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Все про:пошлина (274) экспорт (541) Галасюк (42) металлолом (112)

 Пошлина на вывоз сырья из Украины ежегодно приносит в бюджет миллиард гривен, - Галасюк

Прямой бюджетный эффект от законопроекта, который установил пошлину на экспорт металлолома из Украины оценивается в 1 миллиард гривен ежегодно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк в эфире телеканала "Украина".

По словам Галасюка, Украина не должна становиться сырьевым придатком. Поэтому уже третий металлургический законопроект о пошлине на вывоз металлолома, принятый парламентом, идет на пользу всей экономики Украины.

"Сырье должно оставаться в стране. Здесь перерабатываться в готовую продукцию, здесь должна создаваться добавленная стоимость, здесь должны платить зарплату, достойную европейскую, и тогда будет нормальная перспектива жизни. Чтобы люди не бежали по Польше, по другим Европам, чтобы заработать себе на жизнь, не разрушали свои семьи", – заявил Галасюк.

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По словам Галасюка, предыдущие законопроекты о пошлине на ввоз металлолома принесли в страну значительные валютные средства. Как, непосредственно, за счет получения пошлины, так и в виде оплаты за украинскую металлургическую продукцию, созданную, в том числе, с помощью металлолома.

"Речь идет о том, чтобы сохранить в экспортном балансе страны более 1,5 миллиарда долларов валютной выручки. Это означает стабильность гривны, это означает – не повышение цен в магазинах. И это означает рабочие места для украинских металлургов и промышленников", – заявил глава парламентского комитета.

Источник: https://censor.net.ua/n3068761
 
 
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Именно здесь: купить кусок ржавой рельсы, сделать из нее сотню металлических "мыло", продать тупым касапам и заработать в 1000 раз больше, чем просто продать рельсу на металлолом.
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Под чутким руководством нашего президента Порошенко Украина богатеет с каждым днем. Растут золотовалютные резервы страны. Только глупец этого не видит.
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Одного не пойму:
Такими нафталиновыми коммунистическими лозунгами вы пытаетесь поднять рейтинг Порошенко или ОПУСТИТЬ его на ДНО?!
Вы или очень глупый сторонник Порошенко или очень умный кацапо-ватный его противник.
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Дебилы ,не вывозить надо а перерабатывать и производить продукцию ,УВЫ,но у власти в Украине вороватые дебилы !!!
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Именно ТЫ - дыбил!
А для чего по твоему ввели пошлину на вывоз?
Именно для того, что бы перерабатывать здесь было выгоднее, чем вывозить за рубеж!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПошлина на вывоз сырья из Украины ежегодно приносит в бюджет миллиард гривен, - Галасюк
 
 
 
 
 
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