 Помощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГБ Беларуси.

"В поле зрения оперативных подразделений С.В. Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - говорится в сообщении.

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Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.