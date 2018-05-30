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 Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС

Швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

Отмечается, что приставы посетили офис компании в рамках исполнения решения суда по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины"

"Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма", - заявил один из них.

"Обеспечение решения Стокгольма началось в Швейцарии", - подтвердил второй.

В пресс-службе самой компании заявили, что пока воздерживаются от комментариев по поводу этого вопроса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" требует отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом", поскольку его текст писало "постороннее лицо"

В свою очередь источник в "Газпроме" подтвердилфакт визита приставов, однако подчеркнул, что пока ничего не арестовано.

"Не произведено арестов имущества или акций", - сказал собеседник агентства.

Официально "Газпром" пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3068794
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ГАЗПРОМ ЭТО ВАМ НЕ ПРИСТАВЫ КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ рамсы не путайте проведена опись это и есть арест.. не надо лукавить согласно описи на сегодня все это должно бытт в наличии пока или не взыщут исполнят решение суда или не прекратят взяскание по иным причинам.. и не забывайте пристав там получает до 34% от суммы взыскания к своей ставке зарплате у них шкурный интерес и взяток они не берут.. это Швецария....
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да нам пох, пусть хоть все себе возьмут, лишь бы запоребриковцы в дупе были.
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хорошая новость. Когда будет арест имущества, в Швейцарии они и пикнуть не посмеют. Там все серьезно.
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опаньки, опять удар Хуеплеткину ниже поясницы. Ледорубом. Скорей бы.
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А прикольно будет, если кацапы построят СП-2, а его вместе с СП-1 суд конфискует и отдаст за долги Нафтогазу. Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС - Цензор.НЕТ 4308
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Запросто! Пеня "тикает" постоянно...
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было бы еще прикольней, если бы они Борт№1 арестовали, правда эта сука недомерок сейчас боится куда-либо летать, чуствует падла
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что там описывать...
только приставы зашли как сотрудники его уже.... обписали...Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС - Цензор.НЕТ 2801 (кипятком)
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Стройте, стройте, свой "стрим-2" казламордые.... - исков против "орды" еще много.... Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС - Цензор.НЕТ 6028
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Скоро оба "Северных потока" в соответствие с решениями стокгольмского арбитража, отойдут к Украине.
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У них газовый поток заработал раньше намеченного срока.
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Нордстрим за борги передають Україні, Україна його закриває. Всьо!
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швейцарська фірма "ноуга" таким чином і вибила борг з рашки за постачання провізії на сотні млн $, коли по всьому світу почали літаки рф арештовувати та кораблі.
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Как то Бутусов даже новость эту не выделил...., а так это ж не зрада. Судові пристави провели опис майна в офісі Nord Stream у швейцарському Цузі, - ТАСС - Цензор.НЕТ 2998
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС
 
 
 
 
 
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