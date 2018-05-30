 Помощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГБ Беларуси.
"В поле зрения оперативных подразделений С.В. Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - говорится в сообщении.
Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Вы ж понимаете, это не борьба с коррупцией, а отбор власти у Луки!