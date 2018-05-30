EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, За рубежом
  2389  141
Материалы по теме:
Все про:помощь (2834) Бабченко Аркадий (43) Следком РФ (200)

 Следком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко

Следственный комитет РФ планирует обратится к украинским коллегам за правовой помощью в деле об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Читайте также: Следком России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко

"В рамках уголовного дела об убийстве Бабченко в Киеве СКР намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи", - сказала она.

По словам Петренко, российские следователи проведут в РФ необходимые следственные действия и установят круг общения убитого.

"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - добавила представитель СК РФ.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068780
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Моя реакция на данную новость выглядит примерно так
(в память незабвенной бабули ШТА)


 показать весь комментарий
 
Убили Бабченка ... Вот гады!
Трехцветным жалом шевеля,
Змея кусает из засады,
Покинув логово Кремля.

Как глист, во тьму ныряет татем
И Соловьем поет из тьмы:
- Мы - русский мир! Храбры и святы!
Что, выстрел в спину? Эт не мы!
 показать весь комментарий
 
 
Хлебнув горiлки граммов триста,
Как говорится: "С бодуна",
Господь плешивого чекиста,
Слепил из газа и говна.
Нарёк убого "Валодей"
И в Мир отправил щелбаном,
Тот и сейчас по Миру бродит,
Воняя газом и гавном...
 показать весь комментарий
 
Я жить хочу больше, чем умереть
30 мая 2018, 06:11

Аркадий БабченкоЖурналист



Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Только страшно по-разному.
В восемнадцать лет было страшно, потому, что только-только вылез из-под мамкиной юбки. Ты еще не видел мир. Ты еще не жил. Совсем. У тебя еще ничего не было. У тебя даже любви еще не было. Восемнадцать лет - это практически еще ребенок. Мир открыт перед тобой, такой манящий, он зовет тебя всеми своими красками, а тебе надо умирать. Так и не увидев его. Так и не пожив в нем. Так и не оставив после себя ничего. Не оставив детей. Не продолжившись в них. Ниточка жизни, тянувшаяся миллионы лет от твоих предков, будет разорвана. И от этого такая тоска, такая чернуха... Как там, в "Тонкой красной линии" - мне всего девятнадцать, а мне уже так плохо. Первая чеченская для меня - это абсолютная безнадега, абсолютная тоска, абсолютная чернуха. Она даже память извратила - я был на этой войне летом, когда в Чечне буйство красок, но помню её только черно-белой. Как на кадрах хроники. Цвета в памяти не остались. Вообще. Только черное ожидание смерти.

Сейчас страх уже другой. Не такой острый. Как-то устаканился, что ли... Сейчас, по крайней мере, я уже продлил свой род. Эта ниточка жизни не будет разорвана. Ведь что такое бессмертие, как не наши дети, верно? Мы продолжаемся в них. Так что, по крайней мере, за это я спокоен.

Но страшно, что не увидишь, как растет твой ребенок. Никогда больше не сможешь обнять. И дочка никогда не сможет обнять тебя. Вот это уже жалко.
Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии. Надо это осознавать. Надо понимать, что работа у тебя такая - если потребуется, умереть вместе с этими людьми.

Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное - не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь...

Я видел и как ставят к стенке, и к стенке ставили и меня самого. Никакая жизнь перед глазами, конечно же, не пробегает. Все это чушь собачья. Лично я вообще думал только об одном - сможет ли он убить меня с первого выстрела, или не сможет. И, потому, как он торопливо дергал затвор, понял - что не сможет.

Собственно, в такие моменты боишься уже не самой смерти - ну, что, смерть, выключили свет, и все, если в голову, ты даже и не поймешь, что умер. По-настоящему боишься боли. Все мы видели, что артиллерийский снаряд может сделать с человеческим телом. Боишься, что будешь валяться в собственной юшке с вырванной челюстью и хрипеть еще несколько часов, собирая кишки. И чувствовать, как внутрь тебя затекает холодный воздух. Вот так умирать - и вправду страшно.

