 Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Люди принесли с собой фото Бабченко и траурные цветы, которые они прикрепили к ограде российского посольства.















Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.