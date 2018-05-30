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Все про:убийство (4844) Бабченко Аркадий (13) Муждабаев (8)

 Муждабаев о смерти Бабченко: Совершено международное террористическое политическое заказное убийство

Убийство журналиста Аркадия Бабченко – это кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил журналист, заместитель генерального директора АТR Айдер Муждабаев.

"Считаю, что это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий не был связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности", - отметил он.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068737
 
   
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Плешивый Педофил не заказывал убийство Анны Политковской на свой день рождения,это Совпадение,как говрит Дима Сикелёв........
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1 июня 2017-го, в Киеве было совершено покушение на Амину Окуеву и ее мужа, Адама Осмаева. Амина отбилась, расстреляла киллера из своего пистолета. Киллер чудом выжил, сейчас он в тюрьме.

ГДЕ БЛЯДЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ над этим подонком? где его публичные в прямом эфире признания о заказе лично путлером терракьта? где публичная казнь?

чекистские офшоры агента лолиты правЯт украиной
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Навіщо пуйло вбив Баченок? Вбивство журналіста, і взагалі світлої людини Бабченко - спецоперація кремля, щоб ...
відволікти увагу світового і зокрема українського суспільства від голодування СЄНЦОВА!!!!
___________________
Сєнцов голодує вже 17-ту добу!
_______________________
Пуйло! Відпусти Сєнцова! Він до твоєї паРаши не має жодного стосунку!
_______________
Кацап Клімкін не згадує про Сєнцова. Тому, що шпигун Лоліта не давав на це команду. Тому, що пуйло забороняє. Бо пуйлу для футбольного чемпіонату це - як три кулі в спину!
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Он их очень раздражал, они бесились от него, неужели непонятно?
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Відволікти увагу від Сєнцова - ось чому!
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Айдер, я слышал как вы сегодня плакали находясь в больнице. Пожалуйста, берегите себя. Нам всем ещё нужно сплясать на костях Путина.☹️
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Тактика у хуйла- запугивание.
Тактика у Украины должна быть в ответ- высылка дипломатов без объяснения причин, выгнать из Лавры мацковские парзатые, без объяснения причин, не впускать в Украину кацапов - КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН . Не объяснятся,, а действовать
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если это не делают, значит это кому-нибудь нужно. Например Боровику, Бальчуну, Саакашвили,Згуладзе, Деканоидзе, Абромавичусу. Да мало ли еще агентов кремля торпедирующих ...
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Зато для "нашего" министра иностранных дел "пока не всё понятно".
Героем Украины хуйла сделайте:оно уже дохера чего для Украины сделало.
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Міністер закордонних справ не журналіст. У нього мають бути факти (бажано неспростовні), а не емоції.
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Сказав правильно. Але чому п.Муджабаєв ходить на канал головоріза Захарченка, що може з кацапії і сприяв цьому вбивству? Невже людям невтямки, що гігієна понад усе?
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. "Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит".
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Нострадамус из него не получился
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Нахрен мне та маЦква?
Я просто хочу и буду от ВКР СБ Украины участвовать в фильтрационных мероприятиях в Луганске и Донецке, где когда то служил.
Пипец вам сепарье и москалики. Кто не спрятался (не с...бался) с Неньки в @беня, я не виноват! Муждабаєв про смерть Бабченка: Скоєно міжнародне терористичне політичне вбивство на замовлення - Цензор.НЕТ 2559
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Опять идут сопли истерики а в графе итого полная импотентность и отсутствие профессионализма.Сову с мечем нарисовать проще или прессонуть Саака или бизнесмена чем просчитать и вычислить врага а потом еще и спросить по законам военного времени.Еще после первых покушений делаются оргвыводы это если есть президент которому подчинены силовики и у него болит душа и есть ответственность.Очевидно что у барыги другие критерии.Только слепой этого не видит
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Кілька слів про вбивство Бабченка

Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал

Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві. І як діяти при такому рівні загрози

Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив Кремль. Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво Росії і зрозуміло за що.

У Москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила Москва. Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.

Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:

1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з Росії, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...

2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було підірвано.

3. Росія дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян Росії».

Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.

До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Ідеться про системну роботу.

4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу в Росії - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.

5. Кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше в Москві. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.

Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.

І як діяти при такому рівні загрози.
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никто ни о чем не задумается, пройдет максимум три дня и эта тема исчезнет из инфо поля. А что противопоставят - выделят больше бабла из бюджета на защиту себя любимых, купят более надежные тачки, увеличат охрану
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Где заявление от правительства Украины?.
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Уряд росії вкупі з московськими попами фінансує тероризм , вбивства і отруєння людей по всьому світу та збиває пасажирські літаки . Це всім відомо , але чс футболу - вирішили провести в росії (головному спонсорі тероризму в світі).
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