А еще жалко, что не увидишь будущего. Потому что, как по мне, мы сейчас живем в очень интересное время. Время новых прорывов, новых открытий. Я бы вот очень хотел бы прокоптить небо ещё лет сто шестьдесят и умереть, наверное, где-нибудь в Долине Маринера на Марсе. Собственно, наша с вами задача - дотянуть до того момента, когда кардинальное продление жизни будет стоить сто долларов.
Но когда ты находишься на войне достаточно долго, это все - не то, что исчезает, а отходит на второй план. Месяц-два, и тот мир, где у тебя есть дети, дом, будущее - становится расплывчатым. А реальным остается только то, что есть здесь и сейчас.
Когда погиб Игорь, мой друг и земляк, я хотел убить всех, без разбора, руками - женщин, детей, стариков... А потом умереть самому. Я тогда сошел с ума. В прямом смысле. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны.
Хорошим солдатом становишься не тогда, когда начинаешь метко стрелять или далеко бросать гранаты. Хорошим солдатом становишься тогда, когда к жизни и смерти начинаешь относиться одинаково - одинаково безразлично. Тебе уже безразлично - выживешь ты, или умрешь. Тогда люди начинают делать вещи на которые человек, казалось бы, не способен. То, что потом назовут "подвиг". Своя-то жизнь не стоит ни копейки, не то, что чужая. Возвращаться потом очень тяжело. Годами. Десятилетиями. Некоторым, чтобы вернуться, так и не хватает всей жизни.
В восемнадцать лет, наверное, все же проще. Тот, кто сделал призывной возраст в восемнадцать лет - был очень умный. В таком возрасте человеком намного проще манипулировать. Еще романтика и грезы о подвигах. Еще нет ответсвенности. Нет семьи. Почти нечего терять. Проще загадить голову высокими лозунгами о долге, Родине, патриотизме, доблести.
К сорока годам все это уже не работает. К сорока годам вообще становишься осторожней.
Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя вновь поехать на войну.
В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии.
А сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, усі відповідні двосторонні договори продовжують існувати, так чому б і ні Слідком РФ має намір просити Україну про допомогу в справі щодо вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7777
 показать весь комментарий
 
"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - добавила представитель СК РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3068780
И им не страшно, что раскрытие и объективное расследование убийства Бабченко действительно будет? Наверняка уже есть заготовки, типа "раз сбили авиалайнер над Украиной, то и отвечать должна Украина".
 показать весь комментарий
 
Вы, сволочи, нас не остановите. Всех не перестреляете
30 мая 2018, 09:29



- Ночь. Но этой ночью никто спать не будет. Минуту назад говорил с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком по поводу убийства Аркадия Бабченко, известного российского журналиста. Без деталей. Все детали - завтра. Но напишу этот пост по-русски, чтобы зашел куда-то в РФ авторам убийства.
Вы, сволочи, нас не остановите. Всех не перестреляете. Никто вас не боится. Презирают вас, мелких жуликов и варваров. В спину стреляете, ссыкуны? Но потомки живодеров из подвала, заняв просторные кабинеты Кремля, не перестают быть живодерами из подвала. Цели ваши - как и все примитивное - ясны. В эпоху карлика-психопата на русском троне журналистов убивают не за написанное или сказанное, а чтобы создать атмосферу беспорядка, хаоса и незащищенности. Убивают, потому что это сигнал, послание. Как Немцова под стенами Кремля.

Русские убивают русских. Так выглядит картина мира Путина. Русские убивают русских на полях российско-украинской войны. Русские спецслужбы убивают русских журналистов и политиков. Русские убивают русских - вот он ваш, грязный, плешивый русский мир, построенный на лжи и крови. Убили ветерана российско-чеченской войны. Одного из лучших российских репортеров. Убили потому, что он царя презирал, а в Украине надо было показать картинку. Вот просто вот за это.

Аркадий жил недалеко от меня. Оказывается, давно уже. А я думал, что он в Чехии. Но там дорого жить. Но убивать там нельзя было - Скрипаля уже отравили, до санкций дошло. А в Украине можно убивать - отношения хуже не станут. И отвлечь зрителя надо: "Смотрите, что творится в Киеве. Смотрите туда! Не смотрите отчет международной комиссии по MH17, что это русская власть убила детей и женщин, а смотрите на Киев - что там творится!". Ничтожные, ничтожные вы русские ссыкуны.

