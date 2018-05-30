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 Политика Украины
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 Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин

Украина готова принять международную помощь в расследовании убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в штаб-квартире ООН 29 мая, отвечая на вопросы журналистов после окончания заседания Совета безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Любая реальная помощь - в смысле достичь результата, расследовать это, найти, кто за этим стоял, - будет воспринята с благодарностью. По всем вопросам, где это нужно, мы будет приветствовать такую ​​помощь. Если она будет поступать от международного сообщества, что заслуживает доверия, конечно же ", - пояснил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. 

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068772
 
   
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И правильно сделает. Зло должно быть и будет наказано.
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Не сомневаюсь, РФ предложит свою "помощь" в расследовании, тем более ссылаясь, что это их гражэданин
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Если она будет поступать от международного сообщества
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Примут международную помощь и будут ей палки в колеса вставлять как Саакашвили.
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правильно, предотвратить убийство, а не потом его расследовать.
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В красивой теории - да, а вот в реальной жизни все получается не та красиво.
Расскажите это бритам, которые не уберегли российских перебежчиков Литвиненко, Скрипаля, которые стали работать на британские спецслужбы и за ними явно присматривали.
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Если НКВД, ФСБ хочет, то достает везде, Коновальца в Нидерландах, Бандеру в Германии, Троцкого в Мексике.
Сегодня Кремлю аж печет выставлять Украину страной беспредела. Рос. оппозиционеры об этом не догадываются? Может если бы Бабченко остался в Чехии, то был бы жив?
Почему не захотел остаться там, может кто-то очень уговаривал его приехать в Украину?

МВС Чехії вимагає не звинувачувати чеську сторону у загибелі Бабченка.
https://censor.net.ua/news/3068772/ukraina_primet_mejdunarodnuyu_pomosch_v_rassledovanii_ubiyistva_rossiyiskogo_jurnalista_babchenko_klimkin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67082165
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Просто меня не интересуют истерики вокруг его убийства, меня интересует кто совершил это убийство, и не было ли среди его окружения крыс, которые способствовали этому.

Он прожил в Чехии почти полгода, а потом переехал в Украину, где довольно небезопасно.
Почему? Может его кто-то уговорил, выманил? Если да, то кто?
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Не ту ссылку вставила.

МВС Чехії вимагає не звинувачувати чеську сторону у загибелі Бабченка.
https://www.unian.ua/politics/10135040-mvs-chehiji-vimagaye-ne-zvinuvachuvati-chesku-storonu-u-zagibeli-babchenka.html
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"Напередодні видання Aktualne написало, що Аркадій Бабченко прибув до Чехії в лютому 2017 року, однак поїхав трохи менше ніж через півроку після того як втратив надію отримати дозвіл на проживання. "Коли він їхав з Праги минулого року, то говорив, що єдиний спосіб залишитись - просити політичного притулку, однак він не хотів це робити, оскільки це означало б втратити змогу залишати територію Чехії принаймні рік", - розповів журналіст Онджей Соукуп, який знав Бабченка. "

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10135040-mvs-chehiji-vimagaye-ne-zvinuvachuvati-chesku-storonu-u-zagibeli-babchenka.html
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Додам до Вашого повідомлення ось таке:
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...
Андрей Илларионов: "Просьба всем: не пишите и не говорите: "в Киеве", "в Украине".
Помните: это одна из целей убийц - не только убить Аркадия, но и попытаться добиться того, чтобы все повторяли, что это произошло именно в Киеве...

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І яким чином попереджати, одна половина громадян стежитиме за іншою і навпаки? Україна прийме міжнародну допомогу в розслідуванні вбивства російського журналіста Бабченка, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8329
Або краще - приставити до кожного по 2 охоронця цілодобово.
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лучше на склады боеприпасов нормальную охрану приставить, если уж на людей похер. Блядь, но нет не первого и не второго. Проебы! Мне охуенно как не приятно, на сколько у нас легко убить человека или диверсию осуществить на арсеналах. Ну ты вдумайся? Всех кого хотели русские убить всех убили. Это уже блядь охуеть как не смешно
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Андрей Жуков b738201d, авжеж. От тільки не я казав, що "правильно, предотвратить убийство, а не потом его расследовать." Не пригадуєте чиї це слова?
Щодо охорони складів, то тільки ЗА.

