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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве активисты пикетировали посольство РФ в Украине в связи с убийством накануне российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Читайте также: Шендерович об убийстве Бабченко: "Путинские силовики убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома"

Люди принесли с собой фото Бабченко и траурные цветы, которые они прикрепили к ограде российского посольства.

Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 01
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 02
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 03
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 04
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 05
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 06
Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: Щоб переслідував їх навіть з того світу 07

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068765
 
   
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РАЗГОВОРУ будет недели на 2 не меньше. В эти 2 недели надо поднять цену на газ на 60%. Совпадение
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а какие еще тут могут быть предположения?
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не портреты а пластид С4 надо нести к лубянскому посольству!!!
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"Щоб переслідував їх навіть с того світу" - всё это красивые слова.....
хотелось бы прижизненного наказания для исполнителей и , особенно, заказчиков.
но реалии, увы....
не а нашей стране, хотя она уже как-бы и не наша, а приватизировавших педерастов, без чести и совести.
да и запад меняет своих жертв на выгодные контракты.
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Ці ідіоти що, несуть квіти до посольства вбивць журналіста? Чи я чогось не розумію?
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Ну как-то так.
На данный момент все доказательства - слова Геращенки в фейсбуке.
Менты еще даже подозреваемых не назначили.
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точно, как в зоне - все под колючей проволокой Активісти принесли портрети Бабченка під посольство РФ у Києві: "Щоб переслідував їх навіть з того світу": - Цензор.НЕТ 8089
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Щодо вбивства дворічної дитини під Ніжином, яке хочуть зам'яти.Ймовірного вбивцю Назара Красулю знаю з 2001 року коли він як засуджений до позбавлення волі прибув до Шосткінської виправної колонії #66 де мав долю перебувати сам. Відстежував прибуття кожної особи з рідного міста тому відразу познайомився з Назаром після його прибуття .
З перших днів Красуля підписав документи про співпрацю з правоохоронними органами і був зарахований в штат "днівальних" т.з помічників адміністрації "козлів". Тим хто не в темі поясню, що особові справи т.з.
" козлів" по їхньому звільненню направляють за місцем їх проживання де вони зараховуються в "сексоти" і повністю працюють з карним розшуком поліції.
Всі хто його знав знали що він безпосередньо повязаний з поліцією Ніжина тому так легко уникав покарання за скоєні злочини до цього.
На моє глибоке переконання в данному випадку винні поліціянти Ніжина які довгий час покривали його кримінальну діяльність як свого агента.
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Не в курсі про що стаття?
Ти хоч, тут спонсорів не підставляй...
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тут саме головне то що "покарання за скоєні злочини до цього. На моє глибоке переконання в данному випадку винні поліціянти Ніжина які довгий час покривали його кримінальну діяльність як свого агента."
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от вам і на винуватців вказали, а то ви відразу «раша, раша»...
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Фасад посольства РФ очень напоминает Холодногорскую тюрьму в Харькове.
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Посольство - лицо страны. Решетки на окнах и колючая проволока на -заборе.
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Чести ради - они не просто так решетки и колючку поставили.
До этого патриотическая общественность выбивала им окна, а один неназвавшийся народный депутат даже через забор лез.
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"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
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Давно пора рядом с местом памяти Героям Небесной Сотни создать нечто подобное в память Героев - жертв рашисткого режима. Это будет показательная реакция украинцев на любую деспотию, что в Украине, что в раше.
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@Modificated

В ответ @Realuran

"Замах" на Пшонку...
"Замах" на Мосійчука...
"Замах" на Геращенко...
та
Замах на Шеремета...
Замах на Вороненкова...
Замах на #Бабченко...

Відчуваєте різницю?

21:02 - 29 мая 2018 г.
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Удали.
Как бы не относился к мертвому - он мёртв, отнесись к этому с каким-никаким уважением.
Да и вообще не стоит тут такое постить, здесь много детей и людей со слабой психикой.
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я понимаю, что тем которые организовывают эти заказные убийства и те которые по долгу службы должны их расследовать им это не нужно, они желают чтобы "домашние птицы" забыли об убиеном, чтобы все было шито крыто, я выложил это для того, чтобы даже дети понимали что их может ожидать в Украине, где государство превратилось в мясорубку с которой каждый день течет кровь и вываливается фарш и этим фаршем может стать любой несогласный с методами ВСЛАСТЬ имущих
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Без вопросов, но имхо - некорректно выкладывать фотографии убитых в свободный доступ.
Тем более в комментах.

Да и посыл твой не поймут. Посмотри на комментарии вокруг.
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Это дикость!Страна,убиваюшщая ее граждан,имеет посольство и представительства в стране,, Сцука,что тогда Украина может требовать от других?.
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Петя, почему посольство агрессора до сих пор в Киеве?
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Нравятся мне пациенты с активной гражданской позицией. И синдромом скорбящего.
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Відповідь на питання, для якої мети вбили в Києві російського журналіста Аркадія Бабченко, я знайшов в коментарях на «Цензор.Нет».

