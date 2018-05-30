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 Гибель 15-летней девочки в Торецке: наемники РФ целенаправленно бьют по городу, такого не помнят с лета 2014, - журналист Корниюк

Наемники российско-террористических войск целенаправленно бьют по Торецку. Такого местные жители не помнят с лета 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Тарас Корниюк.

"Похоронили Дашу. Даже во время прощания на крыльце школы было слышно глухие звуки взрывов. Возле гроба бабушка обнимала свою плачущую внучку и бормотала той на ухо - "я тєбє всєгда говорю нє виході просто так на уліцу. Там стрєляют. Могут убіть".

Такого местные не помнят еще с лета 2014. Бьют боевики целенаправленно по городу. За последний месяц прилеты в больницу, жилые кварталы. Последний унес жизнь 15-летнего ребенка. Террор гражданского населения - главное оружие лднр. Цель - посеять панику и агрессию против ВСУ, которые якобы принесли войну на Донбасс. Хотя всем фанатам "русского мира" стоит осознать на всю жизнь - украинская армия была на Донбассе всегда и всегда при этом был мир. А война началась с приходом сюда русских "апалченцев" с Сибири, Чечни и других регионов рф, которые регулярно возвращаются домой уже грузом двести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торецк попрощался с 15-летней Дарьей, погибшей от снаряда российских оккупантов. ФОТО

Гибель 15-летней девочки в Торецке: наемники РФ целенаправленно бьют по городу, такого не помнят с лета 2014, - журналист Корниюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3068823
 
 
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Рузке ублюдки бумеранг уже развернулся...
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Місцеві хахло-кацапські совки не кращі, або навіть гірші!
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очевидная вещь, когда врага видишь через прицел, это одно, а когда это свой, тут на много сложнее.
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ЦН не забанит, если я скажу, что руцкие - бляди?!
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Они даже не звери. Зверь убивает для пропитания. А эти просто убивают, осознавая, что стоит за их обстрелами, зная, что стреляя по населенным пунктам убивают. ПРОСТО УБИВАЮТ И ЗНАЮТ ЭТО!
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Наукові факти поки що блокувати не додумалися.
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Ниче не пойму! А где обещанная ответка?
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она есть постоянно, будь внимательнее в новостях.
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Однієї смерті їм мало..
Одразу видно, що то окупанти, до місцевих їм байдуже.
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ща дурной просвещенный касаб расскажет, как сбрендившая бабка верещала, что это были ВСУ
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Я понимаю. Но хотелось бы выслушать и самого болезного, чтобы понять, на какой стадии деградации он находится.
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а он не знал, поэтому и по сей день ходит за пенсией...
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Закройте переходы с оккупированной территорий на месяц.
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Противно читать это гунявое нытьё!
Для кого он это всё пишет? Для говнокомандующего? Или для нас, пересичных?
Если по нам стреляют, то мы должны отвечать сепарне и кацапам адовой ответкой!!!
А раз не отвечаем - значит не жалко нам мирных и всяких там девочек/детей, а так же их родителей!
Если не можем защитить тех, кого уже освободили, то нехрен рисоваться гуманистами и размазывать сопли по лицу.
На миг себе представил, шобы американских детей где-то убивали, а они - ныли бы горючими слезами и нихрена не делали... Во-во, такое представить себе невозможно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГибель 15-летней девочки в Торецке: наемники РФ целенаправленно бьют по городу, такого не помнят с лета 2014, - журналист Корниюк
 
 
 
 
 
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