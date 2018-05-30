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 Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: "Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится"

Журналист Аркадий Бабченко олицетворял настоящую Россию, которая обязательно возродится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Господи, зачем я открыла комп. Это не может быть правдой! Господи, это просто ужас, в который не хочется верить. Аркадий ..................
Сочувствие твоей семье. Вечная Тебе память. И Спасибо, что Ты был и за то, что Ты делал и сделал. Для меня, для нас Ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится", - написала она.

Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муждабаев о смерти Бабченко: Совершено международное террористическое политическое заказное убийство

Позже она добавила, что после убийства журналиста такой сильной ненависти она не испытывала очень давно.

"Хочется ругаться и кричать. Говорить какие-то страшные слова, которые не может произносить вслух воспитанная девушка, Хочется плакать. Хочется драться. Хочется выйти на улицу и пойти туда, где собирается журналистская тусовка. И обняться. И извиниться. И плакать. И стиснуть зубы. И бороться. И еще больше ненавидеть, хотя ненависть плохой советчик. Молиться. Объединиться. Такой сильной ненависти я не испытывала очень давно. Такого спазма в горле и боли за Человеком. Мы были просто знакомыми, не приятелями и не друзьями, пересекались на каких событиях и по работе, я читала его фб и публикации. И очень уважала, такая редкая сегодня дефиниция....".

Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится 02

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068744
 
 
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Геращенко,ты не речи толкай на могилах, а защищай свой народ Он тебя избрал в Раду не речи толкать и не трепаться. Когда будет визовый режим с врагом? Когда прекратится этот бардак в стране? Когда прекратится торговля с врагом? Когда путинские наемные убийцы перестанут шастать по Украине СВОБОДНО?Когда достроят стену на границе? Вам, сукам и война не война и смерти украинцев не смерти.Пятый год война, а у них все как в Лас Вегасе- каникулы, отдых заграницей, рестораны, концерты. Пусть ,значит кто-то защищает вас и погибает, а вам наплевать? Бабченко - не Россия, он украинец этнический, а паРаша всегда была и будет паРашей и не надейся ,что там что-то поменяется, если ты не окончательная олигофренка то должна понимать и учитывать всю историю отношений украинцев и кацапов.Вводите, суки, визовый режим с паРашей немедленно!!!
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зачем я прочитал этот сюр？
Это вице спикер вр УКРАИНЫ！！！
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Ця теж мріє про відродження настаящей расєї. Нема слів.
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На возрождение расии работает зам главы вр Украины
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при всех раскладах иришка працюет только на свой карман. Насколько хватает ее куцого умишка.
краина здесь абсолютно ни при чем
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В Киеве уже убили больше врагов путина, чем в самой россии. Агент ФСБ Лолита работает без промаха...
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Ща расскажут как сбу проффесионально предотвратила теракт Савченко с 400 000 жертв еще на стадии приготовления, а вот убийство одного журналиста - ну не шмогла. Как и предыдущие заказные убийства.
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Котррозведка работает вообще, или там до сих пор фсбешники работают
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Пошла ты ,геращенко...Не нужна нам расия ,никакая. Только рабочие по дешевой цене и газ в качестве компенсации за войну.
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Когда это россия была такой страной, о возрождении которой может мечтать вице-спикер Верховной Рады Украины?
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Як шкода, коли твої думки хтось пише раніше за тебе. Але все одно є задоволення, що однодумців багато.
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Гидко читати. Ви, Ірино, зрозуміли, що написали? Питання. ЩО МАЄ ВІДРОДИТИСЯ? ПЕТРО? КАТЕРИНА? СТАЛІН? Хотіла лизнути рускаму міру? Лизнула.
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Підписуюсь під кожним словом.
Чи, може, вона хоче відродження імперії (з "малоросією" в її складі)? "Упоїтєльниє вячєра", "хруст французской булкі" (та людських кісток), сибірські каторги, емські та валуєвські укази про "никакого особенного малороссийского наречия не существует"? Багатовікова історія цькування і знищення небагатьох нескорених?
Та пішла та росія на три х*я з бл*дським свистом.
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Лучше бы все эти политики, журналисты которые сейчас пиарятся, так бы выражали соболезнования по поводу гибели наших солдат а не какого то приезжего россиянина...
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Коли рашка відродиться? Ліст'єва застрелили у Москві ще при демократі Єльцині, і Єльцин парламент рашки з танків обстрілював. Так що справа не пуйлі а саме в расеянах. А зараз вони вважають Україну ворогом номер 2 після США. А хтось фоткається с кумом путлера як пані Ірина.
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Угу, только таких, как Бабченко, почему-то в рахе - единицы.
86% голосит за путина при всех раскладах. И свиристелке геращенко это отлично известно.
Пока не будет проведен обряд депутинизации сродни немецкой денацификации после Второй Мировой - не будет с этой страны и ее населения никакого пуття. Поэтому, как ни прискорбно. нас ждут подобные случаи с Бабченко, Аминой, Шереметом, Хараберюшем, Шаповалом и тд . пока наши правоохренительные органы себе дорогие геликоптеры в кредит покупают.
А всяким геращенкам, как женского, так и мужского пола, так и остается, что голосить пахвостные пустопорожние спичи. и при всех владах они голосят. тк ничего другого делать не умеют.
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Яка ще "депутінізація", путєн - доволі пересічний правитель рашки, сильно в погану сторону не вирізняється на тлі попередників. Треба проводити декацапізацію Євразії.
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треба було в школі вчити, що таке метафора
декацапізація - мачня
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треба новітню історію вчити в школі, розкажіть про маячню балтійцям чи центральноазіатам
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"проведен обряд депутинизации"

