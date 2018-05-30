 Глава МИД Польши Чапутович предложил назначить представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий миротворцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".
"Для нас важно продемонстрировать волю дискутировать об этом конфликте, потому что мы видим, что международная общественность устала от него. Это в особенности видно на уровне Евросоюза. При всем уважении к Франции и Германии и благодарности за их роль в нормандском формате, последний не помог разрешить конфликт. Необходимо продолжить искать инструменты в ООН, а также и на уровне ЕС", - отметил Яцек Чапутович.
Глава польской дипломатии также предложил назначить полномочного представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий международных миротворцев.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.
Поэтому так делать нельзя.... миротворцы только на всей территории лугандона или нигде....
зовні схоже на план хуйла!
В польской версии о мирпотворцах вообще ничего нет....
Во всех остальных версиях...английская..украинская..немецкая..белорусская и израильская вообще нет такой новости....
А Цензор тупо передирает....хотя мог бы брать новости не с русской версии а с английской или польской....
У поляков эта новость звучит вот так...
Глава польской дипломатии представил свое предложение на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
В Совете министр Чапутович критиковал действия России в Украине и подчеркнул, что конфликт в этой стране нельзя забыть. Глава польской дипломатии выразил сожаление по поводу того, что она длилась 5 лет, и перспективы ее завершения не видны. - При всем уважении и признании роли Франции и Германии мирные усилия в формате Нормандии потерпели неудачу, и нам нужно искать другие инструменты влияния, - сказал министр во время брифинга для польских журналистов, указав на ООН как институт, который мог бы играть большую роль в Украине.
Глава польской дипломатии добавил, что стоит также искать новую дипломатическую формулу для Украины в самом Европейском союзе. «Давайте не будем привыкать к этому конфликту и начать сотрудничество с Россией, как будто ничего не произошло», - предупредил министр.
http://www.radiozagranica.pl/8/79/Artykul/365944,Jacek-Czaputowicz-apeluje-o-sily-pokojowe-na-Ukrainie