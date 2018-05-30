 Гибель 15-летней девочки в Торецке: наемники РФ целенаправленно бьют по городу, такого не помнят с лета 2014, - журналист Корниюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Тарас Корниюк.
"Похоронили Дашу. Даже во время прощания на крыльце школы было слышно глухие звуки взрывов. Возле гроба бабушка обнимала свою плачущую внучку и бормотала той на ухо - "я тєбє всєгда говорю нє виході просто так на уліцу. Там стрєляют. Могут убіть".
Такого местные не помнят еще с лета 2014. Бьют боевики целенаправленно по городу. За последний месяц прилеты в больницу, жилые кварталы. Последний унес жизнь 15-летнего ребенка. Террор гражданского населения - главное оружие лднр. Цель - посеять панику и агрессию против ВСУ, которые якобы принесли войну на Донбасс. Хотя всем фанатам "русского мира" стоит осознать на всю жизнь - украинская армия была на Донбассе всегда и всегда при этом был мир. А война началась с приходом сюда русских "апалченцев" с Сибири, Чечни и других регионов рф, которые регулярно возвращаются домой уже грузом двести".
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Одразу видно, що то окупанти, до місцевих їм байдуже.
Для кого он это всё пишет? Для говнокомандующего? Или для нас, пересичных?
Если по нам стреляют, то мы должны отвечать сепарне и кацапам адовой ответкой!!!
А раз не отвечаем - значит не жалко нам мирных и всяких там девочек/детей, а так же их родителей!
Если не можем защитить тех, кого уже освободили, то нехрен рисоваться гуманистами и размазывать сопли по лицу.
На миг себе представил, шобы американских детей где-то убивали, а они - ныли бы горючими слезами и нихрена не делали... Во-во, такое представить себе невозможно.