 Муждабаев о смерти Бабченко: Совершено международное террористическое политическое заказное убийство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил журналист, заместитель генерального директора АТR Айдер Муждабаев.

"Считаю, что это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий не был связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдане в 19-00 состоится встреча памяти Бабченко

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.