 Части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага, - Наев осуществил плановую проверку передовых подразделений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.
По данным штаба, в период с 11 по 29 мая 2018 г. командующий Объединенных cил, а также его заместители, командиры ОТУ, офицеры штабов вместе с командирами бригад и батальонов провели практическую проверку готовности к действиям по назначению определенных сил и средств, включая передовые подразделения, резервы, средства усиления и поддержки.
"Во время работы основное внимание уделили вопросам взаимодействия воинских частей, действующих на переднем крае с подразделениями поддержки. Ситуация на линии соприкосновения остается сложной, враг продолжает обстрелы украинских позиций, а также мирных городов и поселков. Мы системно работаем над тем, чтобы остановить дерзкие действия со стороны оккупантов. По результатам двухнедельной работы вывод следующий: части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага", - отметил Наев.
Также сообщается, что в ходе работы, проведенной руководящим составом Объединенных сил на позициях первого эшелона, был решен ряд практических вопросов по повышению боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений. Цель этой работы - дальнейшее развитие возможностей Объединенных сил и повышение их готовности к выполнению поставленных задач по созданию условий для восстановления мира и возрождения Донецкой и Луганской областей.
штабі, а вникає в кожні питання, починаючи від військових та закінчуючи
соціальними питаннями як військовослужбовців, так і місцевого населення в зоні
проведення операціїОС
врага надо убивать а не противостоять его провокациям...
В ОС активно проходит подготовка всех сил и средств к выполнению боевых задач. .
Как сообщается, в течение последней недели проводилась внезапная проверка подразделений авиации , которые входят в состав Объединенных сил.
«Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей», - подчеркивается в сообщении.
В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.
Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили
БМП противника. "Вечерний подарок от противотанкового расчета тактической
группы "Моспино" - еще одна "жареная" БМП путинских террористов",
- говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook. Читайте также На Светлодарской
также уничтожена передовая позиция боевиков (фото) По словам военных, примерно
в 19:00 боевики нагло пошли вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й
отдельной механизированной бригады. "Они успели выпустить меньше 10
снарядов, пока не попали в прицел наводчика из тактической группы
"Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр. В итоге - посреди
поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени
взрываются снаряды боекомплекта", - рассказали бойцы.