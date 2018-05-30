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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:убийство (4844) Бабченко Аркадий (13)

 "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!", - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) стихом простился с убитым журналистом Аркадием Бабченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Орлова.

"У меня на поминках не будет ещё одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я учился у Бабченко, как выжить на войне, - волонтер Касьянов. ФОТО

P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"), кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".

29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова".

В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!, - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдане в 19-00 состоится встреча памяти Бабченко

Источник: https://censor.net.ua/n3068745
 
   
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нет нет нет. фспіни стрелялі тока біндерафци.
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Бандерівці набої економили і більшовицьку погань на деревах вішали Тихо та ефективно. "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!" - російський поет Орлуша про вбивство Бабченка - Цензор.НЕТ 787
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сарказм? неа не слішаль!
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у нащядка дидофф в синих фуражках сдетонировал пердак при намеке на "фспиньістрелялі"
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Пишите,пишите ...)) Прощай не мытая расия и т.д. - А Васька слушает ,да ест )
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как правило, васька не ест, а жрет с лопаты "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!" - російський поет Орлуша про вбивство Бабченка - Цензор.НЕТ 3109
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Здесь смысл сказанного в том,что словами Ваську не донять. Нужно наждачную шкурку стелить на ковре,когда он пожравши ,разбежится жопу ковром вытереть.
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И сколько в рахе таких Орлуш?
Он да Ахеджакова. пока что двое.
к вечеру сотня нарисуется.
МАКСИМУМ!
На 140 млн населения.
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У нас - больше? Подонков, чужих и своих, не бывает, как и узников чести. Это вещи - планетарного масштаба, было, есть и будет.
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Макаревич, Шендерович…

А большинство населения - биомасса. Когда рашка развалится и они вернутся в состав Руси со столицей в Киеве, уже через месяц все будут такими бандеровцами, что мама не горюй - при условии, что по телевизору им об этом расскажут.
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Хлеб менты увезли )) Хозяйственные. Жена ведь не знает откуда.
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Посколько никто не хочет решать проблемму рашки военным путем, надо решать усилением санкция за каждую росийскую провинность. Убили журналиста - санкции, спалили на продаже наркоты - санкции, насрала росийская кошка - санкции. А то эти мрази совсем распустились уже.
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А ще Московію вбиває кожне написане чи вимовлене українською мовою словою. Чим більше слів, тим сильніша правда.
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кто будет санкции вводить?
и в чем их мощь?
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За "одиннарот" надо бить сразу и сильно в сторону звука. Такие оскорбления нельзя прощать.
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"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
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Бабченко вартує більше сотні хохлів-заробітчан в рашці.
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Чого на цензорі немає інфи як у Львові стара ватна карга випускниці яка сфотографувалася біля пам"ятника С.Бандері, в обличчя з балончика газом пирскнула? тут
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тому що ватна карга переселенка з Донецька.
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Англичане поступили мощнее. После отравления скрипалей - дали рашке 2 суток на объяснения,затем влупили санкции. И все! Мы же комментируем высеры следкома!
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У бриттов были не плохие доказательства. Даже Меркельша не смогла открутиться.
А у нас пока только версии.
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Хавер‏ @Haverberlin 42 мин.42 минуты назад

Прекрасна русская весна
Ликует русский мир
Ведь журналиста кровь красна
Спокоен их кумир
И через труп перешагнув
Да передёрнув ствол
Придя домой народ заснул
В снах видя произвол
В мечтах Гулаг и коридор
Да эшафотов ряд
В верхах подпишут приговор
Который раз подряд
Хавер
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Больше. У нас ошибочно думают что 86 % поддерживают Путина, а следовательно 14 % типа нормальные . На самом деле из этих 14 % еще 86 % говорят что "Путин - недостаточно "путин"" , и хотят видеть кого либо "пожосче". Сралина им не хватает, Айвана Террибла, или еще какую мразь агрессивную.
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Кацапским вскукарекам пришла методичка с "сРакальной жертвой", вот они и разганяют информационный "белый шум", чтобы самим потом самих же себя опровергнуть, и ходить с самодовольным лоснящимся еДалом.
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Орлуша. Останній імунітет Росії рятує організм від хвороби бездушості. Раша гине на очах. Світ здригнеться від цього падіння
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!", - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко
 
 
 
 
 
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