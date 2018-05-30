 Стоимость проезда в поездах выросла на 12%, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления", - сообщили в госкомпании.
Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования.
Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.
Растут только цены и слепые счета на Панаме...
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами (с)
https://ukranews.com/news/563213-nachalnyk-doneckogo-fylyala-ukrzalyznycy-kupyl-za-schet-kompanyy-lyuksovyy-mykroavtobus-mersedes
Каждый год езжу в Карпаты. 2013й - 220 грн Харьков-Львов. 2017й - 670 грн.
Яка альтернатива? Бусом їхати пенсіонеру "на води" 1200 км?
но не менее понятно уж точно честно было бы - вместе с такими распоряжениями публиковать доходы топменеджмента УЗ за предыдущий год.
Что понимать с моего билета 1 грн капнет работяге и полтюх - руководству или как.
В былые времена проводники обязаны были обеспечивать пассажиров бесплатной питьевой водой (кранчик такой был в нище у проводницкого купе), и даже шахматы выдавали...
Теперь, всё исключительно за деньги. Даже свежий воздух.