Аксель Витман 332d421c: «Авакова у відставку! Все що може нинішня аваківська "поліція", це розганяти мітинги і захищати кіоски Рошен».
satoshi free: «полиция просто занята тем , с кого бы штраф стянуть. А на свои прямые обязаности, они забили большой болт. Зато авакян купит вертолитики, а жирный херащенко будет рассказывать сказки, как всё хорошо».
Gall4onok5: «СБУ, АУУУУУ, просыпайся, Крым просрали…».
Mora Zfayfer: «это позор, что в Украине никак не могут защитить от рашистской преступной мрази людей, которые защищают Украину, доверились украинской власти и надеялись найти в Украине приют от преследования преступной рашистской власти и ее приспешников».
Володимир Мик: «Обосранная порошенковская карманная сцыкливая СБУ только патриотов, добровольцев и антикоррупционеров может шугать и крышевать личный бизнес Порошенко. Обосранная шоколадная СБУ каждый день рапортует про десятки предотвращённых террактов и покушений, найденных (мнимых) схронах с оружием, разоблачённых шпионов кремля и срусского мира, итд...
На деле СБУ - гавно».
Жора Веточкин: «Уже третий . Шеремет, Вороненков, Бабченко . Пора подумать о присвоении Грицаку звания фельдмаршала - за стабильность».
marina marinina: «Капец. Не Киев, а Чикаго 30гг. Или Колумбия. Теперь понятно, зачем во Франции ментам дорогущие геликоптеры закупили. Теперь сядут менты на геликоптеры и половят всех фсбшных диверсантов.
Как словили уже убийц Шеремета, Хараберюша, Шаповала, Амины...».
Ярослав Волохов: «Неужели непонятно? Весь госаппарат прогнил и погряз в коррупции. Ждать от них какой-то защиты бессмысленно, они только воровать умеют».
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або українського «борца проти олігархів та корупції» косоголову «Вону»
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Йде чітко спланована спецоперація по дискредитації влади та органів правопорядку і тільки дурний це не баче. Фейсбук ломиться від груп ніби заточених під Саакашвілі і тп., а на сам перед грають та маніпулюють на почуттях не далекогляних співвітчизників, які невимушено піддакують пригоженській масовці з аккаунтів псевдопатріотів. Всі тупо забули з ким маємо справу і на що здатні ті які під пропаганду кремля відправляють іхтамнетов в Україну без тіні сумління. Схаменіться!! Ви забули, що у нас війна? І не просто війна, коли тільки рвуться снаряди, а з іншого боку економічна та інформаційна. І ворог не спить, він вкидає великі кошти, щоб згвалтувати Україну.
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Влада сама себе дискредитує. Які результати по Шеремету, наприклад?
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Туде не квіти під посольство треба нести а підігнати трактор та його знести.
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Если до этой среды, ни кого не найдут, можно смело говорить что дело просто слили.
Могу только добавить, не раскрываемых дел практически не бывает, всё остальное это вкусный суп с лапшой.
Если среагировали на убийство через день, то да, вероятность раскрытия падает сразу процентов на 10 - 50.
А по горячим, тем более сейчас с обилием видео камер, регистраторов и т.д, шансы всегда очень высокие, при условии конечно, что следственная группа не состоит из дилетантов или кретинов.
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с современными технологиями можно очень многое раскрыть...был бы профессионализм и желание
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Думаю , вбивство замовив і профінансував російський уряд і московські попи . Це дві потужні терористичні організації .
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"руССкий мир" - это война, террор и смерть.
Так было, есть и будет пока существует РабССия.
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пікетували, ага. А що це дасть? Спаліть його нафік, те посольство. Щоб кацапи знали, що в Україні для них небезпечно. На даний момент їм дозволяють вчиняти злочини та залишатися безкарними.
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Кияни дебіли, та ви ж недавно тільки квіти таскали під посольство країни-террориста
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Не пиши дурниць, там принесла тоді декілька квіток москальня, що живе тимчасово в Києві.
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Обклейте всю амбасаду Мордору світлинами жертв режиму гебні та кремлівських клептократів- Нємцов, Політковська, Щекочіхін, Магнітський, МН 17, Новодворська, Шеремет, Бабченко.... Там повно прізвищ...
гебісти, що працюють в цьому представництві паРаші повинні проходити кожен день через коридор ганьби, їх постійно потрібно засипати сміттям та поливати лайном.
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за этого ПИДОрашенского Пидора должны медаль давать с премией, а не садить!!!
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Пока у власти олигарх Парашенко реальных убийц 300 мирных людей в самолете не найдут
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Та ти шо... Так вже знайшли. Хіба не чув як лідери європейських країн закликали вбивцю визнати та покаятись ?
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Пока европейские демократы будут с вурдалаками в законность играть, жертвы противников кремлёвского режима будут по всему миру.Хватит играть с ними в шахматы на доске , на которой они играют "в чапаева" или попросту в пстрычки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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