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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:журналистика (2215) убийство (4844) Совбез ООН (638) Климкин (1698) Бабченко Аркадий (13)

 Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста Аркадия Бабченко, однако подчеркивает, что Кремль и ранее прибегал к разным видам дестабилизации Украины, включая политические убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слишком рано говорить кто за этим (убийством А.Бабченко. - Ред.) стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Министр добавил, что правоохранительные органы Украины уже начали следственные действия.

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"До прибытия в Украину, его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - добавил глава МИД.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068727
 
 
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кацапы творят что хотят, СБУ и МВД у нас нет... жити по-новому
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Климкин, я скажу тебе, кто стоит за этим убийством - это Парашка и плешивач моль !!! Если ты еще не понял кто !
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Все все знают. А доказать в суде можете? Убить можно без правил, а наказать убийцу без правил не получится. К сожалению☹️
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Почему- то со скрыпалями все получилось очень даже логично и быстро. Чем Лондон лучше Киева ?
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А разве со Скрипалями получилось? Промашка там вышла. Во-первых, они остались живы. Во-вторых, Британия подняла 'вонь' такую что кремлевским мразям не отмыться. Подождём суда. Там и узнаем имена, явки и заказчика
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Получилось - я имела ввиду незамедлительную реакцию запада, когда не дожидаясь суда и прочего , были высланы массово рашкины послы.
А со скрижалями не получилось по причине рукожопости кацапни.
И здесь они по кацапскрй традиции стреляли в спину.
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Чем Лондон лучше Киева (c)

Диалог армянина и грузина:
-Ереван-лучше,чем Тбилиси
-Чем,чем лучше?!!
-Чем Тбилиси... Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8523
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"...однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины..." Источник: https://censor.net.ua/n3068727
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Не логично. У моли есть мотив. А какой мотив у парашки?
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Якою буде реакція петі? Що скаже, чи висловить співчуття родині?
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Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко ,-
Сразу понятно, что Порошенко уже проинструктировал своего вассала((
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ну да. женщина и логика - вещи несовместимые.
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и Рюкзаков шото притих..
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Посеявший ветер, пожнёт бурю. Кацапня достала, хочет бури☹️
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Да уж,бури! Пятый год нас крепят на Востоке,забрали все,что можно,зато мы то по зубам даём,то бурей грозим...
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правда же....
Никого из действующих топов власти не тронули..... Убивали эффективных контрразведчиков и СБУшников, волонтеров, украинских националистов и добрбатов...... - а из власти
н и к о г о .......

Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6848 Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 9 ч.9 часов назад
Цікаво, що агенти Путіна убивають здавалось би другорядних противників путінізму. Маючи повну свободу дії в межах України, вони могли б ліквідувати вищих посадовців. Або хоча б Зоряна і Шкіряка. Але ці довбні фсбшникам не цікаві. Дивно, чи не так?
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зачем же своих убивать..
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Фейсбук.март этого года,страница Бабченко,читайте БАРАНЫ... кто ему угрожал в Москве
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Как может человек гнать на страну, в которой родился, получив с молоком матери лишнюю хромосому, в которой проблеял первое слово на языке своих предков - мокши и рзя, в которой с друзьями пошел в деревянную школу в славном Курске, где первый раз попробовал боярышник, страну, в которой пошел учиться в мацковский физтех, где как и в любом козлорожем вузе, заражённым бациллой величия, его учили не только дипломатии, но и ненавидеть весь мир, который не ходит в лаптях? Предавший однажды...Но я думаю, что Климкинд все таки не стал предателем....Своей земли
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Они в основном сюда из Кацапии переезжают. Кто из Курска, а кто из Сибири в 1982 году, чтобы подлечить свою чахоточную дочку.
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Я вижу только одну возможность, как покончить с убийствами патриотов, это стать филиалом ФБР, или Скотленд-Ярда, в худшем случае
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Аби вберегтися від отруйних змій, треба знищити кубло- іншого шляху немає.
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Виважена промова дипломата високого рівня- як і завжди.
Горіть у пеклі, москалі!
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Дибломад? Виважений? Піддзявкувач і рупор Рошена з команди соєвих імітаторів
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Да у вас, спивочый порохобот, все великие. Лучший дипломат учился на физика в Мацкве, лучшая банкирша Всесвиту - тоже по специальности Политех закончила. Но канешна верх академического образования - эта канешна плакугог и окончивший ПТУ стеклодувов на Сталинке - вчоный премьер!
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При таких раскладах, господа, Пономорев может и не дожить ЧМ 2018. Я бы на его месте прибежал в полицию и потребовал поместить себя в бронированную камеру.
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Хотя, если надо, "агенты фсб" его и там достанут. Они ж у нас всесильные
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Рейган завалил СССр без единого выстрела в спину...
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Страшно представить что было-бы если бы он начал стрелять в спину😄
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Мы обязаны заащищать рюсскагаварящее население во всем мире.где бы он не жили.
В.Жиринжопский.1993 год.
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Кривоязика соєва маріонетка - скажи, а може, це був нещасний випадок? Чи хуліганство? А то ще прибутки Главноторгуючого від бізнесу з Рашкою впадуть. А це - втрата робочих місць, обвал економіки, і тоді - путин нападе.
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И на последок, не сраные вертолеты нужно покупать, а видео-камерами нужно утыкать все пространство городов. Полиции и населению за информацию о преступниках нужно доплачивать. А вертолёты, то потом, когда все устаканится
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Первыми под раздачу попали рюсскагаварящие Таджики в 1992 году,потом Чечены и пошло поехало
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Хто хто, з поцгвардії якийсь х, як минулого разу найнятий фсбушниками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН
 
 
 
 
 
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