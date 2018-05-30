 Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

Отмечается, что приставы посетили офис компании в рамках исполнения решения суда по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины"





"Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма", - заявил один из них.

"Обеспечение решения Стокгольма началось в Швейцарии", - подтвердил второй.

В пресс-службе самой компании заявили, что пока воздерживаются от комментариев по поводу этого вопроса.

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В свою очередь источник в "Газпроме" подтвердилфакт визита приставов, однако подчеркнул, что пока ничего не арестовано.

"Не произведено арестов имущества или акций", - сказал собеседник агентства.

Официально "Газпром" пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).