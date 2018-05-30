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Все про:пропаганда (1963) Бабченко Аркадий (13) Парасюк (215)

 "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых. СКРИНШОТ

Главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян внесла внефракционного украинского нардепа Владимира Парасюка в список убитых журналистов и политиков, комментируя убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение было опубликовано на ее Телеграмм-канале.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко в тюрьме", - пишет она.

Также, по мнению Симоньян, российским оппозиционерам лучше терпеть преследования в России, чем быть убитыми в Киеве.

"Уже который раз одно и то же: "Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований". Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила главред Russia Today.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!", - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко

Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко, - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых 01

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068748
 
 
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Беги, Вова, беги! Новая сакральная жертва выбрана...
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Вова из тех,кто и путину пендель отвесит без всякого зазрения ))
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пендаль да . отвесить может . но является ли отвешивание пендалей главной задачей депутата ВР ? его то туда выбрали не для того . я понимаю что в любом сообществе . в том числе и Раде . должены буть свой неадекват( Каплин) своя сумашедшая ( Савченко) и даже свое сексменшинство ( Ляшко) Парасюк в данной компании взял на себя роль местного хулигана . остальные довольствуются званием воров и бездельников . но . для этого ли их туда выбирали ?
вопрос риторический . можете не отвечать
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Сам себе противоречишь. Раз в Раде есть воры,значит будут и пендели.
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стало быть Парасюка в Раду выбрали не для того что бы он принимал законы . его взяли для того что бы лупил нерадивых . круто . самое то для депутата . так понимаю именно за это получает зарплату ( не малую ) за счет налогоплательщиков имеет и остальные положенные депутату вкусняшки
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и в чем же его универсальность если он как законодатель полный ноль ? патриотизм депутат должен проявлять не в избиении жопоблоковцев и нерадивых генералов а в разработке и принятии законов укрепляющих обороноспособность страны и улучшении жизни народа а в этом Вовка че то себя мягко говоря не проявил
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Ну и ты тоже,себя мягко говоря на Цензоре ничем не проявил ))
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Не тот списочек случайно читанула.
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вряд ли Парасюк ее хороший знакомый, что она его хорошо знает и случайно вспомнила.
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Шизофренический бред осложненный маниакально-депресивным психозом. Добавьте еще сумеречное состояние души (с)
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И передозировку боярышника со сдвигом скреп.
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Поросюка зачем завалили 😀? Команды от фсб не поступало !
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Поздно. Зорян и Шкиряк уже получили заказ и начали охоту.
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Это как с терактами в Питере, пустили новость раньше чем нужно
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"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
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Теперь Володя или долго проживёт,или эта кремлёвская сучка проговорилась о следующей кремлядской "мишени".
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Это она по ошибке взяла заготовку для будущих своих высеров. Совсем без палева.
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Боброедка спалила всю контору, следующий после Бабченко - Парасюк
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Примитивные посты умственно-отсталой Симоньян адресованы исключительно для деградировавших имбицилов, живущих на кацапстане и питающихся дерьмом типа параши тудэй.
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Примета: Тот, кого при жизни «похоронили»,- долго жить будет.
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Бабченко тоже поступали смертельные угрозы - его это не спасло
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Как можно сравнивать честного и смелого Бабченко и псевдо героя Парасюка, который просто кукла надетая анусом на палец Коломойского
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Ну да, порохобот решил высраться? Где был Парасюк, где был ты и где был сынок соевого активных боевых действий? А где был Парасюк во время тоговой блокады, кто ему мешал, чья свора "космонавтов" из так называемой "национальной гвардии" махала автоматами на линии противостояния блокады и кто втихаря согласился? Сколько герое вназывает вещи своими именами - а именно Собокобудкостроитель? Для вас падлюк любой, воевавший на настоящем фронте опасен, он говорит правду и кое-что делает. Семечки лускать с пивасиком и отрабатывать порохнявые деньги, к сожалению, способ для многих в Украине.
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Тем не менее он кремлевских моральных уродов тоже бесит.
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ты это вживую Вовику скажи. А потом фотки своего фейса в студию).
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молодец вован - это успех - твоя нога всей рады стоит!!!
долго жить будешь!!! "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла українського нардепа в список убитих - Цензор.НЕТ 5596
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Любит эта курва списки смертельные составлять.
Справедливости ради, вспомним, что начинала она с себя и своих дружков - Киселева, Соловьева, когда говорила, что при новой власти "нас всех повесят!"
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Их повесят?
и правильно сделают. Более мерзких мразей, чем путинские пропаГандоны трудно себе даже представить.
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Парасюк вже потрапляв раз в полон в динири і вижив, не все так погано.
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та да) это когда его типа никто не узнал...
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У мене одне питания чому порохоботи верещать про російський слід, а деякі порохоботи радять російським оппозиціонерам валити з України??
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Если кто-то забыл...
3 сентября 1999 года спикер ГосДумы РФ Селезнев сообщил об огромной случившейся минувшей ночью трагедии - террористическом, преднамеренном взрыве жилого дома в г. Волгодонске. Это сообщение осталось бы рядовым в мортирологе террактов 1999г., если бы не одно вопиющее обстоятельство - никакого взрыва в Волгодонске в ту ночь не было, а террористический взрыв в г. Волгодонске произошел только на 4(!) день после этого оповещения, 17.09.99 года. На самом деле в ту ночь взорвали жилой дом в Москве, на Каширском шоссе, а не в Волгодонске.
Эта явная публичная утечка планов спецслужб Путина оставляет нас теперь гадать - кто то из последних честных людей в ФСБ рискнул, а возможно и пожертвовал своей жизнью, не говоря уже о карьере, и проч., чтобы на весь мир предупредить о готовящейся казни мирных жителей в г. Волгодонске, или это была путаница в подаче информации спикеру Госдумы.
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Уверен что под выборы президента убьют какую-то крупную фигуру из числа так назвваемых антикоррупционеров, типа Лещенка или Найема
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Да не, они уже спалились, его уже не тронут. А вот кого-то типа него,например гришина могут и кокнуть
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Наем еще перед соколами Кадырова не извинился...
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Петров, я так понял, любой воевавший по-настоящему и имеющий ранения, достоин твоей уничижительной формы комментария? Из твоего краткого высера растут соевые уши и неважно, ты на зарплате или просто наивный.
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Маргарита Сімоньян - яскравий приклад того, що російською курвою можна бути і всупереч генетиці.
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Это просто издевательство. Посыл из серии у нас длинные руки.
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Но тем не менее даже при совке такоего изощьренного издевательства не было.
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С чего Вы взяли? Гражданские самолёты сбивали, руководство других стран свергали, войны развязывали, своих "бывших" убивали. Всё тоже самое. Просто по телевизору об этом не говорили и в газете "Правда" об этом не писали.
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А может и так, мы то тогда были с этой стороны. Хотя уровень деградации российского общества, власти и силовых структур все же намного больше чем во времена совка.
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Бачь, у москалів є і план, і бюджет на замовні вбивства. Ворожі спецслужби колесять Києвом, не соромлячись і безкарно. А ми у відповідь проведемо комплекс експертиз.
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1000%...
Как с Шереметом...Аминой Окуевой...Воронцовым...
У нас не СБУ...а одни ихсперды)))
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Надо им на усиление направить IgorL. Его маниакальное стремление всю технику переделать в MRAP могло бы спасти хотя бы Шеремета.
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Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там

