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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (685) Совбез ООН (638) МИД Польши (205) Чапутович (25)

 Глава МИД Польши Чапутович предложил назначить представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий миротворцев

Министр иностранных дел Польши возглавил заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации в Украине, в ходе которого Яцек Чапутович призвал международное сообщество не забывать о войне в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".

"Для нас важно продемонстрировать волю дискутировать об этом конфликте, потому что мы видим, что международная общественность устала от него. Это в особенности видно на уровне Евросоюза. При всем уважении к Франции и Германии и благодарности за их роль в нормандском формате, последний не помог разрешить конфликт. Необходимо продолжить искать инструменты в ООН, а также и на уровне ЕС", - отметил Яцек Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна изменить поведение, чтобы начинать разговор о смягчении санкций, но ничто на это не указывает, - Чапутович

Глава польской дипломатии также предложил назначить полномочного представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий международных миротворцев.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Читайте: Польша выступает за введение миротворцев ООН на всю территорию конфликта на Донбассе, включая границу с РФ - Дуда

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3068766
 
   
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Дьявол в деталях. Он сказал ввести миротворцев "в районы боевых действий". Внутренние территории маладых республик, вплоть до граничащих с Кацапстаном, таковыми не являются. Значит по сути он предложил то, на чем настаивает Хуйло
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Пусть хотя бы так. Но начинают.Это же не конечная станция.
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Если так..то на этом все и закончится.....и заморозится на десятки лет...

Поэтому так делать нельзя.... миротворцы только на всей территории лугандона или нигде....
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Это ты так думаешь. И авторитет из тебя никакой. Существуют системы подвижек и дополнительных рычагов. Если клиент не податливый. И как раз именно этим путем Украина все время и шла. Без эсколаций и обострений.Это хреновый путь. Проще сразу освободить.Но раз так решили,а инициативы со стороны Украины нет,пойдет и так.
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Мечтать не вредно....так что мечтай....
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Как понимать выражение ,"В районы боевых действий" ? Это включает в себя границу с ху*лобадом или нет ?
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це точний переклад, того що сказав Чапутович?!
зовні схоже на план хуйла!
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На сайте "Радио Польша"...данная новость в такой редакции только в русской версии...
В польской версии о мирпотворцах вообще ничего нет....
Во всех остальных версиях...английская..украинская..немецкая..белорусская и израильская вообще нет такой новости....
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дивно це, для чого в Україні давати, схоже на фейк, провокацію
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Новости в языковых версиях пишут разные люди....в русскую версию их пишет какой то кацап... поэтому провокация не исключена....
А Цензор тупо передирает....хотя мог бы брать новости не с русской версии а с английской или польской....
У поляков эта новость звучит вот так...
Глава польской дипломатии представил свое предложение на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

В Совете министр Чапутович критиковал действия России в Украине и подчеркнул, что конфликт в этой стране нельзя забыть. Глава польской дипломатии выразил сожаление по поводу того, что она длилась 5 лет, и перспективы ее завершения не видны. - При всем уважении и признании роли Франции и Германии мирные усилия в формате Нормандии потерпели неудачу, и нам нужно искать другие инструменты влияния, - сказал министр во время брифинга для польских журналистов, указав на ООН как институт, который мог бы играть большую роль в Украине.

Глава польской дипломатии добавил, что стоит также искать новую дипломатическую формулу для Украины в самом Европейском союзе. «Давайте не будем привыкать к этому конфликту и начать сотрудничество с Россией, как будто ничего не произошло», - предупредил министр.

http://www.radiozagranica.pl/8/79/Artykul/365944,Jacek-Czaputowicz-apeluje-o-sily-pokojowe-na-Ukrainie


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Когда начнется 3 мировая вы так же устанете или больше?
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как всегда США спасет этих озабоченных расп..яев
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США сейчас заняты Кндр и кнр... пух во все стороны летит. Китай уже плачет, кндр слезно просит вернутся к диалогу😁
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Нехай рошенко пише листа Трампу із проханням введення американських військ на територію Донбаса і Криму, так як овощ писав ху@лу.
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Думаю,що Порошенко звернеться до ВРУ з листом щодо введення миротворців ,а ВР повинно звернутись до США,ЄС,Німеччини,Франції з проханням ввести миротворців в ОРДЛО.Зрозуміло,що ЄС немає своїх миротворців,але організувати миротворчу місію і оплатити разом з США можуть.Бо Радбез ООН не справляється зі своїми обов'язками.
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Виносьте всі питання на голосування в Генасамблею ООН,а якщо подадуть на розгляд в Радбез то раха там все заблокує своїм правом вето як постійного члена .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Польши Чапутович предложил назначить представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий миротворцев
 
 
 
 
 
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