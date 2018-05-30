 Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, - посол Великобритании в Украине Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Интерфакс-Украина.

"Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко прошлой ночью в Киеве. Мои мысли вместе с его семьей, друзьями и коллегами", - написала посол на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.