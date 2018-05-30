 "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?", - дети задали вопросы министрам на заседании Кабмина

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, сегодня за столом Кабинета Министров вместе с министрами заседают дети-лидеры учебного самоуправления.
В частности, мальчик, сидящий рядом с Премьером, задал Гройсману вопрос: "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?".
На это премьер ответил, что требования к экологическим стандартам в Украине являются такими же, как в Европе. "Нам нужно время на модернизацию. И она уже проводится", - сказал он.
Мальчик, сидящий по другую руку от премьера спросил, когда правительство намерено решить проблему массовых нарушений на дорогах, а также проблему "машин с европейскими номерами".
На этот вопрос все присутствующие отреагировали бурными аплодисментами. Гройсман после паузы ответил задающему вопрос Арсению из Винницкой области: "Весь парламент думает, как решить проблему с "евробляхами".
Нахер эти дети там вообще?
Цирк дибилов...
Всё просто , дети .
https://apostrophe.ua/article/society/kiev/2018-05-27/na-den-rojdeniya-kieva/18588
мама читает сыну на ночь сказку "Волк и семеро козлят":
- … и вот кузнец, чтобы обмануть козлят, выковал волку тоненький голосок....
- ма... а как он выковал?
- спроси у отца... я не знаю..
- па... как волку выковали тоненький голос?!
отец, не отвлекаясь от футбола:
- ну как?! как.!.. посадил волка на наковальню - и кувалдой... хренась... по яйкам!