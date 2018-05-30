 Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: "Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Господи, зачем я открыла комп. Это не может быть правдой! Господи, это просто ужас, в который не хочется верить. Аркадий ..................
Сочувствие твоей семье. Вечная Тебе память. И Спасибо, что Ты был и за то, что Ты делал и сделал. Для меня, для нас Ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится", - написала она.
Позже она добавила, что после убийства журналиста такой сильной ненависти она не испытывала очень давно.
"Хочется ругаться и кричать. Говорить какие-то страшные слова, которые не может произносить вслух воспитанная девушка, Хочется плакать. Хочется драться. Хочется выйти на улицу и пойти туда, где собирается журналистская тусовка. И обняться. И извиниться. И плакать. И стиснуть зубы. И бороться. И еще больше ненавидеть, хотя ненависть плохой советчик. Молиться. Объединиться. Такой сильной ненависти я не испытывала очень давно. Такого спазма в горле и боли за Человеком. Мы были просто знакомыми, не приятелями и не друзьями, пересекались на каких событиях и по работе, я читала его фб и публикации. И очень уважала, такая редкая сегодня дефиниция....".
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Это вице спикер вр УКРАИНЫ！！！
краина здесь абсолютно ни при чем
Чи, може, вона хоче відродження імперії (з "малоросією" в її складі)? "Упоїтєльниє вячєра", "хруст французской булкі" (та людських кісток), сибірські каторги, емські та валуєвські укази про "никакого особенного малороссийского наречия не существует"? Багатовікова історія цькування і знищення небагатьох нескорених?
Та пішла та росія на три х*я з бл*дським свистом.
86% голосит за путина при всех раскладах. И свиристелке геращенко это отлично известно.
Пока не будет проведен обряд депутинизации сродни немецкой денацификации после Второй Мировой - не будет с этой страны и ее населения никакого пуття. Поэтому, как ни прискорбно. нас ждут подобные случаи с Бабченко, Аминой, Шереметом, Хараберюшем, Шаповалом и тд . пока наши правоохренительные органы себе дорогие геликоптеры в кредит покупают.
А всяким геращенкам, как женского, так и мужского пола, так и остается, что голосить пахвостные пустопорожние спичи. и при всех владах они голосят. тк ничего другого делать не умеют.
декацапізація - мачня
кем? у тебя сохранилось классовое чутье?
пролетарий?
вот и занимайся
и не пиши мне больше, анальфабет
Советского народа хватает и у нас.
Фильтруйте, господа народ от совка и гебни
Люди есть везде.
Нелюди тоже
И без того на душе гнидко.
Какая такая "настоящая россия"? Ты что, поехавшая? Какое "возрождение", блть?
Нынешняя россия - это и есть настоящая россия!
Спасать и возрождать там НЕЧЕГО.
У немногих достойных жителей РФ есть единственный выход - ЭМИГРАЦИЯ.
Остальным пожелаю сдохнуть от чёрной оспы и антракса, а территория пусть на тысячелетия превратится в заражённую помойку.
А комсюцька мармиза "геращенко" все мріє про відродження цього терористичного утворення.
І ще. А.Баченка шкода, звісно. Але де всі ці "геращенки" зі своїми "господи, навіщо я відкрила комп..." коли вбивають 15-ти річну дівчину. Коли гине 19-ти літній боєць українського Війська?
Украинцы должны навсегда запомнить, что на севере ВРАГ. Не торговый партнер, не старший брат и не "мы же адини нарот". На севере враги и убийцы. И их там 150 миллионов.
возрождаться
возобновляться после разрушения, упадка; восстанавливаться.
приходить в прежнее состояние (о чем-либо нарушенном)
А она когда-то была не в упадке? В какое прежнее состояние должна вернуться Россия? В СССР с НКВД и ГУЛАГ? В Российскую империю, тюрьму народов? В агрессивую Московию? В Золотую орду?