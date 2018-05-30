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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3107) Кабмин (10490)

 "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?", - дети задали вопросы министрам на заседании Кабмина

В среду, 30 мая, дети-лидеры учебного самоуправления задавали вопросы министрам. Наиболее волнующие детей темы – проблемы экологии, образования, оттока украинцев за границу и безопасности дорожного движения.

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, сегодня за столом Кабинета Министров вместе с министрами заседают дети-лидеры учебного самоуправления.

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В частности, мальчик, сидящий рядом с Премьером, задал Гройсману вопрос: "Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?".

На это премьер ответил, что требования к экологическим стандартам в Украине являются такими же, как в Европе. "Нам нужно время на модернизацию. И она уже проводится", - сказал он.

Мальчик, сидящий по другую руку от премьера спросил, когда правительство намерено решить проблему массовых нарушений на дорогах, а также проблему "машин с европейскими номерами".

На этот вопрос все присутствующие отреагировали бурными аплодисментами. Гройсман после паузы ответил задающему вопрос Арсению из Винницкой области: "Весь парламент думает, как решить проблему с "евробляхами".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068778
 
 
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Рішення проблеми з "євро-бляхами" просте - адекватна вартість розмитнення. Але це ж хтось зі "своїх" купу грошей перестане отримувати. Тому й "думають".
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Пропоную вартість розмитнення авто знизити, а вартість розмитнення какао-бобів підняти. з 0% до 70%. Проживемо і без "Рошену"!
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а що тільки рошен використовує какаобоби? якщо так то він один робить справжній шоколад, а решта, що лайно? я вважаю ти ідіот.
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Я с тобой из одной лужи брагу не сербал. Так что вы мне не тычь. Это первое. И второе - предложи свой вариант замещения недоимки в бюджет
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потому что весь кабмин сидит на прикормке у Ахметова Фирташа и Коломойского
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а ты считаешь адекватным решение снести? Может заставить работать в соответствии с законодательством более правильно бы было?
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Не получится. Проще снести и новый построить по западным стандартам технологий и экологической безопасности. Всё что строили при СССР не предусматривало защиту людей и экологии, главным приоритетом был план по валу.
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ой, да ладно... помню еще в начале 90х немцы у нас на цементно-шиферном предлагали установить фильтры. Бесплатно. Только забирали бы себе то, что они уловят. Наши отказались. Позже немцы этот завод выкупили, модернизировали. Сейчас нормально работает. А наши сильно экономят, зачем соблюдать нормы и нести затраты, если можно порешать недорого с властью.
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я таку байку чув про іпонців, ал ето, що німці викупили майже всі ЦШК по Україні так і є і пилу цементного тепер немає стільки як було колись.
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на приднепровской ГРЭС(Ахметов) стоят фильтры .Но их почти не включают.Потому что много жрут электроэнергии ...Только для проверяющих
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Совок совковый. Пора писать письма Саманте Смит и собирать тетради и карандаши неграм в Эфиопию
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цілуй в пупок і відпускай до мами... що це за цирк?
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капец, уже детям мозг выели своими "евробляхами", да не проблема это вовсе
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так папа, наверное, на евробляхе ездит. "Чому ви не можете знести шкідливі заводи, щоб громадяни України могли вільно дихати?", - діти ставили запитання міністрам на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 8734
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Навпаки, татусь купив за повну грабіжницьку вартість круту тачку, а коли його жінка зрозуміла, що він лоханувся - то виїла моск всій сім'ї...
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От прамо дітей хвилюють такі питання.Вони слово євробляхи вимовляють правильно з десятого разу.
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Спасибі що нагадали. Зараз вони позакривають і ті заводи шо ще працюють.
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Дети не попросили Гройсмана поднять тарифы ЖКХ?🙂 Как в той песне "Сейчас опять, от имени народа"....
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Дети-лидеры может и умные...а вот те взрослые которые их науськивали дурные.... "Чому ви не можете знести шкідливі заводи, щоб громадяни України могли вільно дихати?", - діти ставили запитання міністрам на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 925
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Это ВР больше заняться нечем, кроме как "совковые утренники" устраивать?
Нахер эти дети там вообще?
Цирк дибилов...
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Потому что эти заводы, мальчик, принадлежат попуччикам ливолюции!
"Чому ви не можете знести шкідливі заводи, щоб громадяни України могли вільно дихати?", - діти ставили запитання міністрам на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 9224 "Чому ви не можете знести шкідливі заводи, щоб громадяни України могли вільно дихати?", - діти ставили запитання міністрам на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 1033
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Які батьки такі і дітки - довбойоби! Які заводи дітки?! Що вам ще знести? Уже завдяки вашим батькам все знесено, розкрадено та розрізано. А ви лазьте безталанні, спивайтеся, ставайте наркоманами, їдьте за кордон працювати на заводи та горшки мити. Безнадійний народ! Немає надії навіть на дітей...
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Обалдеть! что это еще за перфоманс? что эти юные дарования делают в кабмине? дяди министры, блин, начните уже работать!
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дети, такие наши министры нехорошие, они строят новые заводы...а вот на донбассе снесли часть заводов...дышать становится легче...но это делают русские...(((
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Подякуй хлопче, що на ринку немає попиту на товари з дитячої шкіри, а то порохориги б вже давно усіх дітей на "експорт" відправили
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Так знести!! Навiщо будувати. А батьки вашi нехай по закородонам працюють, а вас в дит. будинок а бо до бабусi в село. Так краще буде!
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Потому что свои бабки дороже чужих детей и их глупых и бесправных родителей .
Всё просто , дети .
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Может посланных с предложением поставить фильтры японцев позовем назад?
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Когда киевляне выбирали Виталия Кличко, верили: великий спортсмен, небедный человек, объехавший весь мир, вернет город, защитит его и очистит от грязи в прямом и переносном смыслах. Но «большой человек» оказался «мелким и слабохарактерным приспособленцем». Город продолжил умирать: инфраструктура разрушена, нелегальное строительство уже ведется на каждом пятачке, сгоревшие остовы исторических зданий, словно в насмешку задрапированные лозунгом «Як тебе не любити, Києве мiй», на улицах идет настоящая криминальная война - ни дня без взрыва, стрельбы, захвата. Киев пахнет не сиренью, как когда-то, Город пахнет Бортничами, точнее продуктом Бортнической станции аэрации. Город словно дворняга - брошенный, грязный, ничей! Нет хозяина у Города, нет тех, кто собирается в нем жить! Киевляне, как когда-то уехал киевлянин Булгаков, стали покидать Город.

