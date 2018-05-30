 Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №148 / 2018 "Об увольнении Д.Вовка с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" обнародован на сайте главы государства 30 мая.
"В соответствии с пунктом 3 раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", пункта 3 статьи 1 Указа Президента Украины от 23 марта 2017 № 78 "Об утверждении плана ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" постановляю:
Освободить Вовка Дмитрия Владимировича с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в Указе.
Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.
Ранее сообщалось, что Вовк отказался от планов продления полномочий главы госрегулятора.
нових покращень, життя па-новому)
- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции, мечтательно произнес великий комбинатор ©
Или в липецке подросло новое,более наглое,"дарование"?
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Готується стати ієромонахом Церкви Свідків Потужних Рєхворм.
Интересно,на дембеле ахметка его будет содержать или таки нет?
Ха! - Все одно поставить на його місце іншу тварюку.
Для витрушування бабла з населення заведе на крісло якогось менш потасканого персонажа, та й по тому.
Они еще чем то занимаются?
Не хотел поднимать цену на отопление и газ для населения.