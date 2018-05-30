 Шендерович об убийстве Бабченко: "Путинские силовики убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович в своем посте на странице Facebook , который он назвал "Пять констатаций и один прогноз". Приводим его полностью.
"Старая привычка подбирать слова, чтобы не начать выть... Иногда помогает.
Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового... После февраля 2015 года уже неприлично сомневаться в том, что элита РФ состоит из убийц и тех, кто покрывает убийства. Это стало более или менее ясно давно, после смерти Юрия Щекочихина, но убийство Немцова и последующий не-допрос Геремеева и Делимханова поставили точку в этом вопросе (для тех, у кого еще оставались вопросы).
Никакое убийство российского оппозиционера - тем более личного врага Путина - не будет расследовано в России до демонтажа режима. Нынешние "следственные органы" РФ, ее "прокуратура" и "суды" - типовая бандитская "крыша", только с неограниченными возможностями. С тем же успехом можно было ждать от берлинской полиции 1930-х расследований в отношении Гитлера и его элиты.
Убивать снаружи путинские силовики тоже научились очень хорошо: список ликвидированных за границей врагов Путина (со списком загадочных смертей впридачу) начинается с Яндарбиева и не заканчивается Литвиненко... Убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома.
Вторая констатация, вытекающая из первой. Любого их нас можно убить в любой момент совершенно безнаказанно. Для этого совершенно не обязательно, чтобы приказ об убийстве отдавал лично Путин: достаточно личной или корпоративной мотивации любого из многочисленных вооруженных негодяев в высочайшем окружении - и многократно подтвержденной уверенности в безнаказанности такого преступления.
Путин вырастил и легитимизировал преступную среду во власти, и теперь эти метастазы могут развиваться вполне самостоятельно.
Третья констатация. Кремлевские и останкинские вопли о том, что гибель оппозиционера выгодна врагам Путина, мы слышим со дня убийства Анны Политковской. С тех пор убийства и "странные" смерти политических противников режима вошли в обычай и стали бытом, и всякий раз, ухмыляясь, нам скармливают все ту же протухшую конспирологическую пошлость.
Да, человек с кровью своих врагов на руках, теоретически, может быть и жертвой ряда целенаправленных провокаций, - но скорее всего, это просто убийца, не правда ли? "Бритва Оккамы", знаете ли...
(Контрольный замер: за время правления Путина не было убито ни одного политического противника президентов, премьеров и канцлеров США, Канады, Франции, Англии, Германии, Японии, Австралии... С чего бы это? Нет желающих дискредитировать Трампа и Меркель? Или причина в том, что власть в этих странах не узурпирована, а прокуратура не в доле с администрацией?)
Четвертая констатация. Никакой другой элиты, кроме силовой (состоящей из военных преступников, просто убийц и их крышевателей в правоохранительных органах), в России в настоящее время нет: о парламенте говорить смешно, а "либералы" находятся на обслуге у режима, в статусе коллективного улюкаева; с любым из них, в любой момент, можно сделать все, что угодно, и они это знают. Никаких экономических реформ в условиях распила и перманентной войны быть не может, и все наши кудрины-грефы это прекрасно понимают, иначе пришлось бы предположить, что они идиоты.
Но они не идиоты. Они, увы, подельники. Как минимум, в политическом отношении: как часть операции прикрытия.
Пятая констатация и прогноз. Все режимы, характеризующиеся параметрами, описанными выше: презрением к правам человека, безнаказанной ложью, несменяемостью власти, международными интервенциями, политическими репрессиями и убийствами оппозиционеров, - очень дорого и кроваво обходились народам, которые позволяли с собой это делать, и Россия исключением не будет. Никакого "особого пути" в истории не было и нет (это вас обманули). Есть модели развития с ясными и давно исследованными характеристиками. Поэтому - куда Узбекистан с Угандой, туда и мы, след в след, уж поверьте.
И поделом нам, дуракам и терпилам. В день убийства блестящего и честного журналиста Аркадия Бабченко даже не хочется просить другого исхода.
Да, и забыл сказать: будьте вы прокляты".
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Благодаря Порошенко, Украина стала скотным двором для Путина, где тот избавляется от неугодных. Так, чтобы в своем царстве-государстве не воняло кровью и не валялись топоры, когда к нему приезжают европейцы икру жевать. Он свои лобные места подчистил. Взрыв многоэтажек, «Норд-Ост», Беслан, «Курск», Немцов. Он даже уже почти выветрил весь смрад после отравления Скрипалей. И только призраки отравленных сирийских детей еще посещают информпространство, но они, как видно, не останавливают продвинутых европейских шлюх от совокупления с тем, кто, когда-нибудь, начнет против них войну. Чтобы эту войну страшный Путин не начал именно против них, они готовы с ним совокупляться.
Об этом сегодня пишет популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
«Северный поток» - совокупление с германского конца, инвестиции в разработку залежей сланцевого газа в Сибири - с французского. Это официальный сигнал - все, с санкциями поиграли и хватит! Мы официально начинаем сотрудничество с тем, кто убивает, оккупирует, захватывает, берет в плен и бросает за решетку. Европа, что ж ты, сука, делаешь?!
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А вот тебе и «подарочек» от хлебосольного хозяина вдогонку - убийство талантливого и смелого журналиста, анти-путинца Аркадия Бабченко. Но для тебя, Европа, чужие жизни уже давно перестали быть ценностями. Для тебя ценностью стало то, что блестит или что страшит.
Читаю сейчас ленту. Пишут о том, что куда смотрит СБУ? СБУ смотрит тоже на ценности. И на интересы. Ну, у нас же, в Украине, оправдывают то, что Германия и Франция действуют в своих интересах, хотя не понятно, как их интересы могут до такой степени совпадать с интересами агрессора? В таком случае, они коллаборационисты и втройне смешно и трагично слышать о том, что Штайнмайер и Порошенко решили возобновить Нормандский формат и поклялись неукоснительно следовать букве Минского договорняка. Такой себе пакт против народов Украины и Восточной Европы. Да и против самих себя. Только страшно в этом признаться.
Так вот, СБУ и наша реформированная полиция. Ну, они, прежде всего, заняты. У них сейчас самая страда началась. Надо оппозицию мониторить, шугать активистов и шмонать партийные офисы. Кроме того, личное обогащение время занимает. Кроме того, мозгов нет, всех профессионалов заменили на лояльную рать. Кроме того, российский дух еще крепок в серых стенах. Кроме того, граница открыта. Кроме того, просто пофиг, потому что чем больше будет стрельбы, хаоса и страха, тем больше шансов, что теперешний режим не только устоит, но и укрепится.
А ему, ох, как надо устоять! Вот и была Украина превращена этим режимом в зараженное место, откуда украинцы бегут, потому что тут, в Украине король пожирает своих соотечественников. Нет, не на обед с бокалом вина, а через принудительную нищету, фикцию вместо образования и такую же фикцию, вместо медицинского обслуживания. А также через фикцию пенсий и зарплат. Одним словом, через фикцию жизни, но абсолютную реальность смерти.
Но, этого мало. Украину теперешний режим превратил также в скотный двор для Путина. Тут сосед убивает. Тут сосед пускает кровь. Порошенко уже через несколько часов опять начнет говорить про честь. Он уже отдавал свою честь за раскрытие убийства Шеремета. Он умирал за свободу слова. Совсем недавно он был готов умереть за украинский народ. Он тот, кто не любит деньги. Петр Алексеич, а скотный двор - это разве не из-за денег? Мы же все знаем про слепые трасты, про барыши из России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), про налоги в России. Так почему же не предоставить Украину своему бизнес-партнеру для расправ над неугодными? Одна бойня уже есть на восточном фронте. Функционирует безотказно и вы опять, уже в который раз, с радостью встаете в хоровод с коллаборационистами.
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Аркадий Бабченко был не столько уже российским журналистом, сколько украинским. Он работал в наших СМИ. Он жил в Киеве. Вся суть его казни на украинской земле - это запугать тех, кто еще в силах говорить правду. Не только россиян, выбравших Украину местом своего изгнания, но и украинцев, которые никак не могут заткнуться. Я понимаю мотивы нашего президента - накануне выборов ему надо заткнуть всех, кто говорит правду про него и его окружение. Расправиться с ними, в том числе, и с помощью ручных «патриотов». Потом они убьют и самих «патриотов», но те, слегка прикормленные и приголубленные, пока об этом не знают.
Я понимаю про Порошенко, но я не понимаю, зачем это убийство Путину накануне его футбольного непотребства? Разве что от вседозволенности крышу окончательно снесло - он убивает, а к нему все равно едут! Как написал Саша Сотник, на этот праздник в страну палача потянутся те, кто не содрогнется от того, что «дяди на поле будут играть не мячом, а оторванными головами сирийских и чеченских детей, головами погибших в малазийском Boeing, сбитом над Донбассом, головами тех, чей самолет упал под Смоленском…» Туда, в том числе, поедут и наши соотечественники…
Слово "как" лишнее. Слава пэтьке