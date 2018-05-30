 Части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага, - Наев осуществил плановую проверку передовых подразделений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

По данным штаба, в период с 11 по 29 мая 2018 г. командующий Объединенных cил, а также его заместители, командиры ОТУ, офицеры штабов вместе с командирами бригад и батальонов провели практическую проверку готовности к действиям по назначению определенных сил и средств, включая передовые подразделения, резервы, средства усиления и поддержки.

"Во время работы основное внимание уделили вопросам взаимодействия воинских частей, действующих на переднем крае с подразделениями поддержки. Ситуация на линии соприкосновения остается сложной, враг продолжает обстрелы украинских позиций, а также мирных городов и поселков. Мы системно работаем над тем, чтобы остановить дерзкие действия со стороны оккупантов. По результатам двухнедельной работы вывод следующий: части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага", - отметил Наев.

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Также сообщается, что в ходе работы, проведенной руководящим составом Объединенных сил на позициях первого эшелона, был решен ряд практических вопросов по повышению боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений. Цель этой работы - дальнейшее развитие возможностей Объединенных сил и повышение их готовности к выполнению поставленных задач по созданию условий для восстановления мира и возрождения Донецкой и Луганской областей.