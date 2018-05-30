 Омбудсмен Денисова после убийства Бабченко: Необходимо на государственном уровне создать систему безопасности журналистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена после убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
В сообщении приводятся данные о нарушениях свободы слова в Украине. Так, в 2017 году, по данным Института массовой информации (ИМИ), в Украине зафиксированы 293 случая нарушений свободы слова. Среди них - 29 случаев нападений и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.
"Эффективная система безопасности, которая бы гарантировала защиту прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей, должна быть создана на государственном уровне", - сказано в нем
"Общество ждет эффективных действий от власти по расследованию убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел о нарушении прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества. Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова", - цитирует пресс-служба Денисову.
Отмечается, что омбудсмен держит дело по убийству А.Бабченко на личном контроле.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
какая нахер "система безопасности"??? бункер? смена фамилии и адреса? пластическая операция всей семье??? какую пургу несёт эта Денисова!!!! Только ответным снайперским выстрелом можно и нужно останавливать этот лубянский террор!!! как МАСАД!!!
Сделать все возможное и невозможное для этого.
Круглосуточная охрана? И захотят ли сами журналисты жить под колпаком-охраной, наблюдением?
Щодо вбивства та галасу навколо нього. Нема нічого простішого для ґебні, ніж улаштувати вбивство в Києві. Для цього треба:
-- аґентів ґебні, що контролюють весь створений ґебнею корпус найманих убиць -- 1шт.;
-- найманий убивця з корпусу ґебні -- 1шт.;
-- $1000 ... 5000;
-- авто для оперативного вивезення (й можливої утилізації) вбивці -- 1шт.
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Наші органи розслідування, звісно, повні непрофесіонали, але організувати таке вбивство не проблема. І не таких убивали й виходили сухими з води.
социальная круглосуточная реклама "увидел бандита - застрели, помоги ближнему"
Журналиста нет, а ты , Денисова, есть. И в этом я вижу глубокое разочарование и несправедливость.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Необходимо созадать правоохранительную систему гарантирующюю ст. 27 Конституции Украины одинаково для всез без исключений, а для этого прекратить Порошенковские реформы в правоохранительных оргнах направленные не укоренение новых коррупционных связей, кумоство, торговлю должностями, званиями и боевыми орденами, создать такую систему чтобы люди шли в правоохранительные ограны из-за желаний восстановить правопорядок, а не из-за безысходности или в корыстных целях.
А без уничтожения монополий, прекращения политики протекционизма и проведения реальных экономических реформ ресурсов на остальные реформы не будет.
За неуважение к Конституции Украины - госпожа Омбудсмен должна уволиться.