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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 "Это верх цинизма": Песков о заявлениях по поводу причастности РФ к убийству Бабченко

Заявления о причастности Российской Федерации к убийству российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко являются "верхом цинизма" и "русофобским сотрясанием воздуха".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

"Это верх цинизма на фоне такого жесткого убийства так сотрясать воздух. Русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного расследования", - сказал представитель Путина.

Он отметил, что в Кремле осуждают это убийство и надеются "на настоящее, а не показушное расследование с целью выявить тех, кто стоит за убийством". Песков также заявил, что Украина становится очень опасным местом для работы журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

"Там гибнет много людей, много журналистов, журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность швыряют за стенки. Мы считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет власти на деятельность с целью исправления ситуации", - сказал Песков.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил ответственность за убийство Бабченко на российские власти. "Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", - заявил украинский Премьер.

Также читайте: Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068801
 
 
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Песков нас учит морали...это...это как...это...
Если бы припортовая шмара с 20 летним стажем рассказывала вам о девственности)))))
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Песков видимо накануне фасоли и гороха переел аж пучит и воняет...
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"Это верх цинизма": с гордостью в голосе погнал пургу Песков о заявлениях по поводу причастности РФ к убийству Бабченко
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настоящее расследование, как всегда, укажет на прямую роль кремля... и письков это понимает)
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про "верх цинізьму" ми услишалі - Піськофф розшифруй нам теперь про "ніз цинізьму"....
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"Есть две вещи,бесконечность которых вполне очевидна. Вселенная и руско-мокшанская Ложь." Я.
п.с. впрочем насчет Вселенной есть и обоснованные сомнения.
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В догонку к Вашим словам: Как узнать, что рюзге лжет? Когда он лжет, у него губы шевелятся.
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- Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан. ©
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во пургу гонит. хуйло вроде бы так говорило?
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Заявления о причастности Российской Федерации к убийству российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко являются "верхом цинизма" и "русофобским сотрясанием воздуха". Источник: https://censor.net.ua/n3068801
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Це мабуть і є визнанням провини росії, бо Пєсков завжди говорить навпаки.
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"Там ... за журналистскую деятельность швыряют за стенки. " - сказал Песков. "

Так он ко всему тому, еще и неграмотный оказывается...
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"Там гибнет много людей, много журналистов" - на РФ с 2000 года погибло 144 журналиста
В Украине - 42 с пиком в 2014 году (11 чеовек)
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Після того, як виявилося причетність росії до вбивства Окуєвої та інших, то про який "цинізм" іде мова?
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Если уверенность в вине Кремля за организацию убийства Бабченко - "верх цинизма", то как тогда поименовать привлечение к уголовной ответственности гражданина Украины за огранизацию проукраинского митинга в Крыму в феврале 2014-го, до начала аннексии и проведения "референдума" о "присоединении" Крыма к России?
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Про це сказано в Біблії:
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». w:Евангелие от Матфея. Гл. 7:3-5.
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Господа! Закрывайте окна...по ходу началась ПУРГА!))))
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Вбивці неприємно, що його називають вбивцею.
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"русофобским сотрясанием воздуха" - о, новый перл от вЯликих.
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У всіх нормальних людей горе,а на цензорі цю паскуду кацапську цитують...
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Нельзя молчать, надо оперативно реагировать за любые публичные заявления врага. Аргументов в пользу версии о причастности высшего руководства кремля к убийству журналиста достаточно. Надо делать заявления, говорить, не молчать. Не ждать окончания расследования -95%, оно не принесет результатов, а время будет утрачено.
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Туалетный аксесуар хуйла изволил гнать пургу.....дебил бля (с)
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так это из за собаки вышинского...Так этого чмошника вообще нельзя из рук выпускать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это верх цинизма": Песков о заявлениях по поводу причастности РФ к убийству Бабченко
 
 
 
 
 
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