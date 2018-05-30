 Кабмин намерен ввести понятие муниципальной няни

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Власть меняется и переходит… Я только что узнал, знаете, как зовут вот этого парня, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, обращаясь к мальчику, который сидел рядом с ним у премьерского кресла, - Его зовут Арсений", - присутствующие отреагировали на эти слова смехом.
Премьер-министр анонсировал принятие ряда решений для поддержки детей и родителей.
"Я хочу достичь того, чтобы в Украине была высокая рождаемость. Украинцев должно быть много. Но украинцев должно быть много счастливых!" - сказал он.
Среди мер, которыми Кабмин намерен заняться в ближайшее время, - ликвидация очереди в детские сады.
Важнейшим решением Гройсман назвал внедрение практики выдачи бэби-боксов всем матерям новорожденных, отметив, что это практика цивилизованных стран. Также правительство намерено ввести понятие муниципальной няни. С 2019 года это будет отображено в бюджете. В данный момент компенсация на няню будет предусматривать 1500 грн.
кинокомедию "По семейным обстоятельствам" Галина Полських Анатолий
Папанов- в роли НЯНИ.. картавый дефектолог логопед -Ролан Быков и многие иные
ЗНАМЕНИТЫЕ артисты.... короче- евреи нашли еще одну «стиралку» оттяпывать хоть
шо то.. от бюджета которого нет-- муниципальная няня!!!
Гройся- а может
региональная проститутка по эскорту членов КМУ....
Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(c)