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Все про:задержание (4971) Испания (463) санкции (6784)

 По требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер

Полиция Испании по требованию российской стороны задержала в Мадриде международного финансиста, лоббиста "закона Магнитского" Уильяма Браудера. Позже он сообщил, что его отпустили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter, отметив, что его везут в полицейский участок.

"Срочно: только что я был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу на арест российского Интерпола. Сейчас еду в полицейский участок", - написал он.

Позже браудер сообщил, что его отпустили. 

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять последующие запросы России об аресте направленные в Интерпол. В моем случае это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет Интерполом", - написал он.

Нынешняя попытка Москвы добиться выдачи Браудера через Интерпол - уже шестая по счету. Организация отклонила пять предыдущих запросов России о его розыске.

Напомним, Сергей Магнитский был юристом в фонде Hermitage Capital, основанном Уильямом Браудером. По утверждению последнего, Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей.

Однако в итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.

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После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе.

Источник: https://censor.net.ua/n3068789
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Они строго выполняют букву закона, не взирая на "мнения". Задержали, проверили, отпустили. Удивляют наши СМИ, которые в заголовке должны были указать отпустили, но нет, на руку кремляди пишут - По требованию России в Испании был задержан, продолжая разгонять истерию.
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не Хуйло вовсе наебнувся как пошел на 666 срок уебок бля пидераст глистовый... и мутит и мутит... дяьвольское семя..
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Читай не только эту, но и другие ветки... Отпустили через час после задержания... А штаб-квартира Интерпола "прямым текстом" сообщила полиции, чтобы они на российские требования не обращали внимания... (то есть, попросту, "болт ложили"...).
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Якось дивно вони "болт ложили"? - бо червону картку розшуку зі свого сайту не зняли!Тому і поліцаї діяли виключно по закону - "картка" розшуку є? - ну то прошу пана в кайданки і до цюпи...
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Это уже не первый такой случай, когда задерживают "по требованию России". А проверить, прежде чем задерживать, ни-ни?
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Отпустили не потому что срок истек запроса, а потому что штаб-квартира Интерпола дала указание не принимать к работе новый запрос кацапов. Снова наверное с запоребрикового сайта перевод слямзили. По требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер - Цензор.НЕТ 3488
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Вот на такой тонкой подмене понятий и выстраивается гибридная пропаганда. А близкий, или скорее сказать, недалёкий, народ на это ведётся.
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Более того, ни слова о том, что в Испанию он прилетел для встречи с прокурором, ведущим дело о кацапской мафии.
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Класс!!! Убийцы потребовали у полиции ареста автора закона, по которому они теперь вынуждены отвечать за свои деяния. Нарассеяне - люди?
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- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(c)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер
 
 
 
 
 
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