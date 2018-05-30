 Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: "Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Господи, зачем я открыла комп. Это не может быть правдой! Господи, это просто ужас, в который не хочется верить. Аркадий ..................

Сочувствие твоей семье. Вечная Тебе память. И Спасибо, что Ты был и за то, что Ты делал и сделал. Для меня, для нас Ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится", - написала она.

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Позже она добавила, что после убийства журналиста такой сильной ненависти она не испытывала очень давно.

"Хочется ругаться и кричать. Говорить какие-то страшные слова, которые не может произносить вслух воспитанная девушка, Хочется плакать. Хочется драться. Хочется выйти на улицу и пойти туда, где собирается журналистская тусовка. И обняться. И извиниться. И плакать. И стиснуть зубы. И бороться. И еще больше ненавидеть, хотя ненависть плохой советчик. Молиться. Объединиться. Такой сильной ненависти я не испытывала очень давно. Такого спазма в горле и боли за Человеком. Мы были просто знакомыми, не приятелями и не друзьями, пересекались на каких событиях и по работе, я читала его фб и публикации. И очень уважала, такая редкая сегодня дефиниция....".

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.