 В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Будет проведен полный комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская", - сказал Я.Тракало.

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Позже в полиции сообщили, что для проведения дополнительного осмотра места совершения преступления и вещей погибшего привлечены две следственно-оперативные группы.

"В уголовном производстве будет назначен ряд экспертиз: следователи уже подготовили соответствующие ходатайства для обращения в суд при назначении, в частности, судебно-медицинской и баллистической экспертиз. Кроме того, в настоящее время проводится дополнительный осмотр места преступления и вещей потерпевшего, участковые осуществляют поквартирный обход, а оперативники - устанавливают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.