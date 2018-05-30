 Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир отправляется в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"В связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко представитель ОБСЕ Арлем Дезир в настоящее время отправляется в Киев. Его повестка дня еще прорабатывается. Однако он встретится с коллегами Бабченко, чтобы поддержать и выразить солидарность с журналистским сообществом Украины", - заявили в ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.