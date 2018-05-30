 "Резервисты" в ОРДЛО массово уклоняются от службы в подразделениях террористов, на их поиски брошены сотрудники "военной комендатуры" и "полиции", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
"Основной категорией для обеспечения экстренного пополнения подразделений т.н. 1 АК оккупантов определены т.н. "резервисты" – жители временно оккупированных территорий, которые в течение этого года проходили принудительную военную подготовку.
При этом, в связи с большим количеством лиц, не желающих проходить военную службу, в т.ч. из числа т.н. "резервистов", оккупантами привлечены для их поиска и задержания подразделения т.н. "военной комендатуры" и "полиции"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанных т.н. "резервистов", которые отказываются от призыва, оккупационная власть обвиняет в "государственной измене" с целью привлечения к уголовной ответственности.
В то же время, по данным украинской разведки, командирам подразделений российских оккупационных войск запрещено принимать рапорты на увольнение со службы т.н. "военнослужащих" из числа местных жителей, за исключением случаев увечья.
А получили про меж булок...
И толко анальная боль их возвращает в реальность Маладой рИспублики...
А ну в окопы твари!)) Русня за вас шо ли дохнуть должна?
Это же как не крути гражданская...а не хухры мухры
Тут - та ж фигня. Дальше КисельТВ их не видят даже российские офицеры и рядовое мясо.
Жил себе Ваня шахтер...работал в забое...получал от 10 до 15 а то и 20 кусарей. Имел 2 цука 2 месяца оплачиваемого отпуска. Кормил семью и ХУНТУ в Киеве...пенсию получил бы достойную а не то шо у биндер...
И тут баламуть!!!!!
Ваня бомж...и сголой жопой за 15 кусарей дерева и банку тушенки сидит в вонючем окопе...
Ну не ляпота ли?)))
так еще и жареная!
Да и работа - прямо скажем, адская. Хотя пенсия, опять же , за 10 (десять) лет стажа. То есть в 30-33 года он уже пенсионер с пенсией 6-7 тышш., которые исправно получает у Хунты. И тысяч 6-8 на наши получает у асвабадителей. Джек-пот, жизнь удалась!
И чем вам не жилось? Не нравилась власть в Киеве? Так шли бы на Киев. Призвали на свою землю оккупанта, вот теперь и вынимайте мацковские плюшки. Дэбилы, б...дь!
переставили кровати в борделе и всё. А рожи в новостях всё те же.
Не принять абитуру - это значит признать, что это - не Украина. Старики там конченные, но за молодежь нужно бороться.