 "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?", - дети задали вопросы министрам на заседании Кабмина

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, сегодня за столом Кабинета Министров вместе с министрами заседают дети-лидеры учебного самоуправления.

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В частности, мальчик, сидящий рядом с Премьером, задал Гройсману вопрос: "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?".

На это премьер ответил, что требования к экологическим стандартам в Украине являются такими же, как в Европе. "Нам нужно время на модернизацию. И она уже проводится", - сказал он.

Мальчик, сидящий по другую руку от премьера спросил, когда правительство намерено решить проблему массовых нарушений на дорогах, а также проблему "машин с европейскими номерами".

На этот вопрос все присутствующие отреагировали бурными аплодисментами. Гройсман после паузы ответил задающему вопрос Арсению из Винницкой области: "Весь парламент думает, как решить проблему с "евробляхами".

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