 Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слишком рано говорить кто за этим (убийством А.Бабченко. - Ред.) стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Министр добавил, что правоохранительные органы Украины уже начали следственные действия.

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"До прибытия в Украину, его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - добавил глава МИД.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.