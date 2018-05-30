 "Резервисты" в ОРДЛО массово уклоняются от службы в подразделениях террористов, на их поиски брошены сотрудники "военной комендатуры" и "полиции", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Основной категорией для обеспечения экстренного пополнения подразделений т.н. 1 АК оккупантов определены т.н. "резервисты" – жители временно оккупированных территорий, которые в течение этого года проходили принудительную военную подготовку.

При этом, в связи с большим количеством лиц, не желающих проходить военную службу, в т.ч. из числа т.н. "резервистов", оккупантами привлечены для их поиска и задержания подразделения т.н. "военной комендатуры" и "полиции"", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что задержанных т.н. "резервистов", которые отказываются от призыва, оккупационная власть обвиняет в "государственной измене" с целью привлечения к уголовной ответственности.

В то же время, по данным украинской разведки, командирам подразделений российских оккупационных войск запрещено принимать рапорты на увольнение со службы т.н. "военнослужащих" из числа местных жителей, за исключением случаев увечья.