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 Никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко. ФОТО

Журналист Аркадий Бабченко ранее не обращался за охраной к украинским правоохранителям и не сообщал о возможной угрозе своей жизни. Национальная полиция ведет следствие и ищет преступников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко

"Мы познакомились с ним ровно 4 года назад под Славянском, благодаря Юрию Касьянову. Ездили вместе по блок-постам, снимали сюжеты, писали посты. Из-за одного моего крайне неудачного - пережили вместе несколько неприятных часов на горе Карачун, откуда нас вывезли Armen Nikogosyan и Илья Джонович Лысенко, за что им большое спасибо. Что ж, так бывает на войне. Сам виноват, не жалуюсь", - написал он.

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Шевченко отметил, что Бабченко был искренним и честным, бескомпромиссным в своей жесткой антипутинской риторике: "Каждый его пост широко расходился среди армии подписчиков и был метким выстрелом в информационной войне с нашим общим врагом - кремлевской империей зла, жестоким восточным агрессором, хорошо умеющим убивать и у себя в стране, и за рубежом - на Донбассе, в Киеве, в Сирии, в Британии. Поставившим на поток заказные убийства и своих, и чужих, жестоко карающим за стремление к свободе".

Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 01

"За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, нет чувствует ли он чего-то подозрительного, нет ли очевидных и требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-либо помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики", - написал он.

Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 02

"Пока всё. Больше никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть преступление - не будет. Национальная полиция ведет следствие и ищет преступников. Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно", - добавил Шевченко.

Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 03
Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 04
Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 05
Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 06
Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 07
Фото: Артем Шевченко/Facebook

Никаких высоких слов о деле чести и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко 08

