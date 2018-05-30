 "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых. СКРИНШОТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение было опубликовано на ее Телеграмм-канале.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко в тюрьме", - пишет она.

Также, по мнению Симоньян, российским оппозиционерам лучше терпеть преследования в России, чем быть убитыми в Киеве.

"Уже который раз одно и то же: "Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований". Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила главред Russia Today.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.