EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  546  26
Материалы по теме:
Все про:расследование (2269) Совет Европы (485) Ягланд (55) Бабченко Аркадий (43)

 Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Совет Европы осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко и требует расследования и быстрого привлечения исполнителей к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера вечером в Киеве был убит выдающийся российский журналист Аркадий Бабченко. Совет Европы решительно осуждает этот жестокий акт. Он должен быть полностью расследован, а исполнители быстро привлечены к ответственности", - заявил Ягланд.

По его словам, в Европе растет число нападений на журналистов и это несет опасность для демократии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ призвали Украину "немедленно провести полномасштабное расследование" убийства журналиста Бабченко

"Нападения на журналистов и свободу слова растут в Европе. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая является опасной для демократии ", - подчеркнул Ягланд.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068796
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо виконавці ще тут, а не вже за паребриком.
 показать весь комментарий
 
 
Ви забули дописати, що навіть такі справи для вас не є причиною закрити кордон з "запорєбріками" !!!
 показать весь комментарий
 
Та прям Щас!... До вЄчЄра вже й спіймають... Такі вбивства плануються кацапами тщатільно...
 показать весь комментарий
 
 
Совет Европы призвал Украину "привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко
наивные?

быстро. тут хотя бы вабще.
но всё равно - дай Бог.
 показать весь комментарий
 
 
...и быстрого привлечения исполнителей к ответственности. Источник: https://censor.net.ua/n3068796
С этим проблема... Тяжело из кремля вывести...
 показать весь комментарий
 
 
Шас. Вот только по Штепе и Кернесу суды закончим, по Шеремету убийц найдем, и прям таки ринемся. Наша Фемида славится на весь мир своей быстротой и беспощадностью.
 показать весь комментарий
 
 
быстро-быстро... - это - назначить
а найти-словить-доказать... это совсем не быстро-быстро
 показать весь комментарий
 
 
Вбивцю Литвиненка вони (Європа) вже знайшли та притягнули до відповідальності, аякже.
 показать весь комментарий
 
 
То есть путена ? Так вы с ни+ чаще встречаетесь! Себя призывайте и ловите!
Это все что ли?
 показать весь комментарий
 
 
"Вчера вечером в Киеве был убит выдающийся российский журналист Аркадий Бабченко."- как то так сказано, как будто вина за убийство "выдающегося российского журналиста" лежит на правоохранительных органах Украины....
 показать весь комментарий
 
 
====================
А.Илларионов:

"Просьба всем: не пишите и не говорите: "в Киеве", "в Украине".
Помните: это одна из целей убийц - не только убить Аркадия, но и попытаться добиться того, чтобы все повторяли, что это произошло именно в Киеве.
====================
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Совет Европы "быстро привлечёт к ответственности" тех, кто организовал и профинансировал войну на Донбассе, поставляет туда живую силу и технику с боеприпасами и горючим...
 показать весь комментарий
 
 
Это чЁ -- Украина должна вломиться в Кремль и выволочь оттуда за шкирки хуйло? К этому Европа призывает?
 показать весь комментарий
 
 
А про скорость реакции -- в зеркало посмотрите-ка, "торопышки"!
 показать весь комментарий
 
А позвольте ка поинтересоваться у Совета Европы , убийцы 298 мирных жителей рейса МН17, уже быстренько привлечены к ответственности или я что-то пропустил?
 показать весь комментарий
 
 
Только старая циничная проститутка, которой является Европа, способна одновременно заключать с Путиным контракты на Северный Поток 2, и при этом требовать найти "неизвестных" заказчиков убийств журналистов, которые критикуют кремлевский режим. Браво, европейская порядочность! Все вокзальные шлюхи аплодируют тебе, стоя!
 показать весь комментарий
 
 
совету європи пропоную відмовитись від сєвєрного потока відключити рашку від швіфт накласти на рашку ембарго і тоді вині будуть покарані
 показать весь комментарий
 
 
Как-то совсем не удивляет, что Ягланд "забыл" упомянуть тот факт, что Бабченко противник Кремля.

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд возглавил кампанию по восстановлению российской делегации в ПАСЕ, несмотря на оккупационную политику этой страны и войну в Украине. Но это едва ли его первая сомнительная сделка с Москвой, как удалось выяснить норвежским журналистам. Вот что вам нужно знать о человеке, выступающем за возобновление «диалога» с Россией.
Т.Ягланд - агент КГБ СССР.
https://haqqin.az/news/118697
 показать весь комментарий
 
Вы с заказчиком строите поток-2, а от нас чего хотите?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСовет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко
 
 
 
 
 
 вверх