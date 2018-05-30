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Все про:Минобороны (5212) разведка (1887) Донбасс (16282)

 "Резервисты" в ОРДЛО массово уклоняются от службы в подразделениях террористов, на их поиски брошены сотрудники "военной комендатуры" и "полиции", - ГУР

Российскими оккупационными администрациями принимаются дополнительные меры по ускорению доукомплектования подразделений российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Основной категорией для обеспечения экстренного пополнения подразделений т.н. 1 АК оккупантов определены т.н. "резервисты" – жители временно оккупированных территорий, которые в течение этого года проходили принудительную военную подготовку.

При этом, в связи с большим количеством лиц, не желающих проходить военную службу, в т.ч. из числа т.н. "резервистов", оккупантами привлечены для их поиска и задержания подразделения т.н. "военной комендатуры" и "полиции"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе начала работу комиссия ВС РФ. В районах ее обитания проводят зачистки и обыски, - ГУР

Отмечается, что задержанных т.н. "резервистов", которые отказываются от призыва, оккупационная власть обвиняет в "государственной измене" с целью привлечения к уголовной ответственности.

В то же время, по данным украинской разведки, командирам подразделений российских оккупационных войск запрещено принимать рапорты на увольнение со службы т.н. "военнослужащих" из числа местных жителей, за исключением случаев увечья.

Источник: https://censor.net.ua/n3068822
 
 
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Ани хатели мацковских зп и украинских цен!)
А получили про меж булок...
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А теперь они боятся себе признаться что это была ошибка...
И толко анальная боль их возвращает в реальность Маладой рИспублики...
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Шо ззначит уклоняются? Кто орал ТуПин приди...?
А ну в окопы твари!)) Русня за вас шо ли дохнуть должна?
Это же как не крути гражданская...а не хухры мухры
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Нехочуть дохнути за ліспубріку? От біда.
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Местные "шахтеры, парикмахеры и трактористы" чем-то напоминают "зеленых" в Афгане. Те были видны только в репортажах Лещинского. На реальных боевых их никто не видел, воевали только наши.
Тут - та ж фигня. Дальше КисельТВ их не видят даже российские офицеры и рядовое мясо.
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Ну от прикинте мужики...
Жил себе Ваня шахтер...работал в забое...получал от 10 до 15 а то и 20 кусарей. Имел 2 цука 2 месяца оплачиваемого отпуска. Кормил семью и ХУНТУ в Киеве...пенсию получил бы достойную а не то шо у биндер...
И тут баламуть!!!!!
Ваня бомж...и сголой жопой за 15 кусарей дерева и банку тушенки сидит в вонючем окопе...
Ну не ляпота ли?)))
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А потом бац - и уже не разобрать, где он и где тушенка. Но зато в баночку помещается почти все без остатка...
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ну, малёхо загнул. Зарплата у работяги (не мастера) была не выше 10-12, что тогда была ок. 1500 дол, правда.
Да и работа - прямо скажем, адская. Хотя пенсия, опять же , за 10 (десять) лет стажа. То есть в 30-33 года он уже пенсионер с пенсией 6-7 тышш., которые исправно получает у Хунты. И тысяч 6-8 на наши получает у асвабадителей. Джек-пот, жизнь удалась!
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ну типа у нас не так)... тут могу плюсануть Пете, шо действительно сделали контрактную армию, и отменили 1001 мобилизацию, бо народец бы уже восстал....
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Хіба це робота для ГУР -- надавати такі секрети полішинеля? Це ж рівень блогера (фашика_донецького). Мені плювати на те ухиляються вони там чи ні. Робімо так, щоб у нас не ухилялися.
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Путин, приди! Вот он и пришел, лугандонцы. Снаряжайте своих деток на убой, за педофильные идеи умалишенного нацистского фюрера.
И чем вам не жилось? Не нравилась власть в Киеве? Так шли бы на Киев. Призвали на свою землю оккупанта, вот теперь и вынимайте мацковские плюшки. Дэбилы, б...дь!
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тем более, что власть, собсно, нифига и не поменялась.
переставили кровати в борделе и всё. А рожи в новостях всё те же.
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Слово "служба" в заголовке уместно было бы в кавычках.
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На днях один сдриснувший от туда рассказывал, что у них там электричество по 36 кацапкопеек - так давно пора им его обрезать. В темноте легче от "службы" будет прятаться.
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да, коммуналка не повышалась - это сильный козырь агитпропа. Про то, что ребенку тепло за копейки - знают все. А про то, что он обречен в резервации, что его "аттестат" дешевле бумаги, на которой он напечатан - думают только его родители. Кликушам на митингах он похеру.
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Увы,но Украина принимает абитуриентов оттуда без всяких атестатов и ЗНО.Чо по сути есть признанием.Свидетельства о рождении и о смерти признаються(ну тут не уверена)А им ведь там большего и не надо.
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через суд, правда, формальный.
Не принять абитуру - это значит признать, что это - не Украина. Старики там конченные, но за молодежь нужно бороться.
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не жалко. дамбасские бабы еще шахтеров нарожают.
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Потому что, не думали "сцыкливые" резервисты(хотя слово думали, наверное больше для связки,чем прямого значения) ,когда кричали --"путин введи войска", что они будут воевать. Так и в самой кацапии--одно дело лежа на диване упиваться "вяличием", а другое, с автоматом в руках...-- для подавляющего большинства кацапов, первый вариант наиболее приемлем.
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Ну да 4 года убивали украинцев, а теперь не хотят участвовать. Кого вы хотите обдурить и отбелить сепаров . Они все там предатели и нет доверия к ним. Одна ненависть и это очень мало сказано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Резервисты" в ОРДЛО массово уклоняются от службы в подразделениях террористов, на их поиски брошены сотрудники "военной комендатуры" и "полиции", - ГУР
 
 
 
 
 
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