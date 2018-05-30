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 Киевские новости, Общество
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Все про:дети (3107) КГГА (2008) семья (189) транспорт (1184) шествие (94)

 2 июня в центре Киева могут ограничить движение всех видов транспорта из-за шествия по защите прав детей и семей, - КГГА

В центре Киева 2 июня с 11:00 до 12:30 могут ограничить движение транспорта из-за проведения Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Шествие стартует в 11:00 по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - аллея Героев Небесной Сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции. Возле Верховной Рады завершения события запланировано на 12: 30- 13:00", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что монтаж и демонтаж конструкций и оборудования, необходимого для проведения мероприятия, будет осуществляться 2 июня: на Софийской площади - с 06:00 до 9:45 и с 11:00 до 15:00, на площади Конституции - с 08:00 до 12:00 и с 13:15 до 16:30.

В случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспортных средств по указанному маршруту 2 июня с 11:00 до 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3068735
 
   
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Давно пора вообще запретить движение в районе Майдана и Будки. К чему эти эксперименты по перманентному перекрытию улиц, вырабатывающие условный рефлекс у киян как у собак Павлова?
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гэбэшная акция по отвлечению внимания от терракта в киеве
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Какие ещё шастанья? Зачем это устраивать от нечего делать ?
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Кто-то платит...
Не удивлюсь если тварь-Луценчиха будет возглавлять шествие...
гнида...
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Нужное и своевременное мероприятие.
Оно в противовес шествиям всяких извращенцев.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости2 июня в центре Киева могут ограничить движение всех видов транспорта из-за шествия по защите прав детей и семей, - КГГА
 
 
 
 
 
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