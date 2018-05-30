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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14866) увольнение (1428) указ (278) Вовк (95) НКРЭКУ (244)

 Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко освободил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №148 / 2018 "Об увольнении Д.Вовка с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" обнародован на сайте главы государства 30 мая.

"В соответствии с пунктом 3 раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", пункта 3 статьи 1 Указа Президента Украины от 23 марта 2017 № 78 "Об утверждении плана ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" постановляю:

Освободить Вовка Дмитрия Владимировича с должности Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в Указе.

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Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.

Ранее сообщалось, что Вовк отказался от планов продления полномочий главы госрегулятора.

Источник: https://censor.net.ua/n3068739
 
   
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В мацковском рошене подготовили упыря получше Вовка?
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Канешна! Или Вы против очередной реформы потужного повышения тарифов? Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6906 Ну вот, ещё одна зрадобоццкая кримлевская кансерва вскрылась! Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6027
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вовк зробив свою справу, і чекаємо нових покращень, життя па-новому) Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9762
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я би й третій раз написав новину, цю))), але для чого?
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Кадровые перестановки в рошен
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Ну тепер запживем ще поновіше.
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции, мечтательно произнес великий комбинатор ©
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Это за что? За то, что пацанчик, раньше времени, проболтался о повышении цены на газ аж на 70% ? Ох, болтун! Честно говоря, на месте Порошенко, я бы его тоже уволил. Как минимум.
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Обязательно с выговором в трудовую!!!!
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Логічно було б повернути стан речей який був до його "діяльності".
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ручных ахметовских поставить как раньше?!
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На повышение явно пойдёт, отработал на славу.))
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Неужели!!!
Или в липецке подросло новое,более наглое,"дарование"?
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Вовк, как продукт жизнедеятельности Рошен, всплывет в другом месте.
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сами себя не судят - как решалы и прокуВоры))) Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5870
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Мавр выполнил свое - Мавр может быть перемещен.....- следите где всплывет это снова...
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Тока, как я полагаю- он будет уже без бороды. В этом виде- он таки примелькался.
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Что ж случилось? Прозрел? Признал кадровые ошибки? Или в деле старая схема - пришел - накрал ртом и жопой - ушел?
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Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.Источник:https://censor.net.ua/n3068739
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Ну тогда давай вспомним истекшие полномочия охендовского, давай?
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И конци в воду Офшорник перед выборами начнет волать порывая пейсы --- Эт усьо вовк и ляшковня в парламенте --- эт они супостаты задумали ободрать и отротэрдамить лохов аки липку А мы хорошие и пригожие Офшорник по поводу лохов не заморачивается особо Думаю к началу отопительного сезона он попробует от НКРУ совсем отгородится Кто то ему посоветовал сотворить сие Типа жми Петручио Лохи схавают
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И конци в воду Офшорник перед выборами начнет волать порывая пейсы --- Эт усьо вовк и ляшковня в парламенте --- эт они супостаты задумали ободрать и отротэрдамить лохов аки липку А мы хорошие и пригожие Офшорник по поводу лохов не заморачивается особо Думаю к началу отопительного сезона он попробует от НКРУ совсем отгородится Кто то ему посоветовал сотворить сие Типа жми Петручио Лохи схавают
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почему это еще молодой человек с бородой? он, что лавочник?
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почему это еще молодой человек с бородой? он, что лавочник?
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Готується стати ієромонахом Церкви Свідків Потужних Рєхворм.
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ДЕМБЕЛЬ неизбежен, как крах российского империализма.

Интересно,на дембеле ахметка его будет содержать или таки нет?
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_Эта наручная петрушка Пети уже вызывает у народа просто ненависть. Так что Петя поменяет петрушку - но не курс на грабёж тарифами, разумеется.
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Уволили это правильно, но как он туда вообще попал...
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Звільнив Вовка?
Ха! - Все одно поставить на його місце іншу тварюку.

Для витрушування бабла з населення заведе на крісло якогось менш потасканого персонажа, та й по тому.
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Одни и теже коментуны круглые сутки и с одинаковым текстом.

Они еще чем то занимаются?
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егорка отметился выше, остальные наверное ждут методические указания, как назвать это увольнение- очередная потужна перемога или 147-я реформа.
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тепер замість вовка стане якийсь лис, чи ще якась тварина.
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Вместо вовка будет какой-нибудь шакал .... Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6888
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"уволил" ...цього скунса розстріляти потрібно (разом з тим хто його туди ставив)
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Та ладно. Можно подумать он что то там решал. Что серые кардиналы приказывали, то он и делал.
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Вовк - собака! Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8462
Не хотел поднимать цену на отопление и газ для населения.
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Подяка від вдячного, завжди усміхненного,успішного і щасливого"європейського реформатора"в Україні,а також засновника"ПР"П.Порошенко.Наука і нагальний приклад за багато годинне розривання своєї сра@і Льошику Гончаренко,Ірині Луценко,Артуру Герасімову - ось, що відбувається з гумовими виробами,які виконали свою місію взявши на себе частину негативу Петра(рило).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ
 
 
 
 
 
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