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068793
 
 
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Облажаться после слов "дело чести", как-то погаже выглядеть будет, как с Шереметом.
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у всех предателей Родины холодный пот и жидкий стул
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мелкая же у тебя душонка если ты всех по себе меряешь...
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виконавця можуть знайти буде ще якийсь українець який за три тисячі баксів з оскви це зробив ! но ми всі прекрасно розумієм де сидять справжні вбивці
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Ну хорошо хоть поняли: бравадами и помпезной риторикой дела не делаются.
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и не надо говорить. мы твердо уверенны в нашей полиции! хрен вы такие дела раскроете. вот если московского попа грохнут вот там вы суки жопы рвать будете
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Где ты и где честь.Ваша честь янтарный бизнес авакова крышевать
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Никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет.
действительно. как-то слишком неприлично уж получается.
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уровень заказчика и исполнения не тянет на легкое раскрытие, это не бытовуха по пьяни...
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А смысл, ну установили кто убил журналиста и писателя Бузину, все равно убийцы на свободе
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Бузина - выродок. Даже если писатель. Гитлер тоже художником был.
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ФСБ в Украине чувствует себя как дома. Ни одно "дело чести" не было раскрыто. Даже за 4 года убийц Небесной Сотни не нашли, не то что посадить. Бывший "регионал" стал президентом, оставив в Раде большинство бывших "рыгов".
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убили б Гройсмана или ПАПу с мусоров бы не слезли -так как деньги надо отрабатывать
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там и подавно искать никто ни чего не будет, потому как такую гниль только свои же и мочат.
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Какая может быть охрана в столице нашей Украине --когда идет война 5 й год подряд ??? Хоть кому то в голову приходило кто дает такие ответы ?? ..... При ВОЙНЕ и антитеррористической операции по всей Украине должны быть : 1. ---- Стационарные посты ( Блок посты ) с проверкой 100 % всех машин и паспортов . 2 .--- Комендантский час в ночное время --особенно при совершении терактов . 3 Все силовые службы должны быть подчинены единому командованию ... 4 . Все силовые ведомства должны пройти Проверку на предмет проверки ранее пребывания в агентах КГБ .......Это минимум -- а что наши многочисленные ГЕНЕРАЛЫ изучали в Академих --Х,,,,Й его знает ... Элементарных вещей не выполняется при стране на 5м году Войны с сильнейшим врагом Украины Россией ... Кто хочет возразить мне пишите -- если конечно уверены что вас завтра и ваших детей не взорвут Россияне в метро или автобусе в Украине ....
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ну да слова речника силового Блока понятны .так как могут выйти сами на себя .... даже по иронии ...но разложить все по полкам
заказ Кремль
приказ от ФСБ
выполняет киллер
а прикрывает навряд ли местный партизан
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да тут все ясно6 не буде слів, не буде обіцянок і результату теж не буде...
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кремлевские кураторы руками местных шестерок при власти не позволят ничего сделать, как и во всех прошлых случаях.
в Лондоне хуйло как не изгалялось - бриты быстро нашли доказательства и указали виновного. в Украине же, каким бы простым не было дело, такого не будет.
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Почему "отравленная" дочь Скрипаля хочет вернуться на Русь?
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Учи русский язык
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на сРусь ни один вменяемый человек вернутся не захочет. во всяком случае добровольно. и, повторюсь, если он вменяемый.
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не. невменяемые - это кацапездолочи типа тебя. а она в парашу не собирается
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А де зараз Русь?
Вкрали нашого князя то тепер у вас Русь?
Йолопи...
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А правда была какая, Русская или Украинская?
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Xоxол, речь о Русской правде Ярослава Мудрого
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ти нє русскій, ти россєянін.
мокша по нашому.
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Русь, она как известно Киевская. как и Ярослав Мудрый.
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Точно не московітська. Ти чурко, до нашої історії не прилаштовуйся.
Квакай собі на москаляцькому болоті
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Ну вообще-то болото в Киеве, Козье болото сейчас там Майдан
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Я вже давно зрозуміла, що з москалями марно спілкуватись, їх краще відстрілювати.
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Она сказала что может вернется... когда-то. Это не = "хочет вернуться на Русь". КОгда ваш недофюрер сдохнет и его шестерок на столбах развешают, тогда и вернется.
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KFOR Ніхто не буде. Всі роки Незалежності видавлювали професіоналів - низькою зарплатою, її невиплатою, понаднормованою працею, відсутність бензину, автомобілей, запчастин, ремонту,форменного одягу. І ось цей день прийшов - розкривати вбивства нікому. Нікому вчити і нікому вчитись. Так і мало бути в країні, яка ніде не шанує професіоналів, а на всі їх проблеми відповідає словами чиновників : " Не подобається - звільняйся". Ну, хіба що, може, нехай Національні дружини спробують.
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Начальник Управления Полиции Оболонского района --аж целый страший лейтенант --- а за помощников Министра МВД в 28 лет совсем круто .....
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Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке. (с)
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Нет, нет !!! О чем угодно говорите, но только не о чести.То место в мозгах, которое отвечает за честь, у вас, "мусоров", забито маленьким рюкзачком с шоколадом
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Юрій Міщенко я мечтаю об одном - что б в каждом кабинете СБУ висел портрет не действующего Президента, а портрет Премьер-министра Израиля Голды Меир. А под портретом её цитата "Посылайте мальчиков...". Именно эти слова она сказала главе Моссада, дав начало операции "Гнев Божий" по устранению всех террористов-убийц, которые уничтожили в Мюнхене часть делегации израильских спортсменов. И Моссад отработал просто высший -пилотаж. Тогда коленки дрожали у всех, кто хоть как-то мог быть причастен к терактам против Израиля....
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Правильно сделают -- я бы еще и шлепнул .. Подумай почему ....
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Все будет как с Шереметом! Понты и высокие слова!
Жалко Аркадия, пухом ему земля. А он еще воспитывал приемных детей (я не знал). Человек был с большой буквы!
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Уже четыре года, как по всем вопросам полное обосра...зу начали расследование. Так будет и сейчас, главное что бы не выйти на самих себя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНикаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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