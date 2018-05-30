 Враг за сутки 36 раз осуществил прицельный огонь по позициям украинских сил, 4 бойцов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

По данным штаба ООС, боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево и Южное. Также не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, а на мариупольский направлении - в районе населенного пункта Широкино.

"Российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.





