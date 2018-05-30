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Все про:брифинг (21) СБУ (12519) убийство (4844) Бабченко Аркадий (43) Грицак Василий (343)

 Глава СБУ Грицак проведет сегодня брифинг по делу об убийстве Бабченко

Сегодня, 30 мая в 17:00, состоится брифинг Председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по делу журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сегодня, 30 мая в 17:00, в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35) состоится брифинг Председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по делу Бабченко", - сказано в сообщении.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068800
 
 
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имотентный шоколадный губошлеп....или преднамеренный саботажник и вредитель
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Зачем брифинг, заяву на увольнение и свободен
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Он будет как всегда ни о чем просто надо громоотвод чтоб народ не спросил где реакция Президента а ее нет
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скажет, что рассматриваются 3-4-5-6 версий. Работают лучшие, лялятополя
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тут впору проводить брифинг почему у нас ФСБшников уже больше чем СБУшников
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Бригала УХ - работает с часу до двух. Как всегда много разговора и ни о чем.
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єто чмо должно не брифинги проводить, а двори мести
сколько громких убийств и ни одно дело не раскрито
а кацапи шастают через границу как к себе домой
и после єтого єти пидараси заявляют еще о какой то войне
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довбаний мгбешник! для чого ви там мої гроші проїдаєте.. АБО РОБІТЬ ЩОСЬ, АБО НАХ..
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МЕНІ ЩО - СВОЮ СЛУЖБУ ОРГАНІЗУВАТИ? НЕ СЦИКЛИВУ І НЕ ПРОДАЖНУ?
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...Убивать снаружи путинские силовики тоже научились очень хорошо: список ликвидированных за границей врагов Путина (со списком загадочных смертей впридачу) начинается с Яндарбиева и не заканчивается Литвиненко... Убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома...Виктор Шендерович
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Ну ,всё - как всегда Глава СБУ Грицак проведе сьогодні брифінг у справі про вбивство Бабченка - Цензор.НЕТ 4477а по факту закрыли только Савченко которая хотела воплотить мечту народа Украины в жизнь !!!
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Рашист грицацуєв тебе треба разом з шиколядною мафією на добу,потім кулювлоба потім знову на дибу
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава СБУ Грицак проведет сегодня брифинг по делу об убийстве Бабченко
 
 
 
 
 
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