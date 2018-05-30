 Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко

Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера вечером в Киеве был убит выдающийся российский журналист Аркадий Бабченко. Совет Европы решительно осуждает этот жестокий акт. Он должен быть полностью расследован, а исполнители быстро привлечены к ответственности", - заявил Ягланд.
По его словам, в Европе растет число нападений на журналистов и это несет опасность для демократии.
"Нападения на журналистов и свободу слова растут в Европе. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая является опасной для демократии ", - подчеркнул Ягланд.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
наивные?
быстро. тут хотя бы вабще.
но всё равно - дай Бог.
С этим проблема... Тяжело из кремля вывести...
а найти-словить-доказать... это совсем не быстро-быстро
Это все что ли?
А.Илларионов:
"Просьба всем: не пишите и не говорите: "в Киеве", "в Украине".
Помните: это одна из целей убийц - не только убить Аркадия, но и попытаться добиться того, чтобы все повторяли, что это произошло именно в Киеве.
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд возглавил кампанию по восстановлению российской делегации в ПАСЕ, несмотря на оккупационную политику этой страны и войну в Украине. Но это едва ли его первая сомнительная сделка с Москвой, как удалось выяснить норвежским журналистам. Вот что вам нужно знать о человеке, выступающем за возобновление «диалога» с Россией.
Т.Ягланд - агент КГБ СССР.
https://haqqin.az/news/118697