https://apostrophe.ua/article/society/kiev/2018-05-27/na-den-rojdeniya-kieva/18588
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Еще один ебанько. Иди ты тоже нахуй мразина. Я живу в Киеве, нормально в городе, есть мусор, но не больше чем в любом другом городе мира. А ссылку на статью сепаратиста и подонка - Куликова, который мечтает о малороссии и царской россии - засунь себе в очко пидар.
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Виталий Владимирович, вам надо научится конструктивно воспринимать критику.
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что за цирк? типа это ребенок додумался задать волнующий его вопрос про евробляхи или заводы! Ясно, что детей выдрессировали перед этой показухой. Очередное дно гройсмана.
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Дітки виростуть і стануть такі ж тварі, як усі.
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потому что ваши родители там работают. кто вообще придумал этот цирк?
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Браво за подобную акцию! Очень креативно, по-человечески прошло заседание Кабмина. Школьники порадовали) Круто однозначно.
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***
мама читает сыну на ночь сказку "Волк и семеро козлят":
- … и вот кузнец, чтобы обмануть козлят, выковал волку тоненький голосок....
- ма... а как он выковал?
- спроси у отца... я не знаю..
- па... как волку выковали тоненький голос?!
отец, не отвлекаясь от футбола:
- ну как?! как.!.. посадил волка на наковальню - и кувалдой... хренась... по яйкам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Почему вы не можете снести вредные заводы, чтобы граждане Украины могли свободно дышать?", - дети задали вопросы министрам на заседании Кабмина
 
 
 
 
 
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