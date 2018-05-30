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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:арбитраж (130) Газпром (2782) Нафтогаз (2499) премия (267)

 "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о выплате премий своим сотрудникам в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

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Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 человека, которые "прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата".

"Несмотря на скептицизм, который сопровождал решения менеджмента компании в начале арбитражного процесса по транзитному делу, результат процесса впечатляет. Команда "Нафтогаза" показала высокий уровень профессионализма и преданности", - объяснил решение о премировании председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.

Первую часть премий выплатят в мае этого года, остальные - в течение трех лет при условии успешного взыскания выигрыша с "Газпрома".

"По оценке "Нафтогаза" общий положительный экономический эффект для компании от двух арбитражей составил 85,1 млрд долларов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3068799
 
 
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Правильно: нужно срочно вернуть жулю, которая формально будет работать за еду и опять загонит страну в газовую кабалу.
Да что там жуля - нужно всех чиновников заставить так работать, и коррупцию сразу победим "Нафтогаз" виплатить 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 4984
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Так і буде. Навіть не сумнівайся. А зараз сходи, сої погризи.
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Ну да Коболев ещё тот реформатор, создал себе кормушку приличную да ещё и рядом собрал всех друзей-товарищей. Только методы его давно не работают и как показывает практика в Нафтогазе больше лицом торговать умеют, чем интересы во благо страны лоббировать
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Коболев притащил туда менеджмент - сплошь выходцы российских компаний.
Так что кормушка не только для него, а еще и для выходцев их рф.
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при зарплатах в 40 тыс. долларов, которые Коболев платил своим псердореформаторам они начали выводить средства в оффшоры, теперь еще подкинут, будет чем оффшорные счета пополнить
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при жуле ценьі на газ для населения не подьімали, идиот
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Государственная компания "Нафтогаз" арестовала акции связанные со строительством газопроводов "Северного потока" и "Северного потока-2" для взыскания больших долгов российского концерна "Газпрома" перед независимой Украиной.Вот так довыделывались путинские мафиозные власти оставшись с пустыми кошельками в конечном итоге.﻿

Можливо, це є для тебе "за гранью"?
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шо саме, виконання власних обов'язків? Так ми усі їх виконуємо. За звичайну зарплатню. Перемога в суді то заслуга юристів і їм вже заплачено.
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"Первую часть премий выплатят в мае этого года, остальные - в течение трех лет при условии успешного взыскания выигрыша с "Газпрома""

Может быть - утром деньги, вечером стулья? "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 8818
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так, посуті) вони вже виплатили - вже кінець травня!
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Ура!!! Победа. Петра на другий-третій термін.
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ти його не вмовиш), він в Іспанії буде старість))), доживати!
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в Испании в месте в Гонтаревой? Поговаривают что она не далеко от Порошенко домик себе купила в Испании
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так а що ця сума (від кацапів), вже в Україні ?! "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 6839
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Очень правильное и ответственное решение. Но не для понимания нищебродов.....
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Эту премию им выплатят из денег тех самых "нищебродов", которые они втрое переплачивают за газ.
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Я за газ в три раза меньше плачу чем раньше. А вот еще за установленный счетчик должны компенсировать, так еще мне будут должны. И запомни - у нищих слуг нет.
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В коробку с под телевизора из коробки с под холодильника
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шо, прям таки компенсировать и всем, всем, всем, кто счетчики уже давно поставили?
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Закон есть, счас ждут постановления Кабмина. Конечно, как там посчитают не совсем ясно, но кое-что компенсируют точно.
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Нехай спочатку ці гроші надійдуть в Україну, а потім вже й виплачують премії.
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Пхахаха))) Так вот куда уходят деньги за транзит. $46 миллионов 41 человеку. Понятно почему Коболев так переживает за украинскую ГТС. Это вдвойне смешно. Газпром оплачивает премиальные за победу над собой.
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Я балдею! Хорошо бы сначала деньги получить, а уж потом выдать премию. Но у них все по другому. Поделят шкуру неубитого медведя, получат бабки, а будет ли сама шкура - это уже никого не волнует. Ну да все берут пример с головы - скорее хапнуть. Возвращать не будут.
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ти не розумієш, як їм ці гроші треба - не хліб і чоколят не вистачає! "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 9382
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ну...и как теперь не поднимать цену на газ для населения?
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Хороший подход: нанес своими действиями ущерб - "ну, бывает", выполнил свои прямые должностные обязанности - "выпишу сам себе премию".
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Патрульні корвети «Standard Flex 300» - Данія (від 12 млн $ за 1)

"Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 284
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премія)), це турбота про людей), а це купа заліза! "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 453
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Это вообщето госкомпания, что значит сели и выписали себе премии по ляму зелени на рыло?
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Патрульні катери Island - США (від 4 млн $ за 1)
"Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 3591
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вот мало им зарплат заоблачных так подавай им еще и премии , самые бедые нашлись
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Больше всех от "победы" Революции гидности поимели семейства Ахметова и Витренки. Если не считать святых с каплычки в Будке, канешна
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владних пидарастив тильки ДРИН заспокоит раз и назавжди
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Вы это, недовольство свое выражайте потише. А то сделают с вами сами знаете что и скажут это рука сами знаете кого...
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Патрульний корвет River - Великобританія (від 15 млн $ за 1)"Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - Цензор.НЕТ 9760
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перевод: 46$ лмн растеребанят между собой те кто и раньше воровал и теперь смогут в декларациях указать часть своих маэтков.
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и назовут это "премиями")
Ну не зря же Коболев в самого начала, когда з\п себе выбивал, заявлял - что б не воровали)
и з\п выбил, и схематозы свои крутит)
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Все гуд, але за умови, що ці гроші візьмуть у косатої колясочниці - підписантки кабального контракту з пацаками "Нафтогаз" виплатить 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 1098
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отдайте лучше старикам у которых 1380грн пенсия, а то вымрут - вторсыръешники цены снизили вдвое, теперь чтобы бабульке купить батон нужно нарыть и оттащить 6кг картона.
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Життя по-новому! Середня зарплата зростає, народ багатіє
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Ну, я никогда и никому- не завидовал. Но тут, я, пожалуй, сделаю исключение: я позавидовал первому комменту. Браво! Не добавить, не убавить.
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Это , безусловно , победа .
Победа отдельных вконец охуе.ших личностей над серостью нищего бытия населения .
А , может быть , и потужна реформа .
Тут трудно сразу определиться ...
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Вот поэтому я и позавидовал первому комменту. О переходе Красной Черты, то есть- грани разумного.
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Нихило так Коболев и Ко устроились, видимо уже зарплаты ему в 40 тыс. долларов мало, что он теперь позарился на деньги Газпрома
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То, что у «Газпрома» отсудили деньги, не даёт никакого права пилить бюджетные средства, организовывая новые схемы, тем более, что заслуги этих деятелей в этом нет.
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Зажрался это Коболев, который и так возглавляет ненужную надстройку, о чем и сам знает, но это ж для него золотая жила.
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С таким реформатором как Коболев далеко пойдём, скоро дровами запасаться будут даже жители высоток. Может хоть так останется за что жить и кушать
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російськи гроші потрібно спочатку отримати а потім премію платити, а не з українських грошей премію. Арештоване майно це ще не конфіскат і не реалізоване.
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Цікаво. А якби вони той арбітраж просрали, з них би утримали 1%?

Чи воно , як в нас водиться, тільки в один бік тече?

Люди-клапани.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
 
 
 
 
 
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