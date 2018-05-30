 С 1 сентября 2018 года всем роженицам в роддомах будут выдавать бэби-боксы "Пакунок малюка", - Минсоцполитики. ФОТО (обновлено)

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета Министров заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.
"Очень важно, чтобы родители чувствовали, что государство о них беспокоится", - сказала она, отметив, что практика выдачи в родильных домах таких комплектов является практикой развитых государств.
В украинском варианте бэби-бокс будет называться "Пакунок малюка". Он будет предоставляться дополнительно к денежным выплатам за рождение ребенка. Кроме вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка, в комплекте также будут информационные печатные материалы о том, как присматривать за ребенком, советы по грудному вскармливанию.
Важным фактором Чуркина назвала то, что бэби-боксы будут выдавать исключительно в родильных домах. Это, по ее словам, будет стимулировать женщин вовремя становиться на учет и рожать детей в специализированных учреждениях.
Чуркина в комментарии журналистам отметила, что тендеры для производителей вещей из бэбы-бокса будут проводиться через систему Прозорро.
Также она продемонстрировала типовой пример такого набора - там еть в частнсоти памперсы, погремушки, детская одежда и одеяла (летнее и зимнее).
По словам Чуркиной, наличие одеяла объясняется тем, что во многих странах подобные боксы используются как детская люлька.
Все вещи в наборе будут изготовлены из экологических гипоаллергенных материалов.
За услуги эскулапов ваще молчу)))
Не тем я в жизни занимаюсь)))ой не тем...
Бесплатно даже папа маму не цилуе!
Не клейте из себя наивных лохов...
Бо саме за це стояв Майдан...за беби-боксы...
А на беби-боксах буде реклама ПАРАШена?
Як що ни...то може ТуПин напасти!
1 бокс
2 БАБКИ!!!)))
и вопрос...ШО ОТЕЧЕСТВЕННОГО В ЭТОТ БОКС ВЫ КОЗЛЫ ПОЛОЖИТЕ???
Хоз мило и туалетную бумагу?))))
А не то шо тебе впарят ...говно по цене золота
Это я к варианту с баблом на руки...
А говно пускай остается в беби-боксах...
Адепти ЖИТЯ ПА НАВОМУ))) и свидетели СЛЕПЫХ ОФФШЕРОВ)))
Все госорганы и институты государства превратились в сборище дилетантов (есть и такие), откровенных дебилов и просто ворюг, не гнушающихся ничем.