 Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Слишком рано говорить кто за этим (убийством А.Бабченко. - Ред.) стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.
Министр добавил, что правоохранительные органы Украины уже начали следственные действия.
"До прибытия в Украину, его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - добавил глава МИД.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
А со скрижалями не получилось по причине рукожопости кацапни.
И здесь они по кацапскрй традиции стреляли в спину.
Диалог армянина и грузина:
-Ереван-лучше,чем Тбилиси
-Чем,чем лучше?!!
-Чем Тбилиси...
Сразу понятно, что Порошенко уже проинструктировал своего вассала((
Никого из действующих топов власти не тронули..... Убивали эффективных контрразведчиков и СБУшников, волонтеров, украинских националистов и добрбатов...... - а из власти
н и к о г о .......
Ілля Іванов @ukrainian_sol 9 ч.9 часов назад
Цікаво, що агенти Путіна убивають здавалось би другорядних противників путінізму. Маючи повну свободу дії в межах України, вони могли б ліквідувати вищих посадовців. Або хоча б Зоряна і Шкіряка. Але ці довбні фсбшникам не цікаві. Дивно, чи не так?
Горіть у пеклі, москалі!
В.Жиринжопский.1993 год.