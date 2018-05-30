EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  11273  55
Материалы по теме:
Все про:Путин (23865) Россия (69446) убийство (4844) Бабченко Аркадий (13)

 Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством

Доверенное лицо Владимира Путина Марина Юденич угрожала журналисту Аркадию Бабченко убийством, а "Другая Россия" предлагала его просто ликвидировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении журналиста в Facebook за 2014 год.

"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - написал журналист в Twitter 28 мая 2018 г. и поделился своим постом в Facebook.

Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бабченко ходил в магазин за хлебом, а убийца выстрелил ему в спину на пороге квартиры. Одна из версий - действия российских спецслужб, - Геращенко

"Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то "древнеукрское", Не Хрен В Стакане А Само Доверенное Лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану "организовать со мной чаепитие", Другая Россия просто и без затей, как и все у нацболов, предлагает меня тупо ликвидировать, а депутат Государственной Думы Федоров переплюнул всех и организовал митинг против информационного агенства РБК (?), где скандирует "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист":

- Участники митинга также "заготовили" обвинения и против известных журналистов, не являющихся работниками РБК. Так, часть лозунгов активистов адресованы сотруднику The New Times Аркадию Бабченко. "Аркадий Бабченко – "пятая" колонна Запада", - скандировали активисты НОД. Кроме того, они призвали журналиста "умыться ложью", а также назвали его "крот", который "предал страну и народ". Самым популярным лозунгом членов НОДа стало: "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист!"

Ну, с Шурыгиным все понятно, с Мариной Юденич тоже, Федоров просто дурачок, хотя и депутат Госдумы, а вот от "Другой России" хотелось бы услышать официальный комментарий. Это официальная позиция партии, я правильно понимаю?", - написал он в 2014 году в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман. ФОТО

Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 02
Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 03


Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 04
Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 05
Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 06
Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 07

Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством 08

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068733
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть все кацапские сатанисты во главе с их главным сатаной Путиным быстро повыздыхают. Мало Путину крови,так он ее проливает еще и еще, ублюдок старый и мерзкий. Смолу горячую будешь пить в Аду вечно.
 показать весь комментарий
 
 
Пэдряка, сколько по Украине будут шастать путинские убийцы? Когда будет визовый режим с паРашей? Ты себя защитил охраной, а народ тебе похеру.Тварь. И депутаты - рептилоиды и твари, народ им по барабану.Только сидят в носу ковыряют и карманы набивают. В Аду вам всем гореть ярким пламенем.
 показать весь комментарий
 
 
как то напрягает (хотя все ожидаемо синхронность) всез и в Москве и Парашке и Даунбассе котрая под Парашгкой в предложения ликвидировать как явление этого человека причем ьбуквально за пару суток до реального убийства... эти казлы даже и не пытались все оставить как типа несчтасны случай ДТП авто переехало сбило или типа хулиганы попутали с кем и случайно так убили битой или кастетом... а нет именно в спину и именно на пороге квартиры где он жил в ином государстве и ином городе -НАМЕК ИНЫМ-- ЖДИТЕ МЫ ДО ВАС СКОРО ПРИДЕМ И НИКТО НАС НЕ ОСТАНОВИТ... если бы в Украине не была мудиловодческа бригада у власти и барыга Рошеновский двуличное или многоликое недоразумение, если бы за шпионаж и диверсии у нас просто военные трибуналы на раз два растреливали бы О!!!! думаю ФСБ долго бы искало желающих "туристов" ликвидаторов... жить то охота ВСЕМ....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На пользуйся.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Без них, невозможно же прочесть.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пока что у нас барыга и телефонное правосудие, барыга защищает коррупционеров и бандитов,а не судит.А убийства патриотов не расследуют просто напросто, так же как и убийц Майдана.Эта власть проходимцев уже достала всех.Еще и на второй срок метят.
 показать весь комментарий
 
 
Все эти факты - отражение рожы гадской державы во всей ее "красе" и безумстве...Скоты...
 показать весь комментарий
 
 
Уроды разные бывают. Некоторые даже, всем на беду, жизнеспособны.
 показать весь комментарий
 
З таким розкладами він був приречений.
 показать весь комментарий
 
 
за невдалий замах на Скрипалів скільки Британія вислала русішен дипломатів?, навіть Україна тоді вперше вислала, а за Бабченко скільки вишлють? Нуль. За Вороненкова і за Шеремета теж не вислали нікого.
 показать весь комментарий
 
 
Это кстати да, вот это вот хотя бы можно сделать, в конце концов.
 показать весь комментарий
 
 
И это тоже правда. Тогда нужно хотя бы визовый режим ввести. Он конечно для российских убийц не помеха, но надо же хоть как-то реагировать на эту ситуацию.
 показать весь комментарий
 
 
Банкуйте путинские шлюхи, сегодня у вас праздник...
 показать весь комментарий
 
 
Нетаньяху три недели назад шел с колорадской лентой по красной площади.
 показать весь комментарий
 
А в это время его армия наыпнула расейские средства ПВО.
 показать весь комментарий
 
