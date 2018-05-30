 "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

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Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 человека, которые "прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата".

"Несмотря на скептицизм, который сопровождал решения менеджмента компании в начале арбитражного процесса по транзитному делу, результат процесса впечатляет. Команда "Нафтогаза" показала высокий уровень профессионализма и преданности", - объяснил решение о премировании председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.

Первую часть премий выплатят в мае этого года, остальные - в течение трех лет при условии успешного взыскания выигрыша с "Газпрома".

"По оценке "Нафтогаза" общий положительный экономический эффект для компании от двух арбитражей составил 85,1 млрд долларов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).