 По требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter, отметив, что его везут в полицейский участок.

"Срочно: только что я был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу на арест российского Интерпола. Сейчас еду в полицейский участок", - написал он.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Позже браудер сообщил, что его отпустили.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять последующие запросы России об аресте направленные в Интерпол. В моем случае это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет Интерполом", - написал он.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Нынешняя попытка Москвы добиться выдачи Браудера через Интерпол - уже шестая по счету. Организация отклонила пять предыдущих запросов России о его розыске.

Напомним, Сергей Магнитский был юристом в фонде Hermitage Capital, основанном Уильямом Браудером. По утверждению последнего, Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей.



Однако в итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.



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После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе.