EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1649  32
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1865) Бабченко Аркадий (43) Гоф Джудит (30)

 Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, - посол Великобритании в Украине Гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила поддержку семье и близким убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Интерфакс-Украина.

"Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко прошлой ночью в Киеве. Мои мысли вместе с его семьей, друзьями и коллегами", - написала посол на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068771
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
со Скрипалем еле-еле замяли,чтобы не ссориться с хуйлом а тут опять.
 показать весь комментарий
 
 
Але ти написав, що хтось "замял", тобто знаєш хто це зробив. То хто це зробив?
 показать весь комментарий
 
 
потому что на цензоре об этом больше не пишут..
 показать весь комментарий
 
 
Не тому, що не пишуть. Після отруєння Скрипалів ніхто нічого в Британії не "замял". Були і будуть відповідні дії.
 показать весь комментарий
 
 
никаких упоминаний о новых санкциях после конца марта начала апреля нет.
 показать весь комментарий
 
Це не "замяли". Дипломати росії поїхали додому із Британії та інших країн і їх не повернули. Далі ще буде, бо ще є розслідування. Не порівнюй британську та українську судові системи.
 показать весь комментарий
 
Це не "замяли". "Замяли" це припинили переслідування вбивць.
 показать весь комментарий
 
ты не учел время. Одно дело вводить санкции сразу, другое дело через N лет, когда будет завершено расследование
 показать весь комментарий
 
И что? Когда будет раскрыто тогда и введут санкции. Как не прискорбно, но пока вина не доказана в суде, де юре пидараха не виновна, хотя все понимают что это они. Так что раслабся и не наводи панику.
 показать весь комментарий
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3068771
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відкрили кримінальну справу проти себе Приголомшена вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, - посол Великої Британії в Україні Гоф - Цензор.НЕТ 2157
 показать весь комментарий
 
 
Пішли нахер з своїми потрясіннями і озабоченностями!
 показать весь комментарий
 
 
РФ продовжує політику СССР по вбивству незручних людей, політиків та громадських діячів.
 показать весь комментарий
 
 
Але цікавинка в тому, що СРСР це почав вбивати незручних майже з самого початку свого заснування.
 показать весь комментарий
 
 
Так.Варто згадати вбивство Головного Отамана України С.Петлюри.

25 травня 1926р. в Парижі, просто посеред вулиці, був застрелений Голова Директорії та Уряду УНР у вигнанні Симон Васильович Петлюра.Вбивцю,засланого з москви,агента ВЧК-НКВД - Самуїла Шварцбарда суд виправдав,тому що, французькі комуністи, які мали тоді достатньо великий вплив у своїй країні - робили все, щоб «справа Петлюри» не набувала розголосу з уст української діаспори, налаштованої проти москви непримиренно.Про те, що вбивство Симона Петлюри було операцією російської розвідки, в Конгресі США заявив співробітник КДБ Петро Дєрябін, який 1954р. втік до Америки. Однак його свідчення також навряд чи хтось почув.
 показать весь комментарий
 
 
А це СРСР (незаконному) було десь 1,5 роки. А потім багато вбивали незгодних. Того ж Троцького...всіх не перерахувати.
 показать весь комментарий
 
Московських попів використовують для прикриття , передачі зброї і переховування терористів і вбивць . А фінансує теракти - уряд РФ . Хоч це ні для кого не секрет .
 показать весь комментарий
 
 
Хватит озабоченностей и потрясений, если не покончить с хуйлом ,с режимом кремлевского маньяка , каждый политик , критикующий путлера, потенциальный покойник.
 показать весь комментарий
 
 
Не тільки вони, бо гинуть зовсім непричетні люди.
 показать весь комментарий
 
 
А все вопросы по этим поводам надо задавать охеренному министру-вору МВД - черножопому авакяну!!!!!!!! И тут только один вопрос: Доколе эта пакость будет руководить МВД???????????????
 показать весь комментарий
 
Аваков дійсно поганий міністр, але щодо кольору "жопи" відомо тільки вам Приголомшена вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, - посол Великої Британії в Україні Гоф - Цензор.НЕТ 522
 показать весь комментарий
 
 
русачек у тя попка белая да?пухленькая и безволосая,кавказцы попользуют тебя,но позже
 показать весь комментарий
 
Люди потрясены фактом очередного циничного убийства в столице, а не российским или ещё каким следом. МВД и СБУ не по плечу противодействие преступности, они даже раскрывать громкие убийства неспособны, где уж тут противостоять.
 показать весь комментарий
 
да с вас давно кишки должно было вытрясти и в лондонах и в парижах берлинах брюселях на чиная с 2014 года , а вы до сих пор летаете , ходите , и облизываете подонка убивающего везде где хочет и ск хочет , лениво вроде бы тащите за хвост кота только затягивая время !!
 показать весь комментарий
 
Якого вкуя російського, якщо він був УКРАЇНСЬКИМ журналістом?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, - посол Великобритании в Украине Гоф
 
 
 
 
 
 вверх