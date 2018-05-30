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 Политика Украины
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Все про:дети (3107) Кабмин (10490) Гройсман (4072)

 Кабмин намерен ввести понятие муниципальной няни

Сегодня на заседании Кабинета министров вместе с министрами заседают дети-лидеры учебного самоуправления. В ходе заседания Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал принятие ряда решений для поддержки детей и родителей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Власть меняется и переходит… Я только что узнал, знаете, как зовут вот этого парня, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, обращаясь к мальчику, который сидел рядом с ним у премьерского кресла, - Его зовут Арсений", - присутствующие отреагировали на эти слова смехом.

Премьер-министр анонсировал принятие ряда решений для поддержки детей и родителей.

"Я хочу достичь того, чтобы в Украине была высокая рождаемость. Украинцев должно быть много. Но украинцев должно быть много счастливых!" - сказал он.

Среди мер, которыми Кабмин намерен заняться в ближайшее время, - ликвидация очереди в детские сады.

Важнейшим решением Гройсман назвал внедрение практики выдачи бэби-боксов всем матерям новорожденных, отметив, что это практика цивилизованных стран. Также правительство намерено ввести понятие муниципальной няни. С 2019 года это будет отображено в бюджете. В данный момент компенсация на няню будет предусматривать 1500 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 июня в центре Киева могут ограничить движение всех видов транспорта из-за шествия по защите прав детей и семей, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3068764
 
   
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Гройсман хорошо сохранился. Сам вырос, а ум детский остался.
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И так садимся и смотрим
кинокомедию "По семейным обстоятельствам" Галина Полських Анатолий
Папанов- в роли НЯНИ.. картавый дефектолог логопед -Ролан Быков и многие иные
ЗНАМЕНИТЫЕ артисты.... короче- евреи нашли еще одну «стиралку» оттяпывать хоть
шо то.. от бюджета которого нет-- муниципальная няня!!! Кабмін має намір запровадити поняття муніципальної няні - Цензор.НЕТ 6199 Кабмін має намір запровадити поняття муніципальної няні - Цензор.НЕТ 9129 Кабмін має намір запровадити поняття муніципальної няні - Цензор.НЕТ 9984

Гройся- а может
региональная проститутка по эскорту членов КМУ....
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Они реально не понимают ,что все бредни которые вылетают из их лживых ртов ,вызывают у народа только ненависть ,ну какая рождаемость при таком уровне жизни ,какое счастье при таких ценах,тарифах ,судах ,коррупции ,зарплатах и пенсиях - Ох я не завидую этим мудакам ,когда у людей крышу снесёт ....
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и где он возьмет столько компенсаций по 1500 грн
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О каких нянях может говорить этот кабмин...Если он сам в только в зародыше..Если не в состоянии ,спермы....
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Томас: Хороший мальчик?
Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(c)
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Какая няня за 1500??? Сам няньчись за такие копейки, этого даже на ваши сраные комм тарифы не хватит, люди не рабы!!!! А ты, мля, не рабовладелец, проснись, иначе тебя разбудят и это будет жёстко.
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нехай своей теще-миллионерше предложит за 1500 понянчиться - вечером трусы-носки свои за воротами на свалке искать будет и жить там же Кабмін має намір запровадити поняття муніципальної няні - Цензор.НЕТ 3251
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен ввести понятие муниципальной няни
 
 
 
 
 
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