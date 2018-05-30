 Сегодня украинцы избирают новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

Об этом информирует пресс-служба бюро, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что к участию в голосовании допускаются граждане, которые проживают на территории Украины. Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.

Список участников конкурса по избранию СОК при НАБУ и информация о них размещены на сайте бюро.

Согласно процедуре каждому избирателю для голосования отведены 15 минут. Для того чтобы сделать выбор, необходимо перейти на страницу голосования по ссылке, нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования. Кроме того, избирателю необходимо указать электронный адрес - на него будет отправлен код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования, и указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет направлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования.

После этого остается избрать кандидатов, поставив пометки напротив их фамилий, и нажать кнопку "Проголосовать".

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Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предусматривает, что Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Представители СОК участвуют в конкурсных комиссиях, которые назначают детективов и всех работников НАБУ. Члены СОК также входят в дисциплинарную комиссию и решают, кого из сотрудников НАБУ привлекать к ответственности.