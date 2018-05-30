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 Происшествия, Киевские новости, Здоровье
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 Киевлянка умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы, - Госпродпотребслужба

В Киеве зарегистрирован смертельный случай заболевания ботулизмом у жительницы столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением 26 мая рыбы вяленой плотвы, не потрошенной, самостоятельно выловленной в реке Десна. Рыбная продукция была изготовлена ​​в домашних условиях в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая и была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева  с диагнозом: "Ботулизм клинический". 27 мая больной была введена противоботулиническая сыворотка, однако в этот же день женщина умерла.

Источник: https://censor.net.ua/n3068760
 
 
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В ресторане как то дед, скушал комплексный обед. И теперь не платит дед, ни за газ, а ни за свет.
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Киевлянка,киевлянка ,киевляночка...Не путанна,не воровка ! Не цыганочка...
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Неудивительно, лекарств нет, вчера писали что привезут возможно в конце лета.
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а вакцина будет только в октябре вот и первая жертва минсдрава в этом сезоне
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Ну ничего ,к осени может и появится вакцина а пока на рыбалку не ходить ,рыбу ни кушать - кушать говядинку гривен по 160 - 170 и нормалёк !!! Киевлянка умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8000
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Зрадоботы даже до конца не дочитывают: 27 мая больной была введена противоботулиническая сыворотка, однако в этот же день женщина умерла.
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Если после стольких предупреждениях не покупать вяленную рыбу находятся те кто все равно покупают и объедаются, то лекарства и вакцина не помогут, нужно мозги лечить.
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И самое удивительное, совершенно непонятно, зачем им нужно играть в эту рулетку со смертью!
Ведь в магазинах все есть, но им необходимо именно вот "странного" попробовать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевлянка умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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