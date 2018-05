 По требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter, отметив, что его везут в полицейский участок.

"Срочно: только что я был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу на арест российского Интерпола. Сейчас еду в полицейский участок", - написал он.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

Позже браудер сообщил, что его отпустили.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять последующие запросы России об аресте направленные в Интерпол. В моем случае это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет Интерполом", - написал он.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