 "Это верх цинизма": Песков о заявлениях по поводу причастности РФ к убийству Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

"Это верх цинизма на фоне такого жесткого убийства так сотрясать воздух. Русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного расследования", - сказал представитель Путина.

Он отметил, что в Кремле осуждают это убийство и надеются "на настоящее, а не показушное расследование с целью выявить тех, кто стоит за убийством". Песков также заявил, что Украина становится очень опасным местом для работы журналистов.

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"Там гибнет много людей, много журналистов, журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность швыряют за стенки. Мы считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет власти на деятельность с целью исправления ситуации", - сказал Песков.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил ответственность за убийство Бабченко на российские власти. "Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", - заявил украинский Премьер.

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Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.