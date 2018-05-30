 Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в штаб-квартире ООН 29 мая, отвечая на вопросы журналистов после окончания заседания Совета безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Любая реальная помощь - в смысле достичь результата, расследовать это, найти, кто за этим стоял, - будет воспринята с благодарностью. По всем вопросам, где это нужно, мы будет приветствовать такую помощь. Если она будет поступать от международного сообщества, что заслуживает доверия, конечно же ", - пояснил Климкин.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
Расскажите это бритам, которые не уберегли российских перебежчиков Литвиненко, Скрипаля, которые стали работать на британские спецслужбы и за ними явно присматривали.
Сегодня Кремлю аж печет выставлять Украину страной беспредела. Рос. оппозиционеры об этом не догадываются? Может если бы Бабченко остался в Чехии, то был бы жив?
Почему не захотел остаться там, может кто-то очень уговаривал его приехать в Украину?
МВС Чехії вимагає не звинувачувати чеську сторону у загибелі Бабченка.
https://censor.net.ua/news/3068772/ukraina_primet_mejdunarodnuyu_pomosch_v_rassledovanii_ubiyistva_rossiyiskogo_jurnalista_babchenko_klimkin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67082165
Он прожил в Чехии почти полгода, а потом переехал в Украину, где довольно небезопасно.
Почему? Может его кто-то уговорил, выманил? Если да, то кто?
МВС Чехії вимагає не звинувачувати чеську сторону у загибелі Бабченка.
https://www.unian.ua/politics/10135040-mvs-chehiji-vimagaye-ne-zvinuvachuvati-chesku-storonu-u-zagibeli-babchenka.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10135040-mvs-chehiji-vimagaye-ne-zvinuvachuvati-chesku-storonu-u-zagibeli-babchenka.html
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Андрей Илларионов: "Просьба всем: не пишите и не говорите: "в Киеве", "в Украине".
Помните: это одна из целей убийц - не только убить Аркадия, но и попытаться добиться того, чтобы все повторяли, что это произошло именно в Киеве...
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Або краще - приставити до кожного по 2 охоронця цілодобово.
Щодо охорони складів, то тільки ЗА.
А щодо людей, то .. є хотіння й реальність. І реальність така, що зашкодити вбити людину можливо тільки в один спосіб - закрити у підземеллі. І то не факт, що не доберуться, особливо, якщо замовник - держава.
Далі пояснювати?
Также экс-президент Грузии заявил, что ведет переговоры с нидерландскими депутатами о введении персональных санкций против президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко, нардепа Александра Грановского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.
В свою очередь адвокат Робертсон заявил, что гонения на Саакашвили возникли из-за его борьбы с олигархами, которые влияют на президента и СМИ.
"К сожалению, хотя в Страсбурге очень хорошие суды, но обращаться к международным конвенциям можно только после исчерпания всех национальных средств защиты. А в Украине не существует прецедентов по защите прав человека от произвола президента или правительства", - отметил Робертсон.
Украина - полуватная совковая страна.
Что то не слышно, что бы такое происходило в постсоветских странах которые вошли в состав НАТО.
1. В Лондоне на Литвиненко и Скрипаля
2. В Киеве на Вороненкова и Бабченко
3. В россии на Александровку и Немцова
Вот только почему-то никто ни разу не покушался на "слуг московской власти" Пескова, Захарову, Соловьева, Кобзона, Пареченкова, Кисилева и т.д.
18 летний пацан, который набивает магазины или тянет кабель от "тапика" или таскает плиту от миномета может за пару лет службы не видеть противника в глаза, никого не убить и даже не попасть под огонь.
В то время как волонтер, журналист, или бизнесмен поддерживающий одну из сторон может мотивировать, зарядить снаряжением или вывести из строя десятки людей. Поэтому они предпочтительная цель на этой войне. РФ не сможет разгромить 400 тысяч силовиков Украины, но пытается сделать так, чтобы мы не видели смысла в бесконечной кровавой возне.
РФ не может убить каждого кто громко говорит в публичном поле, но отчаянно пытается не допустить чтобы все поняли одну вещь. Что Путин не монополизировал русский язык. Путин не монополизировал русских. Что их вонючая бандитская система уязвима.
Поэтому режим уничтожает "перебежчиков", травит бывших агентов ядом, рискуя нарваться на миллиардные санкции и нагоняет страху при помощи террора. Омерта. Либо ты сидишь с языком в жопе, либо ты мертв...
"Окончательно размоются понятия комбатанта, волонтёра, некомбатанта и легитимной цели". Моя статья "Война будущего", 2017 год.
Мы на войне, не забывайте об этом ни на минуту...
Кирилл Данильченко
Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал
Україні прийшов час серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.
І як діяти при такому рівні загрози
Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив кремль.
Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво рассєї і зрозуміло за що.
У москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила москва.
Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.
Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:
1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з рассєї, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...
2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було
підбито.
3. рассєя дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом рассєї порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян рассєї».
Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.
До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Йдеться про системну роботу.
4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу на рассєї - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.
5. кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше на масквє, ко-ко-ко. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.
Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити москві.
І як діяти при такому рівні загрози.
Письменниця опублікувала відео так званого свята, яке проходить під звуки російської поп-музики. Так само Ніцой запитала, чому українська влада залишається "довбодятлами".
И что Президент должен по вашему сделать? Пересажать всю совковату Черкасской области?
Любой пристойный журналист расследует лучше чем ГПУ, международная комиссия уже знает в какой дет садик ходил шафер бука. А не ГПУ ни СБУ не расследовали не одного резонансного убийства в Киеве, не защитили никого. В воюющей стране агенты врага ходят по Киеву как у себя дома. Может разогнать эти органы, и нанять аутсорс, или просто раздать оружие в авирах по паспорту. И неразрешимая проблема с безопасностью вдруг решится сама собой?