А щодо людей, то .. є хотіння й реальність. І реальність така, що зашкодити вбити людину можливо тільки в один спосіб - закрити у підземеллі. І то не факт, що не доберуться, особливо, якщо замовник - держава.

Далі пояснювати?
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Какие расследования ? Какая помощь ? Вы издеваетесь ? В Украине нет прав человека ! - Полюбуйтесь :
Также экс-президент Грузии заявил, что ведет переговоры с нидерландскими депутатами о введении персональных санкций против президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко, нардепа Александра Грановского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.
В свою очередь адвокат Робертсон заявил, что гонения на Саакашвили возникли из-за его борьбы с олигархами, которые влияют на президента и СМИ.
"К сожалению, хотя в Страсбурге очень хорошие суды, но обращаться к международным конвенциям можно только после исчерпания всех национальных средств защиты. А в Украине не существует прецедентов по защите прав человека от произвола президента или правительства", - отметил Робертсон.
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Если ты бесправен - то точно кацап, но при чем здесь Украина?
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Да здесь как всегда стандартный перевод стрелок, с преступлений раши, на Порошенка.
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если в столице, где ты президент, не прекращается террор, то видимо и ты должен отвечать.... потому как соучастник получаешься....
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Ты ещё и Терезе Мэй это выскажи.
Украина - полуватная совковая страна.
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тише, а то ща быстро в порохоботы за пишут Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин - Цензор.НЕТ 2852
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Та что тише. Там сейчас Саакашвили на всем этом пиарится по - черному...

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Верно сказал друже.Украинская государств енная система сгнила насквозь
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Эту помощь желательно сразу направлять в офшоры, чтоб не отрывать кэрманычей от "управления государством"
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Будут приглашены представители "торговых портнеров"?
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Киев- это уже какое -то кладбище друзей Украины. Переехал в Киев - жди московского киллера в гости. А мусорня и СБУ мокродела прикроют. Сознательно-ли или своим непрофессионализмом, какая разница...
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Вот бы помощь НАТО.
Что то не слышно, что бы такое происходило в постсоветских странах которые вошли в состав НАТО.
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Напрашивается вопрос, а на кой ляд нужно СБУ？
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Шоб окружение барыги защищать от народной ненависти
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Просматривается какая-то закономерность. Совершаются покушения на жизнь критиков россии:
1. В Лондоне на Литвиненко и Скрипаля
2. В Киеве на Вороненкова и Бабченко
3. В россии на Александровку и Немцова
Вот только почему-то никто ни разу не покушался на "слуг московской власти" Пескова, Захарову, Соловьева, Кобзона, Пареченкова, Кисилева и т.д.
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Мы на войне, не забывайте об этом
Україна прийме міжнародну допомогу в розслідуванні вбивства російського журналіста Бабченка, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1772
18 летний пацан, который набивает магазины или тянет кабель от "тапика" или таскает плиту от миномета может за пару лет службы не видеть противника в глаза, никого не убить и даже не попасть под огонь.

В то время как волонтер, журналист, или бизнесмен поддерживающий одну из сторон может мотивировать, зарядить снаряжением или вывести из строя десятки людей. Поэтому они предпочтительная цель на этой войне. РФ не сможет разгромить 400 тысяч силовиков Украины, но пытается сделать так, чтобы мы не видели смысла в бесконечной кровавой возне.

РФ не может убить каждого кто громко говорит в публичном поле, но отчаянно пытается не допустить чтобы все поняли одну вещь. Что Путин не монополизировал русский язык. Путин не монополизировал русских. Что их вонючая бандитская система уязвима.

Поэтому режим уничтожает "перебежчиков", травит бывших агентов ядом, рискуя нарваться на миллиардные санкции и нагоняет страху при помощи террора. Омерта. Либо ты сидишь с языком в жопе, либо ты мертв...

"Окончательно размоются понятия комбатанта, волонтёра, некомбатанта и легитимной цели". Моя статья "Война будущего", 2017 год.

Мы на войне, не забывайте об этом ни на минуту...

Кирилл Данильченко
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А були б візи та стіна з кулеметами - вісі хоча б під наглядом були.
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если бы в Раде работали Граждане Украины, а не хитрожопые инопланетяне умеющие жЫть, то давно бы был принят закон и об оружии и закон о видеофиксации и закон о колаборантах.. но у чуваков - "ничего личного - просто бизнес"
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Кілька слів про вбивство Бабченка

Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал

Україні прийшов час серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.
І як діяти при такому рівні загрози

Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив кремль.
Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво рассєї і зрозуміло за що.

У москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила москва.
Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.

Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:

1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з рассєї, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...

2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було
підбито.

3. рассєя дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом рассєї порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян рассєї».

Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.

До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Йдеться про системну роботу.

4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу на рассєї - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.

5. кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше на масквє, ко-ко-ко. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.

Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити москві.

І як діяти при такому рівні загрози.
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І як діяти при такому рівні загрози. - З досвіду останных років, тіки суспільствло може протистояти такому рівню загрози. ні політики ні озброена бюрократія (СБУ НГ итд)
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Або команду для розслідування привезти з британії повністю і дати повний картбланш.
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Добре пошукайте у попів москальського сатанату, зокрема в Лаврі.
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А если сюда еще добавить убийство В 2015 году в США бывшего российского министра печати, экс главу "Газпром-медиа" Михаила Лесина, который был забит битами в отеле Вашингтона перед запланированной встречей с сотрудниками Управления юстиции США, то становится очевидно, что противники путина преследуются по всему миру, начиная с кремлевских стен (Немцов) до столицы США.
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Принимая помощь по каждому подобному случаю мы лишь подчеркиваем свою беспомощность. Собственная беспомощность это 90% кадровая проблема, поскольку вертикаль власти у нас сильна как нигде, то за кадровые провалы силовиков несет ответственность непосредственно один человек - президент Украины. Склады взлетают на воздух, людей убивают среди бела дня, коррупция в ВПК и армии, страна на грани развала а президент молчит затыкая дыры тонущего корабля интернет ботами и говорящими головами повторяющими в разной очередности одни и те же слова - "перемога", "зрада"... А где слова "відповідальність", "кримiнальна" ?
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«У Черкаській області 28 травня відсвяткували День російського прикордонника, який був введений "Декретом Раднаркому 28 травня 1918 р. для охорони РФСР". До того часу Україна вже була проголошена незалежною від Росії країною. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Лариса Ніцой, передають Патріоти України.
Письменниця опублікувала відео так званого свята, яке проходить під звуки російської поп-музики. Так само Ніцой запитала, чому українська влада залишається "довбодятлами".

И что Президент должен по вашему сделать? Пересажать всю совковату Черкасской области?
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Пацан сказал, пацан сделал. Это дело чести государства Украина - вывести рашистких ублюдков на чистую воду, хоть с международной помощью, что без.
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Краще з міжнародною, але без москалів. А допомога потрібна в одному вигляді - нагляду за слідством. Тай й довіра до міжнародного слідства повище буде, ніж суто українського.
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Щас пойдет дикий "хай" на Украину! Типа мол что ж ты Украина не можеш защитить политических беженцев. Ни Вороненкова, ни Бабченко ,ни Павла Шеремета не защитила. Только я на помню что Украина щас вся в огне и крови! Жертвы огромные как среди Украинских военных, так и среди мирного населения. А оружия в стране немеряннно. Часть Донбасса разрушенно и разворованно путинскими "орками".Азовское море в БЛОКАДЕ из за керченского моста. Так что я думаю винить Украину в том что не "уберегла" политических Россиян, врагов путина то наверное некорректно(ХОТЯ ОХРАНУ БАБЧЕНКО УКРАИНА МОГЛА БЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ АРКАДИЙ И НЕ ПРОСИЛ ОБ ЭТОМ)﻿
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Це клімакс про помащ, яку сапропонували його саатєчєствєннікі?
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"По всем вопросам, где это нужно, мы будет приветствовать такую ​​помощь "А есть много вопросов по которым ему не нужна помощь?
Любой пристойный журналист расследует лучше чем ГПУ, международная комиссия уже знает в какой дет садик ходил шафер бука. А не ГПУ ни СБУ не расследовали не одного резонансного убийства в Киеве, не защитили никого. В воюющей стране агенты врага ходят по Киеву как у себя дома. Может разогнать эти органы, и нанять аутсорс, или просто раздать оружие в авирах по паспорту. И неразрешимая проблема с безопасностью вдруг решится сама собой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин
 
 
 
 
 
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