 Кабмин намерен ввести понятие муниципальной няни

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Власть меняется и переходит… Я только что узнал, знаете, как зовут вот этого парня, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, обращаясь к мальчику, который сидел рядом с ним у премьерского кресла, - Его зовут Арсений", - присутствующие отреагировали на эти слова смехом.

Премьер-министр анонсировал принятие ряда решений для поддержки детей и родителей.

"Я хочу достичь того, чтобы в Украине была высокая рождаемость. Украинцев должно быть много. Но украинцев должно быть много счастливых!" - сказал он.

Среди мер, которыми Кабмин намерен заняться в ближайшее время, - ликвидация очереди в детские сады.

Важнейшим решением Гройсман назвал внедрение практики выдачи бэби-боксов всем матерям новорожденных, отметив, что это практика цивилизованных стран. Также правительство намерено ввести понятие муниципальной няни. С 2019 года это будет отображено в бюджете. В данный момент компенсация на няню будет предусматривать 1500 грн.

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