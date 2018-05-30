 Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера вечером в Киеве был убит выдающийся российский журналист Аркадий Бабченко. Совет Европы решительно осуждает этот жестокий акт. Он должен быть полностью расследован, а исполнители быстро привлечены к ответственности", - заявил Ягланд.

По его словам, в Европе растет число нападений на журналистов и это несет опасность для демократии.

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"Нападения на журналистов и свободу слова растут в Европе. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая является опасной для демократии ", - подчеркнул Ягланд.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.