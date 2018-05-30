 Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, - посол Великобритании в Украине Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Интерфакс-Украина.
"Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко прошлой ночью в Киеве. Мои мысли вместе с его семьей, друзьями и коллегами", - написала посол на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
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Відкрили кримінальну справу проти себе
25 травня 1926р. в Парижі, просто посеред вулиці, був застрелений Голова Директорії та Уряду УНР у вигнанні Симон Васильович Петлюра.Вбивцю,засланого з москви,агента ВЧК-НКВД - Самуїла Шварцбарда суд виправдав,тому що, французькі комуністи, які мали тоді достатньо великий вплив у своїй країні - робили все, щоб «справа Петлюри» не набувала розголосу з уст української діаспори, налаштованої проти москви непримиренно.Про те, що вбивство Симона Петлюри було операцією російської розвідки, в Конгресі США заявив співробітник КДБ Петро Дєрябін, який 1954р. втік до Америки. Однак його свідчення також навряд чи хтось почув.