 Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в штаб-квартире ООН 29 мая, отвечая на вопросы журналистов после окончания заседания Совета безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Любая реальная помощь - в смысле достичь результата, расследовать это, найти, кто за этим стоял, - будет воспринята с благодарностью. По всем вопросам, где это нужно, мы будет приветствовать такую ​​помощь. Если она будет поступать от международного сообщества, что заслуживает доверия, конечно же ", - пояснил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.