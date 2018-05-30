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 Части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага, - Наев осуществил плановую проверку передовых подразделений

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев осуществил ряд плановых поездок на позиции частей и подразделений первого эшелона, которые несут боевую службу непосредственно на линии соприкосновения на Востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

По данным штаба, в период с 11 по 29 мая 2018 г. командующий Объединенных cил, а также его заместители, командиры ОТУ, офицеры штабов вместе с командирами бригад и батальонов провели практическую проверку готовности к действиям по назначению определенных сил и средств, включая передовые подразделения, резервы, средства усиления и поддержки.

"Во время работы основное внимание уделили вопросам взаимодействия воинских частей, действующих на переднем крае с подразделениями поддержки. Ситуация на линии соприкосновения остается сложной, враг продолжает обстрелы украинских позиций, а также мирных городов и поселков. Мы системно работаем над тем, чтобы остановить дерзкие действия со стороны оккупантов. По результатам двухнедельной работы вывод следующий: части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага", - отметил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев

Также сообщается, что в ходе работы, проведенной руководящим составом Объединенных сил на позициях первого эшелона, был решен ряд практических вопросов по повышению боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений. Цель этой работы - дальнейшее развитие возможностей Объединенных сил и повышение их готовности к выполнению поставленных задач по созданию условий для восстановления мира и возрождения Донецкой и Луганской областей.

Части Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага, - Наев осуществил плановую проверку передовых подразделений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068755
 
 
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Командувач ООС на місці не сидить, дійсно працює не покладая рук! Так тримати! Перемога буде за нами! Слава Україні!
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Це добре, що командувач ООС не відсижується у
штабі, а вникає в кожні питання, починаючи від військових та закінчуючи
соціальними питаннями як військовослужбовців, так і місцевого населення в зоні
проведення операціїОС
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готовы эффективно противостоять любым провокациям врага

врага надо убивать а не противостоять его провокациям...
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І, перш за все, треба ефективно боротися проти кацапських снайперів.
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Вот что означает генерал нового формата. Работа на передовой с бойцами, а не сидеть втеплом кабинете как привыкли многие в столице. Только вперед Сергей Иванович! Украинцы вас поддерживают!
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Мне кажется, что три жирных поста, это один и тот же стэцьок
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Именно))) угадал. для тебя же методичку написали, мозгами не думаешь
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ти перебільшуєш)) їх розумові здібності, це три стецка постять) з одної методички! Частини Об'єднаних сил готові ефективно протистояти будь-яким провокаціям ворога, - Наєв здійснив планову перевірку передових підрозділів - Цензор.НЕТ 5952 Частини Об'єднаних сил готові ефективно протистояти будь-яким провокаціям ворога, - Наєв здійснив планову перевірку передових підрозділів - Цензор.НЕТ 5952 Частини Об'єднаних сил готові ефективно протистояти будь-яким провокаціям ворога, - Наєв здійснив планову перевірку передових підрозділів - Цензор.НЕТ 5952
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блин, ну не палитесь...ждем когда вы нам свои методички дадите)))
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Если готовы эффективно ...То чего дурчинов пару дней назад скулил о возможных нападениях ? Что за бессмыслица ? Если брешите,то делайте это синхронно.
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бля, а причем Турчинов, пусть скулит и далее. У него задача попиарится, а у командующего освобождать земли захваченные оккупантами. Вот и вся разница.
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Тогда почему не освобождает ? )) Если разница существенная.
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ФА до чього тут Турчинов? Зараз йде розмова за Наєва і дійсно з його приходом все почало змінюватись в кращю сторону.
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Особенно улучшилось,когда гиркина из окружения выпустил.
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С Наевым должно все поменяться на Донбассе, уже готовится авиация
В ОС активно проходит подготовка всех сил и средств к выполнению боевых задач. .
Как сообщается, в течение последней недели проводилась внезапная проверка подразделений авиации , которые входят в состав Объединенных сил.
«Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей», - подчеркивается в сообщении.

В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.
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ага, авиация "готовится"! вон Собаков 55 вертолетов купил- и не боевых и не санитарных!
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Кот... вот интересно. Вертолеты что не нужны? Они все равно будут в составе ОС..Читайте нормативные документы
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Авакян же сказал что нацгваридия будет освобождать Донбасс, может для этого и закупил
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скоро сепараторы узнают какое вооружение)))
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функционал этих вертолетов определяется колличеством чемоданов, которые можно в них погрузить при шухере!)
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93-я продолжает радовать. В зоне проведения
Операции объединенных сил бойцы тактической группы "Моспино" подбили
БМП противника. "Вечерний подарок от противотанкового расчета тактической
группы "Моспино" - еще одна "жареная" БМП путинских террористов",
- говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook. Читайте также На Светлодарской
также уничтожена передовая позиция боевиков (фото) По словам военных, примерно
в 19:00 боевики нагло пошли вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й
отдельной механизированной бригады. "Они успели выпустить меньше 10
снарядов, пока не попали в прицел наводчика из тактической группы
"Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр. В итоге - посреди
поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени
взрываются снаряды боекомплекта", - рассказали бойцы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧасти Объединенных сил готовы эффективно противостоять любым провокациям врага, - Наев осуществил плановую проверку передовых подразделений
 
 
 
 
 
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