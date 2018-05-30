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Все про:дети (3107) Кабмин (10490) Министерство социальной политики (561)

 С 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики. ФОТО (обновлено)

Правительство намерено ввести практику выдачи всем роженицам в родильных домах так называемых бэби-боксов – комплекта вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка. По программе правительства данная практика должна быть внедрена с 1 сентября 2018 года.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета Министров заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.

"Очень важно, чтобы родители чувствовали, что государство о них беспокоится", - сказала она, отметив, что практика выдачи в родильных домах таких комплектов является практикой развитых государств.

В украинском варианте бэби-бокс будет называться "Пакунок малюка". Он будет предоставляться дополнительно к денежным выплатам за рождение ребенка. Кроме вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка, в комплекте также будут информационные печатные материалы о том, как присматривать за ребенком, советы по грудному вскармливанию.

Важным фактором Чуркина назвала то, что бэби-боксы будут выдавать исключительно в родильных домах. Это, по ее словам, будет стимулировать женщин вовремя становиться на учет и рожать детей в специализированных учреждениях.

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С 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы Пакунок малюка, - Минсоцполитики 01

Чуркина в комментарии журналистам отметила, что тендеры для производителей вещей из бэбы-бокса будут проводиться через систему Прозорро.

Также она продемонстрировала типовой пример такого набора - там еть в частнсоти памперсы, погремушки, детская одежда и одеяла (летнее и зимнее).

По словам Чуркиной, наличие одеяла объясняется тем, что во многих странах подобные боксы используются как детская люлька.

Все вещи в наборе будут изготовлены из экологических гипоаллергенных материалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один ребенок в Украине в 2017 году не умер от вакцинации, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3068775
 
   
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У жени нет киевской прописки...в род доме с нас слупили ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ДОБРОВОЛ НЫЙ ВЗНОС + за палату...
За услуги эскулапов ваще молчу)))
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Забрал своих из роддома...и понял
Не тем я в жизни занимаюсь)))ой не тем...
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Хочешь чтобы твоя личинка выжила - обеспечь снабжение. Пардон за цинизм.
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Хочешь шо б твои личинки выжили...уе..й с этой страны)
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)))))))))
Бесплатно даже папа маму не цилуе!

Не клейте из себя наивных лохов...
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"Бесплатно даже папа маму не цилуе!".... З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3237 у вас Геракл все так далеко зашло, или настолько запущено? З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7181не? P.S. всех по себе Платонович судить все таки не стоит З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 892
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о, опять нытье. Не надоело? В Финлядии такие комплекты уже лет 100 выдают. Там тоже 100 лет ноют по этому поводу?
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За счет чистки этнических российских паразитов во власти. Государство получает деньги в бюджет.
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"Пакунок малюка", - Минсоцполитики (с) - ищите с 2019 на рынках города. Только у нас и нигде больше!
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Люди ! Не продавайтесь больше за гречку ! Продавайтесь за бэби-боксы "Пакунок малюка ! ))
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Надо проверить С 2019 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9553 с января отчитаюсь С 2019 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9553
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Президент Порошенко заботится о каждой живой душе в Украине.
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И шо теперь, жена очередного высокопоставленного чинуши будет рожать в фастовском роддоме, или опять случайно "заболеет" и ей придется рожать в США / Израиле? С 2019 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2346
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и останется дура без беби-бокса украинского от министерства соцполитики... З 2019 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9714
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Омелян говорил,что там бесплатно получилось как то..само собой... З 2019 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9716
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Классная поддержка! Чуть макулатуры, зато сколько же бабла можно на этом распилить
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Слипи панамськи фонди ждуть саме таки реформи!))
Бо саме за це стояв Майдан...за беби-боксы...
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Нам кожного разу видавали пакет макулатури. Навіщо тільки малюкам флаєри світових брендів?
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Еще бы запретили роддомовским педиатрам подрабатывать, подсаживая новорожденных на Hipp...
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Главное, не забыть вложить рекламу правящей партии!
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Прошу прощения!
А на беби-боксах буде реклама ПАРАШена?
Як що ни...то може ТуПин напасти!
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В Финляндии есть два варианта..
1 бокс
2 БАБКИ!!!)))

