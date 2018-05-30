 2 июня в центре Киева могут ограничить движение всех видов транспорта из-за шествия по защите прав детей и семей, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Шествие стартует в 11:00 по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - аллея Героев Небесной Сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции. Возле Верховной Рады завершения события запланировано на 12: 30- 13:00", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице до 2022 года

Отмечается, что монтаж и демонтаж конструкций и оборудования, необходимого для проведения мероприятия, будет осуществляться 2 июня: на Софийской площади - с 06:00 до 9:45 и с 11:00 до 15:00, на площади Конституции - с 08:00 до 12:00 и с 13:15 до 16:30.

В случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспортных средств по указанному маршруту 2 июня с 11:00 до 12:30.