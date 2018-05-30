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Все про:судебная реформа (962) судья (1927) Козьяков (37) ВККСУ (218)

 До конца года нехватка судей может составлять около 40% от необходимого количества, - глава ВККС Козьяков

До конца года стране не будет хватать почти 3000 судей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", такой неутешительный прогноз сделал глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

По его словам, сейчас в судебной системе Украины уже около 2400 вакансий. Это почти треть от общего штатного количества судей. И это не предел. Ситуация с кадровым наполнением судов чрезвычайно серьезная, и дефицит судей может возрасти, сообщил Козьяков.

Глава ВККС прогнозирует, что до конца года нехватка судей может составлять около 40% от необходимого количества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ

Сейчас идет оценивание всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. В ходе этого процесса все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добропорядочность - что, по информации главы ВККС, получается далеко не у всех.

По состоянию на май 2018 года полный цикл квалификационных испытаний прошли около тысячи из 5700 судей первой и второй инстанций. В то же время еще в начале судебной реформы около 1500 судей отказались проходить переаттестацию и подали в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3068781
 
 
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краще взагалі без суддів, ніж з таким продажним корумпованим лайном, як зараз
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Та ти шо !!!!!!!! А що ж таке сталося???? То без багатотонного хабара місця навіть у помічника не знайдеш, а це такий недобір в судах! Не вигідна стала професія, не перспективна... Чи що? А куди ж ідуть випускники юридичних вузів наприклад Харков, Одеси чи Києва ті у кого папи мами судді - прокурору? Невже на ринок носками торгувати? Куди вони тепер бідненька дінуться? Ай я яй! Який поворот долі. Та нічого вони не переживають. Їхні папи мами їм вже на декілька життів вперед "заробили" непосильним та чесним трудом на благо держави та суспільства.
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Очень оптимистичный прогноз, если учесть, что на данный момент нехватка судей составляет все 100%, было бы не плохо к концу года отыскать хоть эти 60%.
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ще скажи що не вигідно бути суддею...
давай поміняємося?
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Какой смысл в судьях, если нет судебной системы, которая обеспечивает правосудие???Какой смысл в судьях, если нет правоохранительной системы, которая приводит в суд преступника? Какой смысл в судах в которых нет правосудия???? Какой смысл в правоохранительной системе если преступники на свободе????? Если мы уже настолько адаптировались жить в таких условиях, на сэкономленные может какой то лунолёт построим, на Луну слетаем, обменяемся опытом.
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согласен на все 100%!! с той судебной системой и с тем результатом что она продуцирует можно смело разогнать и оставшиеся 60%! все равно толку нету токо бабло гребут!! На закидоны кто же нас будет судит ответ простой пусть наши судебные проблемы решает английское право!! бизнес уже давно такую модель использует!!
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В этой системе (совковой) судье вообще нет места. Всё решается в кабинете прокурора. Если в кабинете прокурора "порешали" то преступника отпустят. Прокурор придёт в суд с пустой папкой и судья будет вынужден отпустить преступника. Даже если тот публично убил скажем журналиста (и такие есть).
А если у прокурора решили посадить, то посадят. Если судья будет упрямиться и сомневаться в непогрешимости прокурора, то заведут дело и на судью. Достаточно посмотреть количество оправдательных приговоров. Там чисто совковые показатели. Даже хуже. Тогда судья всё же имел какой-то вес.
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Залишилось довести нестачу до 100% повісити усіх казьякових и починати нарешті створювати першу в історії України судову систему
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Невыгодная профессия, поэтому и не идут До кінця року нестача суддів може становити близько 40% від необхідної кількості, - глава ВККС Козьяков - Цензор.НЕТ 6066 А если серьёзно, то разве можно назвать реформой переназначение тех же судей на свои места?
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А в державі взагалі на все буде дефіцит, тому що скрізь система прогнила.
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Ага. Вспомните очереди на судейские экзамены летом 2013 года, и конкурс в 50 человек на место. А, где те которые сдали те экзамены но не назначены на должности???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДо конца года нехватка судей может составлять около 40% от необходимого количества, - глава ВККС Козьяков
 
 
 
 
 
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