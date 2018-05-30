 Омбудсмен Денисова после убийства Бабченко: Необходимо на государственном уровне создать систему безопасности журналистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена после убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

В сообщении приводятся данные о нарушениях свободы слова в Украине. Так, в 2017 году, по данным Института массовой информации (ИМИ), в Украине зафиксированы 293 случая нарушений свободы слова. Среди них - 29 случаев нападений и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.

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"Эффективная система безопасности, которая бы гарантировала защиту прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей, должна быть создана на государственном уровне", - сказано в нем

"Общество ждет эффективных действий от власти по расследованию убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел о нарушении прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества. Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова", - цитирует пресс-служба Денисову.

Отмечается, что омбудсмен держит дело по убийству А.Бабченко на личном контроле.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.