кем? у тебя сохранилось классовое чутье?
пролетарий?
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у тебя сохранилось задание на лето твоей учительницы?
вот и занимайся
и не пиши мне больше, анальфабет
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Геращенко,российская ты кукушка, нахрена нам возрождённая Россия? Лучше, чтоб она развалилась и побыстрее.
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Ми з московією вже 1000 років воюємо (ще з часів богомольського), а ця мавпа мріє про расею настаящую, краще б своє хайло тримало закритим, олігофренка
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ни хрена она не возродится. 500 лет назад были убийцами, и через 500 лет будут.
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Речи толкать, не страну очищать от мразей-соратников, правда, иришка? Поменять юща иуду на циничного мародёра - верх чести и патриотизма. Не юродствуйте, уроды, хотя бы в такие минуты. Честь имею, мадам...
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падруга забагато з кацапами терлась от і результат
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еще раз повторяю: 5-я графа ни при чем.
Советского народа хватает и у нас.
Фильтруйте, господа народ от совка и гебни
Люди есть везде.
Нелюди тоже
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Какую хрень она порет...
И без того на душе гнидко.
Какая такая "настоящая россия"? Ты что, поехавшая? Какое "возрождение", блть?
Нынешняя россия - это и есть настоящая россия!
Спасать и возрождать там НЕЧЕГО.
У немногих достойных жителей РФ есть единственный выход - ЭМИГРАЦИЯ.
Остальным пожелаю сдохнуть от чёрной оспы и антракса, а территория пусть на тысячелетия превратится в заражённую помойку.
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Та нехай буде проклято кацапію навіки-вічні. Амен.
А комсюцька мармиза "геращенко" все мріє про відродження цього терористичного утворення.
І ще. А.Баченка шкода, звісно. Але де всі ці "геращенки" зі своїми "господи, навіщо я відкрила комп..." коли вбивають 15-ти річну дівчину. Коли гине 19-ти літній боєць українського Війська?
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Тварь тупая,Он не россия! Это твоя мечта и пороха быть с рашкой!
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Никогда рашку не была такой и никогда не будет! Все это развод чистой воды, так что воспринимай действительность такой, какая она есть!
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с чего такие перемены в риторике Иририны)))
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ВР та АП це РАШИСТСЬКИЙ свинарник і цей висер херащенки є підтвердженням цього
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Ей солнышко головку напекло? Панамку носить надо!
Украинцы должны навсегда запомнить, что на севере ВРАГ. Не торговый партнер, не старший брат и не "мы же адини нарот". На севере враги и убийцы. И их там 150 миллионов.
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Ирочка-дурочка. Компьютер включила, а мозги включить? Россия возродится? Загляни в словарь, дура:

возрождаться

возобновляться после разрушения, упадка; восстанавливаться.

приходить в прежнее состояние (о чем-либо нарушенном)

А она когда-то была не в упадке? В какое прежнее состояние должна вернуться Россия? В СССР с НКВД и ГУЛАГ? В Российскую империю, тюрьму народов? В агрессивую Московию? В Золотую орду?
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А где же заявление гаранта по этому резонансному убийству или опять сидит в норке хотя его выступление кроме сарказма и отвращения уже не вызывает 4 года вранья и постоянной лжи которая уже переросла в маразм это закономерность
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко об убийстве Бабченко: "Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится"
 
 
 
 
 
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