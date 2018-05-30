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 В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)

В рамках расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко будут проведены все необходимые экспертизы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Будет проведен полный комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская", - сказал Я.Тракало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Позже в полиции сообщили, что для проведения дополнительного осмотра места совершения преступления и вещей погибшего привлечены две следственно-оперативные группы.

В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало 01

"В уголовном производстве будет назначен ряд экспертиз: следователи уже подготовили соответствующие ходатайства для обращения в суд при назначении, в частности, судебно-медицинской и баллистической экспертиз. Кроме того, в настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего, участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники - устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало 02

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068747
 
 
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Оказывается можно провести и "неполный комплекс" а на судмед вообще положить...... У справі про вбивство Бабченка буде проведено повний комплекс експертиз, - спікер Нацполіції Тракало - Цензор.НЕТ 9732
Как всегда чиновичий треп во всей красе - они даже не думают о том, что несут....
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Да если это протстой человек, а так как в сторой доброй совестской милиции по команде генсека землю рыть будут, а для простого человека и пальцем не пошевелят.
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не только макроны-меркели,вон в израиле кошелек путина абрамовича на 10 лет освободили от налогов!грабьте гоев и несите награбленное домой
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Где вы .... раньше были когда он был живой и его можно было защитить?!? Где?!? Палисия ...
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Убийцу Влада Листьева шукають до сых пор
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Боря Немцов неосторожно сказал...Путлер Он Йопнутый
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Генрих Боровик...
Убийц моего сына Артема надо искать в высших эшелонах кацаПсинская власти...
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Не может быть, а я думал, проведут только половину!
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кто-то здесь пердел об отличной работе СБУ и МВД...

СБУ за обеспечением табачной монополии некогда?
писали же в газетах:

ссыла.........................


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Вот молодцы, если был убит малоизвестный человек то полный комплект экспертиз бы не проводили, а так конечно БОЛЬШУЮ ГАЛОЧКУ по Советски - зделаем все этож не простой человек. Че остаолсь как в Совке справедливость для избранных?
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У справі про вбивство Бабченка буде проведено повний комплекс експертиз, - спікер Нацполіції Тракало - Цензор.НЕТ 3434Браво! Хоть кто то осмелился такое написать!! Правда 100%
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Журналистов и блогеров в Украине около 5 000,каждому поставить батальон спецназа и танк Оплот,защитим журналистов и блогеров из РАБссии... мышибраття...
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Робіть побільше експертиз хороших і різних, тільки дайте вбивцям час на перетин кордону.
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Уверен на 100%,что сегодня-завтра вот эта мразота начнёт вопить про "охоту на журналистов", "подавление инакомыслия" в Киеве и поощрения этих действий со стороны властей Украины! Тема "хунты" и "фОшиЗДов" будет раскручиваться с новой силой! И кому это выгодно?!

У справі про вбивство Бабченка буде проведено повний комплекс експертиз, - спікер Нацполіції Тракало - Цензор.НЕТ 3849
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а я уверен на 100% что Украинским гнидам, или пидарасам действующая ВСЛАСТЬ дала карт бланш мочить без зазрения совести ВСЕХ кто ей мешает, ибо можно ВСЕ свалить на кацапов. Это можно пресечь только ответными контр мерами - вычислять и ликвидировать тех мразот которые под эгидой педрила это планирует, особенно в предверьи его сученых выборов. Если их не придушить у нас будет подобие мадуро и венесуелы
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родственники небесной сотни сколько ждут расследования?
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ДурьДума РАБссии приняла закон о спецОперациях за рубежом в первом чтении,кажись в 2012 году и Плешивый его подписал НЕМЕДЛЕННО..,.Но первыми были не они.Феликс Дзержинский утвердил подобную Туфту в 1925 году...Инет в помощь...
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бла, бла, бла. ни одно резонансное убийство не доведено до завершения, вывод силовые структуры ОПГ-Украины, прямо или косвенно причастны к ним, единственное что изменилось у них добавилась ОТМАЗКА про ФСБ для лохтората, а по сути Украина остается региональным филиалом ФСБ, доказательств этому масса начиная от финансового сектора кацапского бизнеса до политики
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Вспомнился почему-то Андрей Галущенко (Эндрю) и его убийство. Никто не найден и никто не наказан... А вы говорите: раша - подлая страна...
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Первый батальон ликвидаторов-киллеров ВЧК ГПУ НКВД КГБ ФСБ был создан летом 1926 года,уже после внезапной смерти Дзержинского.Потом начались странные смерти и в СССр и за бкгром неугодных политиков в любой стране мира...........,убийство Сергея Кирова в 1934 году это была ТРЕНИРОВКА...
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а авакян бабки на вертолетах деребанит....
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При таких раскладах даже удивительно, что его до сих пор не убрали. Угрозы убить из России раз. Эти же угрозы из России как прекрасный повод убрать его силами, направленными против России, для провокации, два. А тут еще и ЧМ, как раз вовремя. В общем, я бы на его месте прибежал к Авакову и потребовал закрыть в бронированную камеру с постоянной онлайн трансляцией в интернет, только так.
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Покажите мне такую страну где блаженствует Путлер...
Где назад означает вперед и наоборот...
На планете Земля гоффна такого вам не сыскать
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не чего не изменилось в Украине.во время януковича фсб воровало людей в Киеве сегодня просто убивают
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Немца Столыпина завалили в Киеве в 1911 году прямо в театре...
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угу а в каменом веке в центре нынешнего Киева краманьенец каменым топором убил неандертальуа
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Почему немецкий пацан Столыпин похоронен в Киево-Печерской Лавре а не в Мавзолее чЛЕНИНА для меня загадка ...,кацаПсины заберите на РАБссию достояние республики...
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Остатки Генерала Деникина мочившего в сортире краснопузых забрали из США в 2005 году.забирайте и Столыпина ПОЦриоты долбанные...
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Сейчас прочитала, что Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, бежавший из рашки, говорит, что убийц сейчас вербуют из бывших бойцов добробатов. А ты часом не ох..ел, Пономарев?!
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Ему, если он не дурак, сейчас надо драпать и подальше
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Та сыда их приехал целый десантный батальон, Жека Киселев, Пономарев,Ганапольский удрал с ГУЛАГа плешивого Окурка.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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