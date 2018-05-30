 Глава СБУ Грицак проведет сегодня брифинг по делу об убийстве Бабченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Сегодня, 30 мая в 17:00, в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35) состоится брифинг Председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по делу Бабченко", - сказано в сообщении.
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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
сколько громких убийств и ни одно дело не раскрито
а кацапи шастают через границу как к себе домой
и после єтого єти пидараси заявляют еще о какой то войне