Вот этого вы и добиваетесь. Чтобы всех по тюрьмам рассовать и зачистить информационное пространство для своих пропагандонов. Поэтому и создаете вокруг Украины пояс токсичности - мол, Украина это дикая страна, здесь небезопасно, здесь не работают законы и т.д. и т.п.

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Ну да...Лондон оказывается тоже токсичный)))в прямом смысле...
А вспомнить загадочную смерть Чурки...так и Нью-Йорк гниловатый город)))
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А в США битами по голове (на смерть) забивают!
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Да я понимаю, что они там - афроамериканцы, но всё ж таки - негры! Это как - еврокацапы "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла українського нардепа в список убитих - Цензор.НЕТ 4710
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Нужно допросить того, кто ей список фамилий этих писал. Ноги убийств растут оттуда.
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... Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила главред Russia.. и в этом вся суть РАБСКОЙ психологии кацапов. Лучше и сказать нельзя было о ментальности рабов
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Видимо в курсе "полного списка", материалы нужно пропагандонам подготовить заранее, из разнарядку из кремля уже выслали, а у неё выскочило из "вороньего горло"!
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Из-за таких рашистких подкожных маргарит, кремляди - убийцы без границ - думают, что правят миром. Продажный мир покорно сглотнёт и эту кровавую блевоту путлеровского режима, и раша это знает. Сатана там правит бал...
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там на рассеи шо не журналист , то выпускник пту по специальности повар-кулинар
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"Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила главред Russia Today" - это "превед" от ху#ла всем, кто уехал подальше от расейского дерьма.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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