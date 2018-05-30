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 Экономика, Общество
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Все про:билеты (239) Укрзализныця (1356) подорожание (101)

 Стоимость проезда в поездах выросла на 12%, - "Укрзализныця"

Государственная компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте также: "Укрзализныця" будет информировать пассажиров о наличии кондиционеров в вагонах при покупке билетов онлайн

"Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления", - сообщили в госкомпании.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования.

Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068774
 
 
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А зп?)))
Растут только цены и слепые счета на Панаме...
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может на проезд ни чего страшного, но вот с отоплением на следующий отопительный сезон, чувствую жопа полная
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Иосиф Бродский
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами (с)
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А сервис и вагоны конечно останутся старыми, но зато руководство радостно выпишут себе премии за увеличение прибыли.
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Интересно будь при овоще такие поднятия тарифов, то сколько бы уже людей вышло на майдан ?
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а то не повышали... По советским расценкам возили?
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повышение как основа дальнейшего повышения)))))
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не приуменьшай заслуги. Теперь при покупке онлайн билета добавлена строка "с кондиционером". А, это очень не мало.
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1 вагон на весь состав и то нет гарантии, что он работает.
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Эти уроды гросманы с лолитами могут только все повышать. Эконимику подымать не могут и не хотят. По простой причине - сильно тупые.
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Подъём экономики не входит в ихние планы - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать". - вроде бы всё идёт по ихнему плану.
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слава соевой свинье живатварящей ныне присно и усе...аминь!
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Чергова потужна реформа і рішуча перемога!
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Надеемся, что это временные трудности и украинцы не откажутся от поездок.
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"Стоимость проезда в поездах выросла на 12%" - если бы подешевело, никто бы не поверил.
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а сколько стоит проезд в "высшем эшелоне власти"?
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Для власти проезд на всех видах транспорта стоит 0 грн 0 коп, они ездят в любых видах транспорта, в любых направлениях, на любые расстояния, с офигительным комфортом, за наши деньги. Просто, засунули руку в наши карманы, взяли сколько им нужно и поехали.
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Каждый год вырастает примерно процентов на 25-30 и каждый следующий год пишут "нуууу, мы несколько лет не повышали!".
Каждый год езжу в Карпаты. 2013й - 220 грн Харьков-Львов. 2017й - 670 грн.
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Якщо є за що кожного року їздити в Карпати, то й за підвищений проїзд буде чим заплатити, а от якби ніхто місяць-другий не їздив потягами, то можливо й задумалось керівництво, що не так.
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Трускавець, Східниця, Моршин, Розлуч тощо - люди туда їздять не тому, що хочется, а тому, що треба.
Яка альтернатива? Бусом їхати пенсіонеру "на води" 1200 км?
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за вашою "логікою", якщо не митись міяць-другий, то впадуть ціни на воду.. Не впадуть, аміго!
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чергова потужна рехворма шоколадного кодла
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Ну так нормально, господа! На 6% увеличится скорость перевозок (правда, тогда все поезда сойдут со старых рельс). Но другие 6% - это замена рельс, чтобы поезда ездили на 6% быстрее. НО! Однако, тендер надо! Кто выиграет? Правильно: производитель Богданчиков. Что, они рельсы не производят? Вы не правы, производят, изводят, водят, выводят.
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влада змінюється - піда---си залишаються..... З часів совка нічого не змінилося - ні хами - провідники, ні їх "білизна"....
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Дорожает топливо, энергия, железо - это понятно.
но не менее понятно уж точно честно было бы - вместе с такими распоряжениями публиковать доходы топменеджмента УЗ за предыдущий год.
Что понимать с моего билета 1 грн капнет работяге и полтюх - руководству или как.
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У проводника в ассортименте имеется чай, кофе и прочие горячительные напитки. (с) Верка Сердючка.
В былые времена проводники обязаны были обеспечивать пассажиров бесплатной питьевой водой (кранчик такой был в нище у проводницкого купе), и даже шахматы выдавали...
Теперь, всё исключительно за деньги. Даже свежий воздух.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтоимость проезда в поездах выросла на 12%, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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