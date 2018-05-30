 Муждабаев о смерти Бабченко: Совершено международное террористическое политическое заказное убийство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил журналист, заместитель генерального директора АТR Айдер Муждабаев.
"Считаю, что это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий не был связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности", - отметил он.
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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.Источник: https://censor.net.ua/n3068737
ГДЕ БЛЯДЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ над этим подонком? где его публичные в прямом эфире признания о заказе лично путлером терракьта? где публичная казнь?
чекистские офшоры агента лолиты правЯт украиной
відволікти увагу світового і зокрема українського суспільства від голодування СЄНЦОВА!!!!
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Сєнцов голодує вже 17-ту добу!
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Пуйло! Відпусти Сєнцова! Він до твоєї паРаши не має жодного стосунку!
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Кацап Клімкін не згадує про Сєнцова. Тому, що шпигун Лоліта не давав на це команду. Тому, що пуйло забороняє. Бо пуйлу для футбольного чемпіонату це - як три кулі в спину!
Тактика у Украины должна быть в ответ- высылка дипломатов без объяснения причин, выгнать из Лавры мацковские парзатые, без объяснения причин, не впускать в Украину кацапов - КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН . Не объяснятся,, а действовать
Героем Украины хуйла сделайте:оно уже дохера чего для Украины сделало.
Запомните этот твит".
Я просто хочу и буду от ВКР СБ Украины участвовать в фильтрационных мероприятиях в Луганске и Донецке, где когда то служил.
Пипец вам сепарье и москалики. Кто не спрятался (не с...бался) с Неньки в @беня, я не виноват!
Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал
Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві. І як діяти при такому рівні загрози
Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив Кремль. Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво Росії і зрозуміло за що.
У Москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила Москва. Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.
Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:
1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з Росії, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...
2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було підірвано.
3. Росія дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян Росії».
Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.
До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Ідеться про системну роботу.
4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу в Росії - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.
5. Кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше в Москві. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.
Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.
І як діяти при такому рівні загрози.