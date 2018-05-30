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 Политика Украины
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Все про:Денисова (149) журналистика (2215) омбудсмен (338) Бабченко Аркадий (43)

 Омбудсмен Денисова после убийства Бабченко: Необходимо на государственном уровне создать систему безопасности журналистов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выступает за создание на государственном уровне системы безопасности, которая гарантировала бы защиту журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена после убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

В сообщении приводятся данные о нарушениях свободы слова в Украине. Так, в 2017 году, по данным Института массовой информации (ИМИ), в Украине зафиксированы 293 случая нарушений свободы слова. Среди них - 29 случаев нападений и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством

"Эффективная система безопасности, которая бы гарантировала защиту прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей, должна быть создана на государственном уровне", - сказано в нем

"Общество ждет эффективных действий от власти по расследованию убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел о нарушении прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества. Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова", - цитирует пресс-служба Денисову.

Отмечается, что омбудсмен держит дело по убийству А.Бабченко на личном контроле.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068769
 
 
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И систему контроля системы безопасности журналистов создавайте сразу.
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Судя по логике - остальные граждане обойдутся..... Им безопасность не нужна.
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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бла-бла-бла-бла!!!
какая нахер "система безопасности"??? бункер? смена фамилии и адреса? пластическая операция всей семье??? какую пургу несёт эта Денисова!!!! Только ответным снайперским выстрелом можно и нужно останавливать этот лубянский террор!!! как МАСАД!!!
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И таким пропагандонам типа вышинского тоже, чтоль?
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Только журналистов? А не лучше ли СБУ заняться своими прямыми обязанностями, а не кошмарить бизнес и крышевать криминал?
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А юристов, а ювелиров, а врачей, а учителей от уродов учеников
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Непогано було б і тролів якось захищати. Як не крути, а це також робота. Часом дуже небезпечна.
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а как насчет безопасности всей Державы, а не только журналистов? ...
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Вступать в НАТО.
Сделать все возможное и невозможное для этого.
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всё, СБУ умывает руки! ждем вступления ...
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Если Денисова заявляет "надо создать систему защиты журналистов", то она должна хотя бы примерно объяснить в чем должна состоять эта защита.
Круглосуточная охрана? И захотят ли сами журналисты жить под колпаком-охраной, наблюдением?
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Просто ця високооплачувана нероба й собі вирішила кинути своїх two cents. Не звертайте увагу. Та й Цензору не варто публікувати кожне слово всяких голів, що хочуть щось сказати.
Щодо вбивства та галасу навколо нього. Нема нічого простішого для ґебні, ніж улаштувати вбивство в Києві. Для цього треба:
-- аґентів ґебні, що контролюють весь створений ґебнею корпус найманих убиць -- 1шт.;
-- найманий убивця з корпусу ґебні -- 1шт.;
-- $1000 ... 5000;
-- авто для оперативного вивезення (й можливої утилізації) вбивці -- 1шт.

