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 Враг за сутки 36 раз осуществил прицельный огонь по позициям украинских сил, 4 бойцов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

За прошедшие сутки, 29 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой и отмечалась относительным уменьшением интенсивности боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

По данным штаба ООС, боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево и Южное. Также не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, а на мариупольский направлении - в районе населенного пункта Широкино.

"Российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

Враг за сутки 36 раз осуществил прицельный огонь по позициям украинских сил, 4 бойцов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068726
 
 
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Бейте эту нечисть, так что бы перья летели. И берегите себя. Вы нужны Украине живыми!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 36 раз осуществил прицельный огонь по позициям украинских сил, 4 бойцов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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