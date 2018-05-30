 "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!", - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Орлова.
"У меня на поминках не будет ещё одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.
Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.
Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!
P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"), кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".
29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова".
Он да Ахеджакова. пока что двое.
к вечеру сотня нарисуется.
МАКСИМУМ!
На 140 млн населения.
А большинство населения - биомасса. Когда рашка развалится и они вернутся в состав Руси со столицей в Киеве, уже через месяц все будут такими бандеровцами, что мама не горюй - при условии, что по телевизору им об этом расскажут.
и в чем их мощь?
Запомните этот твит". А.Бабченко.
А у нас пока только версии.
Прекрасна русская весна
Ликует русский мир
Ведь журналиста кровь красна
Спокоен их кумир
И через труп перешагнув
Да передёрнув ствол
Придя домой народ заснул
В снах видя произвол
В мечтах Гулаг и коридор
Да эшафотов ряд
В верхах подпишут приговор
Который раз подряд
Хавер
Скрепно. и таких 86%