 
Бабченко давно угрожали ,в частности за самолёт ,, он сам говорил в своих интервью что ему постоянно приходят угрозы . Зря не обратился за охраной . Жаль парня , и как толкового ,одного из немногих , настоящих Журналистов ( с большой буквы ).. ! .
А вам, кацапьё сраное , это зачтётся .. Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством - Цензор.НЕТ 4882 .
 показать весь комментарий
 
 
Экак он их бесил. Это убийство чистой воды истерика неуравновешенных шизофреников, которые готовы убивать за инакомыслие.
Это все что надо знать про российских шовинистов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
догадаются ли, хотя бы теперь, наши добродушные к сепарастам силовики, что прессовать надо не украинских патриотов, а распоясавшихся крестоносцев гундяева-хйла и его сумасшедших бабок, а также бесстрашных благодаря благосклонности пещерного правосудия алкашей-наркоманов-гопоты из сексуально озабоченого ДАМБасса..
ЗЫ интересно, чем помогут 55 французских вертолетов для НКВД авакова развитию Украины
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В СБУ только 20% сотрудников занимаются безопасностью , остальные 80% щимят бизнес. Фактически у нас нет СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
Как будто близкого друга убили... В шоке... Скорблю...

Суки кацапские! Всё никак кровью не напьётесь, орки ебучие!
Куда своё рыло не всунете - всюду кровь, разруха и горе!

Прости нас, Аркаша... Прости за наших барыжных ментов, которые не раскроют твоё убийство, и опять никого не накажут за содеянное зло... Прости - за нашу слабость, трусость и инфантильность... Прости и покойся с миром, дорогой Друг...
 показать весь комментарий
 
 
. "Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит". А.Бабченко.
 показать весь комментарий
 
 
Для чистоты следствия
-пусть в расследовании участвуют все заинтересованные стороны.Ведь главное-найти убийцу....
 показать весь комментарий
 
главное, чтобы фсб приняло участие для ликвидации киллера и свидетелей по ходу следствия
 показать весь комментарий
 
Бабченко был патриотом России. Настоящим.
Потому стал врагом режима Путина, который его убил.
Одним шансом России хоть когда то стать нормальной страной меньше.
Одной уверенностью, что Россия должна быть уничтожена - больше.
Вот так то, кацапы...
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая, насколько критичные материалы по отношению к убийце путину и его окружению публиковал Аркадий Бабченко - нам, Украине надо публично обвинить кацапстан в убийстве своего оппозиционера а лично педофила-путина обвинить в организации данного убийства.

Сделать это нужно сейчас, не надо бздеть и тянуть с официальной позицией государства. И етественно ни о каком совместном расследовании с представителями вражеского государства не может быть и речи.
 показать весь комментарий
 
 
Довірена особа Путіна погрожувала Бабченку вбивством - Цензор.НЕТ 3661Бабченко был патриотом России. Настоящим.

Потому стал врагом режима Путина, который его убил.
Одним шансом России хоть когда то стать нормальной страной меньше.
Одной уверенностью, что Россия должна быть уничтожена - больше.
Вот так то, кацапы...
 показать весь комментарий
 
 
Хоть они его и убили, но фразу "Родина тебя бросит, сынок. Всегда" россияне уже никогда не забудут. Это было прямо в нерв.
 показать весь комментарий
 
 
Жалкие, ничтожные людишки. Исподтишка, как крысы. Почерк Гэбни московитской. Сдохните, мрази от поноса!
 показать весь комментарий
 
 
Кілька слів про вбивство Бабченка

Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал

Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві. І як діяти при такому рівні загрози

Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив Кремль. Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво Росії і зрозуміло за що.

У Москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила Москва. Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.

Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:

1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з Росії, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...

2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було підірвано.

3. Росія дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян Росії».

Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.

До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Ідеться про системну роботу.

4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу в Росії - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.

5. Кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше в Москві. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.

Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.

І як діяти при такому рівні загрози.
 показать весь комментарий
 
 
Визовый режим нужен, петицию на сайте президента!
 показать весь комментарий
 
 
Візовий режим не допоможе. , бо кацапська саранча знайде спосіб , як потрапити в Україну !
 показать весь комментарий
 
 
Не допоможе, это неоспоримый факт. Но визовый режим все же нужен.
 показать весь комментарий
 
 
Вонючая п***рванка позорит славную фамилию русского генерала, которому не дали смести с лица земли большевистскую мразь.
 показать весь комментарий
 
Это ж какую силу духа нужно иметь, чтоб вести собственную войну против целого Мордора...
А говорят, один в поле не воин.
Это не про Бабченко.
Он воин.
И еще какой. Русские это признали, выстрелив в спину, как они только и умеют.
 показать весь комментарий
 
 
не русские застрелили, а чекисты, а русских немало и в ВСУ и среди волонтеров
не зацикливайтесь на 5-й графе
 показать весь комментарий
 
Последнее время, после произнесения слова "рассияне" хочется немедленно сплюнуть и выполоскать рот.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДоверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством
 
 
 
 
 
 вверх