 Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Люди принесли с собой фото Бабченко и траурные цветы, которые они прикрепили к ограде российского посольства.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
хотелось бы прижизненного наказания для исполнителей и , особенно, заказчиков.
но реалии, увы....
не а нашей стране, хотя она уже как-бы и не наша, а приватизировавших педерастов, без чести и совести.
да и запад меняет своих жертв на выгодные контракты.
На данный момент все доказательства - слова Геращенки в фейсбуке.
Менты еще даже подозреваемых не назначили.
17 ч ·
Владислав Попович с Михайло Ковальчуком и
З перших днів Красуля підписав документи про співпрацю з правоохоронними органами і був зарахований в штат "днівальних" т.з помічників адміністрації "козлів". Тим хто не в темі поясню, що особові справи т.з.
" козлів" по їхньому звільненню направляють за місцем їх проживання де вони зараховуються в "сексоти" і повністю працюють з карним розшуком поліції.
Всі хто його знав знали що він безпосередньо повязаний з поліцією Ніжина тому так легко уникав покарання за скоєні злочини до цього.
На моє глибоке переконання в данному випадку винні поліціянти Ніжина які довгий час покривали його кримінальну діяльність як свого агента.
Ти хоч, тут спонсорів не підставляй...
До этого патриотическая общественность выбивала им окна, а один неназвавшийся народный депутат даже через забор лез.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
В ответ @Realuran
"Замах" на Пшонку...
"Замах" на Мосійчука...
"Замах" на Геращенко...
та
Замах на Шеремета...
Замах на Вороненкова...
Замах на #Бабченко...
Відчуваєте різницю?
21:02 - 29 мая 2018 г.
Как бы не относился к мертвому - он мёртв, отнесись к этому с каким-никаким уважением.
Да и вообще не стоит тут такое постить, здесь много детей и людей со слабой психикой.
Тем более в комментах.
Да и посыл твой не поймут. Посмотри на комментарии вокруг.
Аксель Витман 332d421c: «Авакова у відставку! Все що може нинішня аваківська "поліція", це розганяти мітинги і захищати кіоски Рошен».
satoshi free: «полиция просто занята тем , с кого бы штраф стянуть. А на свои прямые обязаности, они забили большой болт. Зато авакян купит вертолитики, а жирный херащенко будет рассказывать сказки, как всё хорошо».
Gall4onok5: «СБУ, АУУУУУ, просыпайся, Крым просрали…».
Mora Zfayfer: «это позор, что в Украине никак не могут защитить от рашистской преступной мрази людей, которые защищают Украину, доверились украинской власти и надеялись найти в Украине приют от преследования преступной рашистской власти и ее приспешников».
Володимир Мик: «Обосранная порошенковская карманная сцыкливая СБУ только патриотов, добровольцев и антикоррупционеров может шугать и крышевать личный бизнес Порошенко. Обосранная шоколадная СБУ каждый день рапортует про десятки предотвращённых террактов и покушений, найденных (мнимых) схронах с оружием, разоблачённых шпионов кремля и срусского мира, итд...
На деле СБУ - гавно».
Жора Веточкин: «Уже третий . Шеремет, Вороненков, Бабченко . Пора подумать о присвоении Грицаку звания фельдмаршала - за стабильность».
marina marinina: «Капец. Не Киев, а Чикаго 30гг. Или Колумбия. Теперь понятно, зачем во Франции ментам дорогущие геликоптеры закупили. Теперь сядут менты на геликоптеры и половят всех фсбшных диверсантов.
Как словили уже убийц Шеремета, Хараберюша, Шаповала, Амины...».
Ярослав Волохов: «Неужели непонятно? Весь госаппарат прогнил и погряз в коррупции. Ждать от них какой-то защиты бессмысленно, они только воровать умеют».
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або українського «борца проти олігархів та корупції» косоголову «Вону»
Могу только добавить, не раскрываемых дел практически не бывает, всё остальное это вкусный суп с лапшой.
Если среагировали на убийство через день, то да, вероятность раскрытия падает сразу процентов на 10 - 50.
А по горячим, тем более сейчас с обилием видео камер, регистраторов и т.д, шансы всегда очень высокие, при условии конечно, что следственная группа не состоит из дилетантов или кретинов.
Так было, есть и будет пока существует РабССия.
гебісти, що працюють в цьому представництві паРаші повинні проходити кожен день через коридор ганьби, їх постійно потрібно засипати сміттям та поливати лайном.
https://www.bbc.com/russian/news-44236284