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Все про:память (750) Бабченко Аркадий (13)

 На Майдане в 19-00 состоится встреча памяти Бабченко

Сегодня в 19-00 на Майдане пройдет встреча памяти журналиста Аркадия Бабченко, убитого накануне вечером в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский журналист Павел Каныгин. 

"Те, кто пишет сейчас, что никакой опасности он не представлял, про "сакральную жертву" накануне важного события - Чемпионата мира, про вот это вот "дискредитировать Путина, которому невыгодно" - господи, какие же они трусливые гондоны. За 18 лет "невыгодных Путину убийств" не найден заказчик ни по одному громкому делу, а отговорки все такие же дешевые.

Каждый день Аркаша рубил с плеча так лихо, что иногда становилось не по себе даже близким. Что уж говорить про остальных. Слова его были обидны для власти, снова объявившей о своей сакральной природе, и оскорбительны для фанатиков, ставших вдруг российским политическим мейнстримом. А в такой атмосфере тотального помешательства уже одних слов становится вполне достаточно. Слова, да такие острые как у него, неконтролируемые вообще никак - сейчас роскошь, которую отбирают, если могут дотянуться. И вот дотянулись.

Это могло быть что угодно. Месть двинутых офицеров за самолёт с оркестром, за коллаж с Путиным на нюрнбергской скамье, за пресловутый Абрамс. Ответка фанатиков за Вышинского. В конце концов, это мог быть "подарок" кому-то. Или очередной подарок кое-кому. Особенно после сюжета на Первом канале, рассказавшем про "сборище недочеловеков" в Вильнюсе.

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Произошедшее - это сигнал, как пишет один известный говнюк из Комсомольской правды, всем, кто уехал и думал, что обеспечил себе тем самым безопасность. Наверное, говнюк прав. Только это не просто сигнал. Это террористический акт в отношении журналистского сообщества и России, и Украины. Выбрав самого искреннего, громкого и смелого, того, кто на виду, убийцы атаковали всех нас. Если можем достать дерзкого остряка Бабченко в киевском подъезде, подумайте, что можем сделать с вами остальными, говорят убийцы.

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Конечно, никакой занюханный чемпионат мира не стоит жизни Аркаши, ни мизинца его, ни волоса в носу (не на голове же).
Аркаша любил жизнь так, как я больше не знаю кто. Он любил веселиться и любил шумные компании, где мог заплатить за всех и остаться без денег на такси. Полгода не выходил из дома после перелома, а потом собрался и приехал ко мне на юбилей и танцевал на костылях тверк под "Младшего лейтенанта". Научил меня водить машину, когда мне было 20, я ему ещё разбил фару в каких-то промзонах между Таганкой и Автозаводской, а потом мы пили пиво у ларька. От него всегда исходили спокойствие, уверенность. На Майдане мы вместе карабкались по баррикадам, ходили вдвоём на нейтралку и я, ещё неопытный в этих делах, чувствовал, что с ним-то я в безопасности. И только потом я понял, что за спокойствием и уверенностью было на самом деле нечто другое - принятие неизбежного хода жизни, глубокое сочувствие к ней: надо делать что считаешь правильным, а дальше будь что будет.

Честный талантливый бесстрашный весёлый, таким и останешься, братец.

Сегодня в Киеве, Москве и других городах предлагаю в 19.00 помянуть Аркадия. В заведении, на улице или в онлайне, давайте будем вместе и будем говорить о нашем друге. Киевские коллеги, соберёмся же хоть на Майдане. 19.00", - написал Каныгин. 

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068734
 
   
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Цікаво буде подивитися на київських колег російських опозиційних журналістів.
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Константин Боровой

Аркадий Бабченко 25 мая в 11:58 · О'кей. Давайте еще проще. Без гипотетических допущений. Во-первых, когда по телевизору покажут вашу личную фотографию с подписью "лови либерального ублюдка" - не какую-то... facebook.com/borovoi/posts/…
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Уверен что многие хотят. И по ней и по Аркадию и по погибшим СБУшникам. Да большинству пофиг. Живут своей жизнью, кроют власть и заняты своими заботами. И это очень жаль☹️
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На Майдані о 19-00 відбудеться зустріч пам'яті Бабченка - Цензор.НЕТ 3752
Марьян Корчак, позывной «Хитрый», 22 года. Похоронили сегодня, никому не интересно
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Не морочьте голову. Бабченко очень много для Украины сделал, в итоге отдав свою жизнь. А девочку кончено тоже очень жаль, надо сделать все чтобы тот кто отдавал приказ ее убийства заслуженно получили наказание.
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Мы не хотим приуменьшать важности борьбы на информационном фронте, но не хотим и преувеличивать ее значения, ибо основная и главная часть войны идет на Донбассе.

