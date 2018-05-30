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 Политика Украины, За рубежом
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 Встреча главы МИД "нормандской четверки" возможна при прогрессе в разведении сил на Донбассе, - Лавров

Встреча глав МИД стран "Нормандского формата" будет иметь смысл, если удастся добиться разведения сил на Донбассе и прогресса по "формуле Штайнмайера".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас наши германские и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу "нормандского формата" и, конечно же, эта встреча будет иметь смысл исключительно в том случае, если вот эти два провала (разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"), если они будут восполнены и "нормандская четверка" примет такое заявление", - сказал глава МИД РФ, выступая на "Примаковских чтениях".

"Без такого заявления по этим двум темам, они уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно", - добавил Лавров.

Напомним, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что "Нормандский формат" будет активизирован, - Штайнмайер

Источник: https://censor.net.ua/n3068756
 
 
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откатитесь за поребрик и сразу будет мир, никаких миссий не потребуется.
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Що з нього взяти? Коняка, та ще в ярмі.
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Ярмо волу надягають... А на коня - хомут...
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ну, здесь можно перефразировать анекдот. - Лавров, групповым сексом будешь заниматься? - А кто участвует? - Ты, твоя жена и я. - Нет. - Тогда тебя вычеркиваем...
Вообще то, это нонсенс. Страна-агрессор, прямой спонсор и участник конфликта - раздает советы, что и как делать!
Ну а штангенциркуль - пусть своей бумагой-формулой задницу путену вытирает, а не Украине подсовывает
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кінь тягне час до чм2018, а що далі буде, залежить - які санкції на хуйла і ко), будуть! Встреча главы МИД "нормандской четверки" возможна при прогрессе в разведении сил на Донбассе, - Лавров - Цензор.НЕТ 6133
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Нужно опустить лавровых до уровня блевотины. А не выслушивать их на равных. Причин для этого ,более чем требуется.
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А-а-а-а-а-а-а-!
Зрада гнуснава шикаладнава баригі-і-і-і-і-і!
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" - ЗМІ
Арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2".
За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.
Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має.
У прес-службі "Газпрому" поки сказали тільки, що з'ясовують це питання. В "Нафтогазі України" на запит поки не відповіли. Представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.
Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.
"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.
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.....В "Нафтогазі України" на запит поки не відповіли......

їм зараз не до цього - ділять 1% премії від 4,7 млд.дол
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- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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разведение лошадей в кремле и тёмных сил на ДАМБассе, а также развод западных лохов - древняя кацапская забава
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Будет тебе 3/14дарасу "встреча нормандской четвёрки" - у стенки, или в Гааге...
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никакой формулы Штайма НЕТ, есть только Минские, а это значит ВОН с УКРАИНЫ!
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схоже "криваві жнива" благодійно діють на МІС РФ. Прямо постають із попелу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча главы МИД "нормандской четверки" возможна при прогрессе в разведении сил на Донбассе, - Лавров
 
 
 
 
 
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