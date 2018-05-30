 Санкции в отношении РФ будут продолжаться, пока она не вернет Крым и не выведет свои силы с востока Украины, - Хейли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
"Пока Россия не вернет Крымский полуостров Украине, санкции США в связи с вторжением в Крым будут сохраняться. Пока Россия не выведет свои силы с востока Украины и не выполнит свои минские обещания, наши санкции и ответные меры в свете этого возмутительного поведения на востоке Украины будут продолжаться", - скала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.
При этом американский дипломат отметила, что "Россия систематически пренебрегает всеми своими обещаниями".
"Она фактически дает указания своим силам обстреливать наблюдателей, их камеры, их дроны", - заявила Н.Хейли.
Кроме того, по ее словам, в последние месяцы наблюдается "все больше случаев нарушения прекращения огня, растет число жертв среди мирного населения, при этом Кремль игнорирует каждое из десятков предыдущих договоренностей о прекращении огня".
Хейли в ходе своего выступления также обвинила Россию в том, что на востоке Украины она "имеет тысячи танков и бронетранспортеров, тяжелое вооружение".
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.
Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.
11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму.
Більшість росєян проголосувала за "перегляд програм по телевізору", навіть гроші посіли друге місце. Вони настільки зомбовані, що будуть під санкціями хоч до смерті...
Кочєґар 🇺🇸 🔞 @NoFated_ver2_0 22 мин.22 минуты назад
Чи правильно я зрозумів..?
Українці допомогли побудувати Керченський міст, який вбив економіку Приазов'я та спричинив мільярдні збитки економіці країни в цілому? Біжіть звідси, тут мешкают клінічні довбойоби і це не лікується навіть нескінченною війною.
https://twitter.com/politicua/status/1001650608456298496
Постпред Порошенка зізнався, що українські компанії допомагали будувати Кримський міст - http://politicua.com/politika/20504-postpred-poroshenka-ziznavsya-shho-ukrayins-ki-kompaniyi-dopomagaly-buduvaty-kry-ms-ky-j-mist.html … #politicua