Как мы знаем, пару дней назад стало известно о том, что за один день мы понесли потери убитыми - три человека.

Один - боец ВСУ и двое бойцов «Альфы» СБУ. Каждый может посмотреть на ленты новостей, а многие - на свои ленты в соцсетях или даже на собственные посты и убедиться в том, что о Бабченко - пишут все даже те, кто его не знал и возможно - не читал его статей и других материалов, а трое наших бойцов не удостоятся тысячной доли этого внимания.
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Не надо путать грешное с праведным. И одно и другое горе. И не бывает более горького или более сладкого. Это тот крест который несут украинцы и будут нести пока мрази из Московии не отстанут. Враг тут один☹️
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Бабченко знал что его убьют еще в марте этого года,это понятно с его страницы в Фейсбуке.......,когда именно и где, конечно не знал...
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Не нужно громких сборищ. Душе надо упокоиться
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Алексей Лебединский
9 ч ·

Три дня назад я написал в очередной раз о том, что правительство России - террористы. И вот еще одно подлое убийство в спину.
Аркаша никому ничего плохого и сделать не мог, он был душевным и добрым человеком. Его убили за правду о преступлениях путинской ОПГ и российской действительности.
Он был прямой и честный.
Мы много раз говорили о том, что кремлевские твари могут убить в любой момент. На них нет управы. Там нет ни совести, ни чести.
В отношении кремлевских террористов может быть только одно действие - бой.
Никак не думал, что тебя так быстро не станет, много хотели сделать вместе.
Твари поганые. Подлые. В спину убили человека, который всегда смотрел в лицо правде, смотрел прямо в лицо опасности. Ненавижу. Ненавижу. Страшно ненавижу.
Мы никогда не узнаем, наверное, кто это сделал. Да это и не важно. Мы знаем очевидного, единственно возможного заказчика - Путин и прикремлевские гниды.
Сегодня день рождения моей сестры, моей лучшей подруги и еще нескольких близких мне людей.
Но теперь и день твоего ухода, товарищ мой Аркадий Бабченко.
Ты был настоящим, прямым, смелым, ты всегда был к этой несправедливой жизни лицом, сердцем нараспашку.
Отдохни.
В мы не забудем. И не простим этим тварям. Никогда.
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РадиоБабай‏ @radiobabay 11 ч.11 часов назад
Вчера убили ребенка.
Сегодня неугодного журналиста.
До этого 300 человек в самолёте. Считаю что только таким странам и стоит давать чемпионаты мира. Следующий в Сирии проводите. С финалом в Ракке
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А как расценить то, что в 1936-м, в Германии, уже после принятия антиеврейских законов Нюрберга, провели не одну, а ДВЕ Олимпиады. И Летнюю, и Зимнюю. Об этом сейчас как-то не упоминают. Но! Ведь это было! Есть и ещё примеры... И- тихо всё.
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Сьогодні кожна акція на Майдані має проходити разом з гаслом: Сєнцову - ВОЛЮ!!!!!!!
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Вбивство журналіста, і взагалі світлої людини Бабченко - спецоперація кремля, щоб ...
відволікти увагу світового і зокрема українського суспільства від голодування СЄНЦОВА!!!!
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Сєнцов голодує вже 17-ту добу!
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Пуйло! Відпусти Сєнцова! Він до твоєї паРаши не має жодного стосунку!
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Кацап Клімкін не згадує про Сєнцова. Тому, що шпигун Лоліта не давав на це команду. Тому, що пуйло забороняє. Бо пуйлу для футбольного чемпіонату це - як три кулі в спину!
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Менты СБУ контрразведка пограничный контроль только бабки получают зря, ничего не могут. Политику внутри страны по отношению к предателям сепарам нужно менять , и визовый режим давно нужно было ввести.
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Супер охуенная акция протеста против убийства, собрать народ на майдане.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Майдане в 19-00 состоится встреча памяти Бабченко
 
 
 
 
 
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