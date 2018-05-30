 Санкции в отношении РФ будут продолжаться, пока она не вернет Крым и не выведет свои силы с востока Украины, - Хейли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Пока Россия не вернет Крымский полуостров Украине, санкции США в связи с вторжением в Крым будут сохраняться. Пока Россия не выведет свои силы с востока Украины и не выполнит свои минские обещания, наши санкции и ответные меры в свете этого возмутительного поведения на востоке Украины будут продолжаться", - скала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

При этом американский дипломат отметила, что "Россия систематически пренебрегает всеми своими обещаниями".

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"Она фактически дает указания своим силам обстреливать наблюдателей, их камеры, их дроны", - заявила Н.Хейли.

Кроме того, по ее словам, в последние месяцы наблюдается "все больше случаев нарушения прекращения огня, растет число жертв среди мирного населения, при этом Кремль игнорирует каждое из десятков предыдущих договоренностей о прекращении огня".

Хейли в ходе своего выступления также обвинила Россию в том, что на востоке Украины она "имеет тысячи танков и бронетранспортеров, тяжелое вооружение".

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму.