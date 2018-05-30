 Встреча главы МИД "нормандской четверки" возможна при прогрессе в разведении сил на Донбассе, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас наши германские и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу "нормандского формата" и, конечно же, эта встреча будет иметь смысл исключительно в том случае, если вот эти два провала (разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"), если они будут восполнены и "нормандская четверка" примет такое заявление", - сказал глава МИД РФ, выступая на "Примаковских чтениях".
"Без такого заявления по этим двум темам, они уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно", - добавил Лавров.
Напомним, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер
Вообще то, это нонсенс. Страна-агрессор, прямой спонсор и участник конфликта - раздает советы, что и как делать!
Ну а штангенциркуль - пусть своей бумагой-формулой задницу путену вытирает, а не Украине подсовывает
Зрада гнуснава шикаладнава баригі-і-і-і-і-і!
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" - ЗМІ
Арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2".
За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.
Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має.
У прес-службі "Газпрому" поки сказали тільки, що з'ясовують це питання. В "Нафтогазі України" на запит поки не відповіли. Представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.
Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.
"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.
їм зараз не до цього - ділять 1% премії від 4,7 млд.дол