=============
Наші органи розслідування, звісно, повні непрофесіонали, але організувати таке вбивство не проблема. І не таких убивали й виходили сухими з води.
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раздача стволов Гражданам
социальная круглосуточная реклама "увидел бандита - застрели, помоги ближнему"
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а систему защиты воинам, которые с войны возвращаются или едут в отпуск?? сколько их из поездов выкинули за эти 4 года, никто не считал??
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а ще треба створити міністерство по "системе безопасности журналистов" і набрати туди кумів/сватів/братів
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А чем это журналисты лучше других профессий?
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В Средневековье они звались трубадурами
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"омбудсмен" Денисова, сама то хоть поняла, что сказала? тупая овца.
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бред сивой кобылы.. эффективная система безопасности ВСЕХ начинается там, где кончается продажное пещерное правосудие..
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Сейчас каждое чиновничье чмо будет пиариться на этом горе. Постеснялись бы... Омбудсмен Денісова після вбивства Бабченка: Необхідно на державному рівні створити систему безпеки журналістів - Цензор.НЕТ 8685
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Сколько же бесполезных людей с бессмысленными речами
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Нужно было бы создать бы,- пустая трепотня от Денисовой, формальность, ничего за собой не ведущая. Есть только одно- уверенность в том, что вот Денисову уж точно никто не тронет, так как на хрен она никому ненужна и своей безликостью всех устраивает.
Журналиста нет, а ты , Денисова, есть. И в этом я вижу глубокое разочарование и несправедливость.
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И вот на украинских медиапросторах нарсовалась еще одна пафосная дура.
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Т п. Ідея непогана. А недавно напали на Стерненка. Значить треба створювати систему безпеки для Стерненків. Завтра вб'ють таксиста - створити систему безпеки для таксистів. Найкраще - це для кожної професії створювати міністерство. Міністерство захисту таксистів. Міністерство захисту журналістів. Дивись і безробіття не буде
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З головою баба не дружить. А ми не люди, чи що? Може все-таки поліція займеться своїми безпосередніми функціями?
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А для этого необходимо отпускать побольше 'стояльцев"на блокпостах,Лусваргу опять в Лавру поселить и побольше пропускных пунктов,можно пограничниками взяточниками усилить,или ментами торгующими наркотой.
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быдлоылита, своими действиями, бездействием показывает, шо она антинародна
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Ни какая охрана не защитит объект если поставлена задача его ликвидации. Разница во времени и цене.
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Вконец тупая... Нужно создать систему защиты безопасности всего государства. Причем уже очень давно.
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никто не может быть в безопасности , пока служба безопасности не научится работать на опережение,Бабченко был фигурой довольно известной, после предыдущих убийств , СБУ виновных так и не нашла, все ищет " Ипполита под столом".
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Необхіден візовий режим з мордором і повна заборона московської "церкви" в Україні . Кількість терактів , замовних вбивств , отруєнь дітей в школах і дзвінків про замінування бімбами вагінів метро - зменшиться майже до нуля .
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Омбудсмен предлагает нарушить Конституцию Украины: Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Необходимо созадать правоохранительную систему гарантирующюю ст. 27 Конституции Украины одинаково для всез без исключений, а для этого прекратить Порошенковские реформы в правоохранительных оргнах направленные не укоренение новых коррупционных связей, кумоство, торговлю должностями, званиями и боевыми орденами, создать такую систему чтобы люди шли в правоохранительные ограны из-за желаний восстановить правопорядок, а не из-за безысходности или в корыстных целях.
А без уничтожения монополий, прекращения политики протекционизма и проведения реальных экономических реформ ресурсов на остальные реформы не будет.
За неуважение к Конституции Украины - госпожа Омбудсмен должна уволиться.
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Ну вот еще и новую мусарню создадут для охраны журналистов.А остальных можно избивать и убивать они же не журналисты и гражданство у них украинское так куда они денутся.
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Для начала, посоветую денисовой разобраться с собственными фриками из нф, направо и налево угрожающими расправой со всеми неугодными, включая и украинских журналистов. Неуёмная страсть построения полицейского государства, с одновременной тотальной охотой на ведьм ( рук кремля), уже перешла в откровенную паранойю. Пахать тебе не перепахать на ниве бесчинств нынешнего режима. Займись этим, пожалуйста.
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Белобрысая дура, так и для защиты почтальонов, и инкассаторов, и соцработников, и развозчиков пиццы надо будет на "государственном уровне" системы создавать. А ничего, что и МВД, и СБУ, и ГПУ спокойны как удавы и ничего создавать не собираются даже из того, для чего призваны?
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и какой механизм реализации этого предложения? В бункер что ли посадить всех журналистов?
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А, до создания системы безопасности граждан Украины которые не имеют статуса журналиста, Нацпоца, прокурора, судьи, депутата Денисова не додумалась???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмен Денисова после убийства Бабченко: Необходимо на государственном уровне создать систему безопасности журналистов
 
 
 
 
 
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