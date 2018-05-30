 Следком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко

Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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"В рамках уголовного дела об убийстве Бабченко в Киеве СКР намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи", - сказала она.

По словам Петренко, российские следователи проведут в РФ необходимые следственные действия и установят круг общения убитого.

"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - добавила представитель СК РФ.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.