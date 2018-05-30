 С 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики. ФОТО (обновлено)

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета Министров заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.

"Очень важно, чтобы родители чувствовали, что государство о них беспокоится", - сказала она, отметив, что практика выдачи в родильных домах таких комплектов является практикой развитых государств.

В украинском варианте бэби-бокс будет называться "Пакунок малюка". Он будет предоставляться дополнительно к денежным выплатам за рождение ребенка. Кроме вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка, в комплекте также будут информационные печатные материалы о том, как присматривать за ребенком, советы по грудному вскармливанию.

Важным фактором Чуркина назвала то, что бэби-боксы будут выдавать исключительно в родильных домах. Это, по ее словам, будет стимулировать женщин вовремя становиться на учет и рожать детей в специализированных учреждениях.

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Чуркина в комментарии журналистам отметила, что тендеры для производителей вещей из бэбы-бокса будут проводиться через систему Прозорро.

Также она продемонстрировала типовой пример такого набора - там еть в частнсоти памперсы, погремушки, детская одежда и одеяла (летнее и зимнее).

По словам Чуркиной, наличие одеяла объясняется тем, что во многих странах подобные боксы используются как детская люлька.

Все вещи в наборе будут изготовлены из экологических гипоаллергенных материалов.

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