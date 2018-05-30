 Встреча главы МИД "нормандской четверки" возможна при прогрессе в разведении сил на Донбассе, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас наши германские и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу "нормандского формата" и, конечно же, эта встреча будет иметь смысл исключительно в том случае, если вот эти два провала (разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"), если они будут восполнены и "нормандская четверка" примет такое заявление", - сказал глава МИД РФ, выступая на "Примаковских чтениях".

"Без такого заявления по этим двум темам, они уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно", - добавил Лавров.

Напомним, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.

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