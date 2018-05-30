 "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых. СКРИНШОТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение было опубликовано на ее Телеграмм-канале.
"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко в тюрьме", - пишет она.
Также, по мнению Симоньян, российским оппозиционерам лучше терпеть преследования в России, чем быть убитыми в Киеве.
"Уже который раз одно и то же: "Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований". Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила главред Russia Today.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
вопрос риторический . можете не отвечать
Запомните этот твит". А.Бабченко.
долго жить будешь!!!
Справедливости ради, вспомним, что начинала она с себя и своих дружков - Киселева, Соловьева, когда говорила, что при новой власти "нас всех повесят!"
и правильно сделают. Более мерзких мразей, чем путинские пропаГандоны трудно себе даже представить.
3 сентября 1999 года спикер ГосДумы РФ Селезнев сообщил об огромной случившейся минувшей ночью трагедии - террористическом, преднамеренном взрыве жилого дома в г. Волгодонске. Это сообщение осталось бы рядовым в мортирологе террактов 1999г., если бы не одно вопиющее обстоятельство - никакого взрыва в Волгодонске в ту ночь не было, а террористический взрыв в г. Волгодонске произошел только на 4(!) день после этого оповещения, 17.09.99 года. На самом деле в ту ночь взорвали жилой дом в Москве, на Каширском шоссе, а не в Волгодонске.
Эта явная публичная утечка планов спецслужб Путина оставляет нас теперь гадать - кто то из последних честных людей в ФСБ рискнул, а возможно и пожертвовал своей жизнью, не говоря уже о карьере, и проч., чтобы на весь мир предупредить о готовящейся казни мирных жителей в г. Волгодонске, или это была путаница в подаче информации спикеру Госдумы.
Как с Шереметом...Аминой Окуевой...Воронцовым...
У нас не СБУ...а одни ихсперды)))
Вот этого вы и добиваетесь. Чтобы всех по тюрьмам рассовать и зачистить информационное пространство для своих пропагандонов. Поэтому и создаете вокруг Украины пояс токсичности - мол, Украина это дикая страна, здесь небезопасно, здесь не работают законы и т.д. и т.п.
А вспомнить загадочную смерть Чурки...так и Нью-Йорк гниловатый город)))