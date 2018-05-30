 Два детских дома-интерната представят Украину на международном турнире по футболу Seni Cup 2018 в Польше

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом году 12 футбольных команд из 10 областей Украины приехали для того, чтобы побороться за национальное первенство.

Читайте также: "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?", - дети задали вопросы министрам на заседании Кабмина

Футбольный турнир Seni Cup проходит по всем официальным правилам FIFA с судейской командой от Федерации футбола Киева.

В борьбе за возможность представить Украину на международном финале в Польше, первое место заняла команда Стрижавского детского дома-интерната из Винницкой области. Второе место получили футболисты Шевченковского детского дома-интерната из Харьковской области. Почетное третье место заняла сборная Тетеревского детского дома-интерната из Житомирской области.

В этом году команды, занявшие первое и третье место, представят Украину на международном финале Seni Cup в Польше. В городе Торунь в июле встретятся сборные более чем из 10 европейских стран, которые поборются за звание чемпиона турнира.

"Турнир Seni Cup – это праздник для воспитанников интернатов, который делают сами воспитанники. Они целенаправленно готовятся целый год, чтобы показать высший класс на поле, встретиться с друзьями, набраться опыта и просто весело провести время. Этот праздник, действительно, делают наши футболисты, а мы лишь немного им помогаем – предоставляем платформу для их увлечения футболом. Уже тринадцатый год подряд мы с гордостью наблюдаем как команды меняются, становятся настоящей семьей и учатся переживать как победы, так и поражения. В этом году мы решили подарить путевки в Польшу командам, занявшим первое и третье место. Таким образом, мы хотим поощрить воспитанников играть еще активнее и показать, что все возможно, даже если немного не хватило до победы. Сборным Стрижавского и Тетеревского детского дома-интерната я желаю на финале в Польше представить Украину на высшем уровне и получить огромное наслаждение от игры", – прокомментировал турнир генеральный директор компании "Белла-Трейд", которая организовала турнир Seni Cup 2018, Михал Вишневски.

На торжественное открытие турнира приехали поздравить и пожелать удачи участникам: Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, заместитель начальника Управления по делам пожилых людей и предоставлению социальных услуг Елена Фартушна, исполнительный директор Федерации футбола г.Киева Дмитрий Сологуб, а также спонсоры и организаторы турнира.

Все команды получили медали, почетные грамоты и подарки от партнеров и организаторов турнира. Федерация футбола Украины подарила победителям комплекты спортивной формы для финала в Польше, футбольные мячи командам и памятные призы участникам. Кроме того, страховая группа PZU Украина предоставляет страховые полюса командам, которые отправятся на международный матч в Польшу. Футбольный клуб "Динамо" подарил командам три комплекта фирменной футбольной формы и сувениры всем участникам. На турнире также были определены и награждены памятными подарками от компании "Пластикс-Украина" лучшие футболисты турнира в номинациях: лучший защитник, полузащитник, нападающий и вратарь.

Читайте также: Кабмин намерен ввести понятие муниципальной няни

Турнир Seni Cup был основан в 2000 году в Польше. В 2003 году инициатором проведения турнира в Украине стала компания "Белла-Трейд" – официальный импортер продукции ТМ Seni в Украине. Футбольные соревнования проходят в Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Беларуси, России, Литве, Латвии, Казахстане, Украине и на непостоянной основе в Румынии, Австрии и Монголии.

Ежегодно турнир проходит при поддержке Министерства социальной политики Украины, Посольства Республики Польша в Украине, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г. Киева, Ассоциации футбола инвалидов Украины и компании TZMO SA.