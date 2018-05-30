 Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир отправляется в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
"В связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко представитель ОБСЕ Арлем Дезир в настоящее время отправляется в Киев. Его повестка дня еще прорабатывается. Однако он встретится с коллегами Бабченко, чтобы поддержать и выразить солидарность с журналистским сообществом Украины", - заявили в ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
Не раскрываемых убийств в принципе не бывает.
Если по горячим следам не найдут в течение первых двух дней, то можно с уверенностью на 99 процентов сказать, что кто то слил это убийство. В убойном, любой знает, что каждый потерянный час, это минус наверное 5 -10 процентов, от возможности вероятного нахождения убийцы, при условии что он не с другой планеты конечно.
А тут, целые две, следственные группы занимаются опросом свидетелей и осмотром места преступления.
А-У! Тут с момента убийства прошло почти половина суток. Если завтра не назовут имя, то Всем хорошего настроения и удачи.
Все остальное это 100 процентный понос.И когда появятся разговоры, что это дело чести для нас, значит всё, точно дело слили в унитаз.