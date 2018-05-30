 В Киеве отключат холодное водоснабжение по ряду адресов СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевводоканал".

По данным "Киевводоканала", для надежной работы систем водоснабжения проводятся ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

30 мая с 09:00 до 24:00 - ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж / б), 57-В (агрофирма).

30 мая с 10:00 до 24:00 - пер. Демеевский, 6; просп. Голосеевский, 46-А (ж / б);

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30 мая с 11:00 до 18:00 - ул. Парково-Сырецкая, 7, 9, 11 (ж / д)

30 мая с 22:00 до 07:00 31 мая - ул. Стуса, 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14 (п / б), 2, 5, 7, 9 (ж / д) ул. Семашко, 18 (ж / д) ул. Феодоры Пушиной, 8 (ж / б);

31 мая с 20:00 до 7:30 1 июня - ул. Петлюры, 25, 27, 29 (ж / б); ул. Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9 (ж / д) ул. Жилянская, 85 (ТЭЦ) пл. Вокзальная, 1 (ЦЗВ), 2 (ТЦ), 3, 4 (пригородный вокзал) ул. Пестеля, 1.

""Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - сказано в сообщении.