 До конца года нехватка судей может составлять около 40% от необходимого количества, - глава ВККС Козьяков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", такой неутешительный прогноз сделал глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

По его словам, сейчас в судебной системе Украины уже около 2400 вакансий. Это почти треть от общего штатного количества судей. И это не предел. Ситуация с кадровым наполнением судов чрезвычайно серьезная, и дефицит судей может возрасти, сообщил Козьяков.

Глава ВККС прогнозирует, что до конца года нехватка судей может составлять около 40% от необходимого количества.

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Сейчас идет оценивание всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. В ходе этого процесса все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добропорядочность - что, по информации главы ВККС, получается далеко не у всех.

По состоянию на май 2018 года полный цикл квалификационных испытаний прошли около тысячи из 5700 судей первой и второй инстанций. В то же время еще в начале судебной реформы около 1500 судей отказались проходить переаттестацию и подали в отставку.