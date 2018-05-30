 Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении журналиста в Facebook за 2014 год.
"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - написал журналист в Twitter 28 мая 2018 г. и поделился своим постом в Facebook.
"Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то "древнеукрское", Не Хрен В Стакане А Само Доверенное Лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану "организовать со мной чаепитие", Другая Россия просто и без затей, как и все у нацболов, предлагает меня тупо ликвидировать, а депутат Государственной Думы Федоров переплюнул всех и организовал митинг против информационного агенства РБК (?), где скандирует "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист":
- Участники митинга также "заготовили" обвинения и против известных журналистов, не являющихся работниками РБК. Так, часть лозунгов активистов адресованы сотруднику The New Times Аркадию Бабченко. "Аркадий Бабченко – "пятая" колонна Запада", - скандировали активисты НОД. Кроме того, они призвали журналиста "умыться ложью", а также назвали его "крот", который "предал страну и народ". Самым популярным лозунгом членов НОДа стало: "Бабченко - либеральный журналист - хуже, чем в желудке глист!"
Ну, с Шурыгиным все понятно, с Мариной Юденич тоже, Федоров просто дурачок, хотя и депутат Госдумы, а вот от "Другой России" хотелось бы услышать официальный комментарий. Это официальная позиция партии, я правильно понимаю?", - написал он в 2014 году в соцсети.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
А вам, кацапьё сраное , это зачтётся .. .
Это все что надо знать про российских шовинистов.
ЗЫ интересно, чем помогут 55 французских вертолетов для НКВД авакова развитию Украины
Суки кацапские! Всё никак кровью не напьётесь, орки ебучие!
Куда своё рыло не всунете - всюду кровь, разруха и горе!
Прости нас, Аркаша... Прости за наших барыжных ментов, которые не раскроют твоё убийство, и опять никого не накажут за содеянное зло... Прости - за нашу слабость, трусость и инфантильность... Прости и покойся с миром, дорогой Друг...
Запомните этот твит". А.Бабченко.
-пусть в расследовании участвуют все заинтересованные стороны.Ведь главное-найти убийцу....
Потому стал врагом режима Путина, который его убил.
Одним шансом России хоть когда то стать нормальной страной меньше.
Одной уверенностью, что Россия должна быть уничтожена - больше.
Вот так то, кацапы...
Сделать это нужно сейчас, не надо бздеть и тянуть с официальной позицией государства. И етественно ни о каком совместном расследовании с представителями вражеского государства не может быть и речи.
Потому стал врагом режима Путина, который его убил.
Одним шансом России хоть когда то стать нормальной страной меньше.
Одной уверенностью, что Россия должна быть уничтожена - больше.
Вот так то, кацапы...
https://t.co/Mh37haWgSi
Олег Гавриш
Заступник редактора НВ Бізнес, ведучий щотижневої ділової передачі Перша Шпальта, Перший національний телеканал
Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві. І як діяти при такому рівні загрози
Я особисто знав Аркадія Бабченка. Він останнім часом працював на телеканалі ATR, де ми з ним і познайомилися. Вів програму, жорстко висміював і ганьбив Кремль. Був гарною людиною. Дуже не любив керівництво Росії і зрозуміло за що.
У Москві його також у принципі не любили. Ще напередодні від'їзду готували його вбивство. У мене немає жодної краплі сумніву, що це зробила Москва. Ні у Великобританії, ні в Україні їх, здається, зупинити не вдається.
Що робить історію зовсім уже неймовірною, то це п'ять фактів:
1. Політичне вбивство сталося не одразу, а після того, як Аркадій знайшов нове місце роботи, освоївся в Україні і став нормально жити. Минув майже рік після його від'їзду з Росії, і тоді до нього прийшли. І, як і Бориса Нємцова вбили пострілом у спину...
2. Аркадія Бабченка застрелили відразу після його поста про свій другий день народження. Чотири роки тому в цей день він вижив, не сівши в вертоліт, який було підірвано.
3. Росія дійшла до того, що опублікувала заяву свого Слідчого комітету такого змісту: «Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві. Протягом останніх кількох років на території України було вбито вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян Росії».
Сказати, що це верх цинізму, це просто нічого не сказати. Вони не тільки вбивають своїх опозиціонерів, але ще і знущаються над цим.
До речі, залишається додати ще Аміну Окуєву і ще з десяток аналогічних жертв. Аркадій Бабченко аж ніяк не самотній... Ідеться про системну роботу.
4. Убивство свого ж опозиціонера просто напередодні Чемпіонату світу з футболу в Росії - це навмисний плювок в обличчя цивілізованих країн. Утім, про що це я? Після історії з втручанням у вибори у США, отруєнням Скрипаля у Великобританії говорити про якісь стопи і повороти у російського керівництва, як мінімум, наївно.
5. Кремлівські тролі та боти зараз активно розганяють тезу, мовляв, російським опозиціонерам спокійніше в Москві. Дійсно спокійніше... Особливо Борису Нємцову.
Одне слово, Україні пора серйозно задуматися про те, що ми можемо протиставити Москві.
І як діяти при такому рівні загрози.
А говорят, один в поле не воин.
Это не про Бабченко.
Он воин.
И еще какой. Русские это признали, выстрелив в спину, как они только и умеют.
не зацикливайтесь на 5-й графе