 Следком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко

Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В рамках уголовного дела об убийстве Бабченко в Киеве СКР намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи", - сказала она.
По словам Петренко, российские следователи проведут в РФ необходимые следственные действия и установят круг общения убитого.
"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - добавила представитель СК РФ.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
(в память незабвенной бабули ШТА)
Трехцветным жалом шевеля,
Змея кусает из засады,
Покинув логово Кремля.
Как глист, во тьму ныряет татем
И Соловьем поет из тьмы:
- Мы - русский мир! Храбры и святы!
Что, выстрел в спину? Эт не мы!
Как говорится: "С бодуна",
Господь плешивого чекиста,
Слепил из газа и говна.
Нарёк убого "Валодей"
И в Мир отправил щелбаном,
Тот и сейчас по Миру бродит,
Воняя газом и гавном...
30 мая 2018, 06:11
Аркадий БабченкоЖурналист
Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Только страшно по-разному.
В восемнадцать лет было страшно, потому, что только-только вылез из-под мамкиной юбки. Ты еще не видел мир. Ты еще не жил. Совсем. У тебя еще ничего не было. У тебя даже любви еще не было. Восемнадцать лет - это практически еще ребенок. Мир открыт перед тобой, такой манящий, он зовет тебя всеми своими красками, а тебе надо умирать. Так и не увидев его. Так и не пожив в нем. Так и не оставив после себя ничего. Не оставив детей. Не продолжившись в них. Ниточка жизни, тянувшаяся миллионы лет от твоих предков, будет разорвана. И от этого такая тоска, такая чернуха... Как там, в "Тонкой красной линии" - мне всего девятнадцать, а мне уже так плохо. Первая чеченская для меня - это абсолютная безнадега, абсолютная тоска, абсолютная чернуха. Она даже память извратила - я был на этой войне летом, когда в Чечне буйство красок, но помню её только черно-белой. Как на кадрах хроники. Цвета в памяти не остались. Вообще. Только черное ожидание смерти.
Сейчас страх уже другой. Не такой острый. Как-то устаканился, что ли... Сейчас, по крайней мере, я уже продлил свой род. Эта ниточка жизни не будет разорвана. Ведь что такое бессмертие, как не наши дети, верно? Мы продолжаемся в них. Так что, по крайней мере, за это я спокоен.
Но страшно, что не увидишь, как растет твой ребенок. Никогда больше не сможешь обнять. И дочка никогда не сможет обнять тебя. Вот это уже жалко.
Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии. Надо это осознавать. Надо понимать, что работа у тебя такая - если потребуется, умереть вместе с этими людьми.
Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное - не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь...
Я видел и как ставят к стенке, и к стенке ставили и меня самого. Никакая жизнь перед глазами, конечно же, не пробегает. Все это чушь собачья. Лично я вообще думал только об одном - сможет ли он убить меня с первого выстрела, или не сможет. И, потому, как он торопливо дергал затвор, понял - что не сможет.
Собственно, в такие моменты боишься уже не самой смерти - ну, что, смерть, выключили свет, и все, если в голову, ты даже и не поймешь, что умер. По-настоящему боишься боли. Все мы видели, что артиллерийский снаряд может сделать с человеческим телом. Боишься, что будешь валяться в собственной юшке с вырванной челюстью и хрипеть еще несколько часов, собирая кишки. И чувствовать, как внутрь тебя затекает холодный воздух. Вот так умирать - и вправду страшно.
А еще жалко, что не увидишь будущего. Потому что, как по мне, мы сейчас живем в очень интересное время. Время новых прорывов, новых открытий. Я бы вот очень хотел бы прокоптить небо ещё лет сто шестьдесят и умереть, наверное, где-нибудь в Долине Маринера на Марсе. Собственно, наша с вами задача - дотянуть до того момента, когда кардинальное продление жизни будет стоить сто долларов.
Но когда ты находишься на войне достаточно долго, это все - не то, что исчезает, а отходит на второй план. Месяц-два, и тот мир, где у тебя есть дети, дом, будущее - становится расплывчатым. А реальным остается только то, что есть здесь и сейчас.
Когда погиб Игорь, мой друг и земляк, я хотел убить всех, без разбора, руками - женщин, детей, стариков... А потом умереть самому. Я тогда сошел с ума. В прямом смысле. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны.
Хорошим солдатом становишься не тогда, когда начинаешь метко стрелять или далеко бросать гранаты. Хорошим солдатом становишься тогда, когда к жизни и смерти начинаешь относиться одинаково - одинаково безразлично. Тебе уже безразлично - выживешь ты, или умрешь. Тогда люди начинают делать вещи на которые человек, казалось бы, не способен. То, что потом назовут "подвиг". Своя-то жизнь не стоит ни копейки, не то, что чужая. Возвращаться потом очень тяжело. Годами. Десятилетиями. Некоторым, чтобы вернуться, так и не хватает всей жизни.
