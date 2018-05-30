 Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №148 / 2018 "Об увольнении Д.Вовка с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" обнародован на сайте главы государства 30 мая.

"В соответствии с пунктом 3 раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", пункта 3 статьи 1 Указа Президента Украины от 23 марта 2017 № 78 "Об утверждении плана ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" постановляю:

Освободить Вовка Дмитрия Владимировича с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в Указе.

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Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.

Ранее сообщалось, что Вовк отказался от планов продления полномочий главы госрегулятора.