и вопрос...ШО ОТЕЧЕСТВЕННОГО В ЭТОТ БОКС ВЫ КОЗЛЫ ПОЛОЖИТЕ???
Хоз мило и туалетную бумагу?))))
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Бэби пакунки за наши с вами деньги по цене Аваковских рюкзаков, может, лучше деньгами выдавать и не мудрить.
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100%...шо хочу то и куплю!
А не то шо тебе впарят ...говно по цене золота
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при желании, говно и в котлете найти можно З 2019 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8946
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А я тебе о чем))) сам купи мяса и накрути котлет...
Это я к варианту с баблом на руки...

А говно пускай остается в беби-боксах...
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да и я про тоже, хай себе бабы на кухне рожают З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9825
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печально слушать с утра до вечера стоны зрадофилов.
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шоб ты их сразу на боярку просадил? ну уж нет.
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Шоб такие , как ты получали беби-боксы, по цене и качеству, как чай в плацкартных поездах Украины)
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вводять "бейбі-бокси" - щоб заробили дядям бакси
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Тсссссссс.............идёт перекличка на первый-второй.
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Какая нежная стайка ПОРОШОСОСУНОВ тут нарисовалась))))
Адепти ЖИТЯ ПА НАВОМУ))) и свидетели СЛЕПЫХ ОФФШЕРОВ)))
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да куда уж нам до могучей стаи стерхов З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 577
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Сочувствую, тяжело наверное жить, когда каждый день по шкафам и под кроватью приходится искать следы Порошенко З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6850
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Ого яка ЗРАДА! У ольгинских и домашних зрадоидиотов славно подгорает!
З 1 вересня 2018 року всім породіллям у пологових будинках видаватимуть бебі-бокси "Пакунок малюка", - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9800

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А при эсэсэсэре- аж 13.. НО, если мы сменим Президента, то сразу заживем и будут выдавать по 15 - это вам каждый кандидат скажет!
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один же хотел выдавать то ли один "Пакунок малюка" раз в 70 дней, то ли 70 "Пакункiв малюка" в день, так барыги его из страны выгнали. Одна надежда теперь на бубенчика.
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Господи, за что Украине это?!!
Все госорганы и институты государства превратились в сборище дилетантов (есть и такие), откровенных дебилов и просто ворюг, не гнушающихся ничем.
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Если ты о себе, то прочтя этот твой пост, не могу не согласиться.
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Понятно, ты из второй категории. Хотя нет, таким шестеркам статус госслужащего не положен. Поэтому ты просто троль на прикорме, по уровню развития способный только цитировать методички.
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Экий ты "интеллектуал" однако. Вот именно такие как ты повинны в том состоянии, в котором Украина находилась в течении 23 лет. Именно такие зрадофилы как ты теперь тормозят реформы. Каждому адекватному человеку должно быть понятно, что после более 20 лет бардака, невозможно привести страну в нормальное состояние, что довольно тяжело, но пытается сделать нынешнее правительство. Но вам, зрадоидиотам все не так- то за 4 года не вышли на зряплаты как в ЕС, то Порох на закончил АТО, в пару недель как обещал, минуточку, еще до расеянской агрессии, то медреформа не та и тд. Но эти-то хоть что-то делают, в отличии от всех прошлых. А теперь , валяй, расскажи нам о моих методичках и прочей сомнительной хренотени, которая заменила серое вещество у тебя в бешке.
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Если ты к bold добавишь еще caps, то диагноз будет окончательным.
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Твой диагноз известен, так что пиши, не пиши, а он окончателен.
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Вышиванка, портреты порошенка и супрунши в набор входит?
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Путевки детям в оздоровительные лагеря верните.
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Да не вопрос, только следует обращаться не сюда, а в профком предприятия - владельца оздоровительного лагеря.
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Усі діти стануть схожими на близнят...І хтось наближений до влади на цьому заробить.
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в заглавии -- пакеты с 1 сентября. Жене рожать в сентябре, порадовались. Открываем пост : херак и с 1 ЯНВАРЯ будущего года! Порадовались шо пысец. У этих, так же , как и у папередникав - мы усе сделаем, но только через год! Дурачат дураков.
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Ясно-понятно, если бы с 1 сентября- то перемога, но если 1 января-зрада.)))

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Скільки ж дятлів-дописувачів на цьому сайті...
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стадо нытиков, наверное вы не заслуживаете больше, чем имеете.
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Бэ́би-бокс или бе́би-бокс (англ. Baby hatch - букв. перевод - «люк/приёмник для детей»), «окно жизни» - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечительствогосударственным службам и органам. Может располагаться примедицинских учреждениях (государственных и частных), при религиозных организациях. (с) Википедия
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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