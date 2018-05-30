 Стоимость проезда в поездах выросла на 12%, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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"Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления", - сообщили в госкомпании.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования.

Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

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