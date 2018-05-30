 Киевлянка умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы, - Госпродпотребслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением 26 мая рыбы вяленой плотвы, не потрошенной, самостоятельно выловленной в реке Десна. Рыбная продукция была изготовлена в домашних условиях в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.
За медицинской помощью больная обратилась 27 мая и была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с диагнозом: "Ботулизм клинический". 27 мая больной была введена противоботулиническая сыворотка, однако в этот же день женщина умерла.
Ведь в магазинах все есть, но им необходимо именно вот "странного" попробовать.