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 Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир отправляется в Киев

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отбыл в Киев, чтобы выразить солидарность с журналистским сообществом Украины в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"В связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко представитель ОБСЕ Арлем Дезир в настоящее время отправляется в Киев. Его повестка дня еще прорабатывается. Однако он встретится с коллегами Бабченко, чтобы поддержать и выразить солидарность с журналистским сообществом Украины", - заявили в ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068803
 
 
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"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
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Зачем ,висяк будет независимо от того,кто куда приедет - Аваков он по другим темам спец ,стырить где-то,шо-то ,завалить кого-нибудь,запугать,оболгать,обмануть а в расследованиях он не очень .... Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир в отправляется в Киев - Цензор.НЕТ 5416
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Повторюсь. Писал уже в другой ветке.
Не раскрываемых убийств в принципе не бывает.
Если по горячим следам не найдут в течение первых двух дней, то можно с уверенностью на 99 процентов сказать, что кто то слил это убийство. В убойном, любой знает, что каждый потерянный час, это минус наверное 5 -10 процентов, от возможности вероятного нахождения убийцы, при условии что он не с другой планеты конечно.
А тут, целые две, следственные группы занимаются опросом свидетелей и осмотром места преступления.
А-У! Тут с момента убийства прошло почти половина суток. Если завтра не назовут имя, то Всем хорошего настроения и удачи.
Все остальное это 100 процентный понос.И когда появятся разговоры, что это дело чести для нас, значит всё, точно дело слили в унитаз.
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У Аркадия Бабченко остались сиротами 6 (!!!) приемных детей!

Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир отправляется в Киев - Цензор.НЕТ 179
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Я надеюсь Украина возьмет соцпомощь под свой вопрос.
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ехай на линию боестолкновений и там решай вопросы мордоровских обстрелов украинских населенных пунктов, тут есть кому решать вопросы.
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