 Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении журналиста в Facebook за 2014 год.

"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - написал журналист в Twitter 28 мая 2018 г. и поделился своим постом в Facebook.

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"Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то "древнеукрское", Не Хрен В Стакане А Само Доверенное Лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану "организовать со мной чаепитие", Другая Россия просто и без затей, как и все у нацболов, предлагает меня тупо ликвидировать, а депутат Государственной Думы Федоров переплюнул всех и организовал митинг против информационного агенства РБК (?), где скандирует "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист":

- Участники митинга также "заготовили" обвинения и против известных журналистов, не являющихся работниками РБК. Так, часть лозунгов активистов адресованы сотруднику The New Times Аркадию Бабченко. "Аркадий Бабченко – "пятая" колонна Запада", - скандировали активисты НОД. Кроме того, они призвали журналиста "умыться ложью", а также назвали его "крот", который "предал страну и народ". Самым популярным лозунгом членов НОДа стало: "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист!"

Ну, с Шурыгиным все понятно, с Мариной Юденич тоже, Федоров просто дурачок, хотя и депутат Госдумы, а вот от "Другой России" хотелось бы услышать официальный комментарий. Это официальная позиция партии, я правильно понимаю?", - написал он в 2014 году в соцсети.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.