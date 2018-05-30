 Никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко

"Мы познакомились с ним ровно 4 года назад под Славянском, благодаря Юрию Касьянову. Ездили вместе по блок-постам, снимали сюжеты, писали посты. Из-за одного моего крайне неудачного - пережили вместе несколько неприятных часов на горе Карачун, откуда нас вывезли Armen Nikogosyan и Илья Джонович Лысенко, за что им большое спасибо. Что ж, так бывает на войне. Сам виноват, не жалуюсь", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченко отметил, что Бабченко был искренним и честным, бескомпромиссным в своей жесткой антипутинской риторике: "Каждый его пост широко расходился среди армии подписчиков и был метким выстрелом в информационной войне с нашим общим врагом - кремлевской империей зла, жестоким восточным агрессором, хорошо умеющим убивать и у себя в стране, и за рубежом - на Донбассе, в Киеве, в Сирии, в Британии. Поставившим на поток заказные убийства и своих, и чужих, жестоко карающим за стремление к свободе".

"За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, нет чувствует ли он чего-то подозрительного, нет ли очевидных и требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-либо помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики", - написал он.

"Пока всё. Больше никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть преступление - не будет. Национальная полиция ведет следствие и ищет преступников. Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно", - добавил Шевченко.











Фото: Артем Шевченко/Facebook

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.