А вот теперь горькая правда - украинцам. Можете дальше не читать, если не любите откровенных разговоров. Так вот война не выбирает окопы - дальние или ближние. Она заходит прямо домой. Прямо под детскую кровать. Заглядывает в окно. Стучится русским снарядом во все щели. Стучится во все двери. Уши и глаза не надо закрывать. Наши уютные квартиры - это крепости от русского мира. Каждая квартира в каждом украинском доме должна стать крепостью от всего, что связано с Россией и русскими. Крепость с огромным рвом. А все мы - стражами.

Террористическая организация Российская Федерация постучит в каждую дверь. В каждую семью! К 15-летней девочке Дарье она пришла со снарядом. К Павлу Шеремету - с бомбой. К Аркадию Бабченко - выстрелом в спину. И к тысячам украинцев - в тысячи семей за годы войны. И она все еще там - на вашем пороге. Понимаете? Не спрячетесь от этого. Не денетесь никуда. Не убежите. Можно этот вызов принять только с прямой спиной. Только во весь рост встать и защищать себя и свою семью от русской свиньи. Пока эта свинья не сдохнет. Вот так откровенно - драться за себя, за своих детей и семью.
И запомните. Нас убивают не потому, что мы пишем и снимаем. Нас убивают потому, что вы это читаете и слушаете. И никому из нас не страшно. Никому из вас не страшно. Мы все - огромная страна. И это мы остановили Россию там, где она стоит сейчас. И наша задача - как граждан - завершить свою работу победой. Не прятаться и не бояться. Драться надо. Защищаться надо. Хватит жить иллюзиями. Как раньше - больше не будет никогда. Защищайте свой дом. Защищайте свою семью. И не падайте духом. Сердитесь. Злитесь. И смотрите врагу прямо в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба мене лякати ! З часів рос. імперії загинули у боротьбі з нею (пасивною - священики) чи активною більшість славної моєї родин... І й не може мови бути про зраду... Відкопаю троьохлінійку, а патрони є...
 показать весь комментарий
 
Всем украинским братьям привет..Приезжайте на ЧМ..Со своей речевкой..
 показать весь комментарий
 
Путін Хйуло. Ла,ла.ла...
Така згодиться?
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю..Ксюша приезжай..Футбол посмотришь..Потом отпишешься:сгодилась речевка или нет..
 показать весь комментарий
 
Потом я вряд ли отпишусь.
Так что спасибо, не приеду. Не люблю азиопу.
 показать весь комментарий
 
вАНИ ЩЕ ЗА ВБИВСТВО ТРОЦЬКОГО НЕ ВІДПОВІЛИ....
 показать весь комментарий
 
 
Ксюша..А ты знаешь сколько священников и крестьян Хрущев убил и раскулачил?
 показать весь комментарий
 
Здогадуюсь, що не мало.
Немає істоти гіршої ніж кацап.
 показать весь комментарий
 
Хрущев был не кацап..Ваших полей урожай
 показать весь комментарий
 
народився на кацапщині, ментальність ваша..
 показать весь комментарий
 
Це ти путіну своєму скажи. Чи сміловості не стане?
 показать весь комментарий
 
Ксюша.Как это скажи..У меня с ним напрямую связи нет
 показать весь комментарий
 
Чому ваші змі виродки першими повідомили про вбивство? Кілер їм доклав?
 показать весь комментарий
 
Убийцы всегда выродки..Убийцы Бузины уже сидят?Заказчик привлечен?Ксюш..Найдут сто пудов..Разочаруешься в выводах
 показать весь комментарий
 
Бузіна працював на вашого вурдалака. Мені байдуже хто його вбив, але думаю що ваші, намагались створити сакральну жертву..
 показать весь комментарий
 
Да нет..Бузину украинцы убили..Их взяли..Они верещали,что не будут экспертизу проходить..За них кто-то поручился..И вуа-ля..Патриоты свободны
 показать весь комментарий
 
Бузина выражал свою точку зору и любил Украину..
 показать весь комментарий
 
А вот кто в курсе. Дела по гибели граждан РФ в Сирии открыты?
 показать весь комментарий
 
Их же там нет... Ой, правильно будет "ихтамнет".
 показать весь комментарий
 
 
Закономірно що каЦАПИ завжди просяться в город до капусти.
 показать весь комментарий
 
До какой капусты?У нас с овощами ноу проблем
 показать весь комментарий
 
Щоб ви там всі повиздихали,в кацапії вашій #обаній.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко
 
 
 
 
 
 вверх