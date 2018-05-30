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 Помощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси

В Беларуси на взятке в 200 тысяч долларов задержали помощника президента Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГБ Беларуси.

"В поле зрения оперативных подразделений С.В. Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3068802
 
 
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- И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд, утешал его Швейк (с)
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"С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные......" нарушение закона уже на лицо,ес взяточника ловят только с санкции бацьки.
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что это? за ним следили и поняли, что часть бабла он оставляет себе...
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ФСБ-КГБ наводит у себя "дома" порядки, уже и Луку в грош не ставят!
Вы ж понимаете, это не борьба с коррупцией, а отбор власти у Луки!
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Как там дела с пятью нардепами, которых лишили невинности, ой, простите, неприкосновенности, 2 года назад? Сколько из них уже сидит? А то недавно видел Розенблята на каком то канале, только ряха толще стала, не похоже, что баланду попрбовал
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Можно вопрос доя справки, в Беларуси парламент есть?
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А в Украине зато ,Коля хороший парень ..... Помощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси - Цензор.НЕТ 777
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси
 
 
 
 
 
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