В восемнадцать лет, наверное, все же проще. Тот, кто сделал призывной возраст в восемнадцать лет - был очень умный. В таком возрасте человеком намного проще манипулировать. Еще романтика и грезы о подвигах. Еще нет ответсвенности. Нет семьи. Почти нечего терять. Проще загадить голову высокими лозунгами о долге, Родине, патриотизме, доблести.
К сорока годам все это уже не работает. К сорока годам вообще становишься осторожней.
Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя вновь поехать на войну.
В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии.
А сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть.
И им не страшно, что раскрытие и объективное расследование убийства Бабченко действительно будет? Наверняка уже есть заготовки, типа "раз сбили авиалайнер над Украиной, то и отвечать должна Украина".
30 мая 2018, 09:29
- Ночь. Но этой ночью никто спать не будет. Минуту назад говорил с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком по поводу убийства Аркадия Бабченко, известного российского журналиста. Без деталей. Все детали - завтра. Но напишу этот пост по-русски, чтобы зашел куда-то в РФ авторам убийства.
Вы, сволочи, нас не остановите. Всех не перестреляете. Никто вас не боится. Презирают вас, мелких жуликов и варваров. В спину стреляете, ссыкуны? Но потомки живодеров из подвала, заняв просторные кабинеты Кремля, не перестают быть живодерами из подвала. Цели ваши - как и все примитивное - ясны. В эпоху карлика-психопата на русском троне журналистов убивают не за написанное или сказанное, а чтобы создать атмосферу беспорядка, хаоса и незащищенности. Убивают, потому что это сигнал, послание. Как Немцова под стенами Кремля.
Русские убивают русских. Так выглядит картина мира Путина. Русские убивают русских на полях российско-украинской войны. Русские спецслужбы убивают русских журналистов и политиков. Русские убивают русских - вот он ваш, грязный, плешивый русский мир, построенный на лжи и крови. Убили ветерана российско-чеченской войны. Одного из лучших российских репортеров. Убили потому, что он царя презирал, а в Украине надо было показать картинку. Вот просто вот за это.
Аркадий жил недалеко от меня. Оказывается, давно уже. А я думал, что он в Чехии. Но там дорого жить. Но убивать там нельзя было - Скрипаля уже отравили, до санкций дошло. А в Украине можно убивать - отношения хуже не станут. И отвлечь зрителя надо: "Смотрите, что творится в Киеве. Смотрите туда! Не смотрите отчет международной комиссии по MH17, что это русская власть убила детей и женщин, а смотрите на Киев - что там творится!". Ничтожные, ничтожные вы русские ссыкуны.
А вот теперь горькая правда - украинцам. Можете дальше не читать, если не любите откровенных разговоров. Так вот война не выбирает окопы - дальние или ближние. Она заходит прямо домой. Прямо под детскую кровать. Заглядывает в окно. Стучится русским снарядом во все щели. Стучится во все двери. Уши и глаза не надо закрывать. Наши уютные квартиры - это крепости от русского мира. Каждая квартира в каждом украинском доме должна стать крепостью от всего, что связано с Россией и русскими. Крепость с огромным рвом. А все мы - стражами.
Террористическая организация Российская Федерация постучит в каждую дверь. В каждую семью! К 15-летней девочке Дарье она пришла со снарядом. К Павлу Шеремету - с бомбой. К Аркадию Бабченко - выстрелом в спину. И к тысячам украинцев - в тысячи семей за годы войны. И она все еще там - на вашем пороге. Понимаете? Не спрячетесь от этого. Не денетесь никуда. Не убежите. Можно этот вызов принять только с прямой спиной. Только во весь рост встать и защищать себя и свою семью от русской свиньи. Пока эта свинья не сдохнет. Вот так откровенно - драться за себя, за своих детей и семью.
И запомните. Нас убивают не потому, что мы пишем и снимаем. Нас убивают потому, что вы это читаете и слушаете. И никому из нас не страшно. Никому из вас не страшно. Мы все - огромная страна. И это мы остановили Россию там, где она стоит сейчас. И наша задача - как граждан - завершить свою работу победой. Не прятаться и не бояться. Драться надо. Защищаться надо. Хватит жить иллюзиями. Как раньше - больше не будет никогда. Защищайте свой дом. Защищайте свою семью. И не падайте духом. Сердитесь. Злитесь. И смотрите врагу прямо в глаза.
Така згодиться?
Так что спасибо, не приеду. Не люблю азиопу.
Немає істоти гіршої ніж кацап.