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 Происшествия, За рубежом
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Все про:убийство (4844) Бабченко Аркадий (13) Аслунд (13) Карпентер (18)

 Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Западные обозреватели, эксперты и журналисты комментируют убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Еще один россиянин [...] Аркадий Бабченко, сегодня был убит. Он был откровенным критиком путинского режима. Сколько подобных случаев мы можем терпеть в то время, когда западные лидеры, такие как Макрон, едут в Россию, чтобы отдать дань Путину?", - написал в Twitter Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона и директор Центра Байдена.

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Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают отдавать ему дань 01

Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд в своем Twitter отметил: "Это - не что иное, чем убийство российского диссидента в Украине. Ужасно!"

Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают отдавать ему дань 02

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Позже он написал: "Каким образом очевидное убийство РФ Аркадия Бабченко в Киеве сегодня менее важно, чем неудачное убийство Сергея Скрипаля в Великобритании? Какими должны быть последствия со стороны Запада?"

Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают отдавать ему дань 03

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Директор Института России в Королевском колледже в Лондоне Сэм Грин указал на сигнал, который можно прочитать в убийстве критика Кремля: "Короче, месседж таков: Уедете, убьем. Останетесь, тоже, наверное, убьем, но без затрат на проезд и лишнего расхода топлива. Так что сидите, враги, дома. Экологичнее будет, да и с меньшей нагрузкой на бюджет. Он ведь не резиновый".

Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают отдавать ему дань 04

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Грин также обратил внимание на то, как быстро активизировалась российская фабрика троллей, реагируя на новость. "Не прошло даже часа, после того, как журналист и критик Кремля Аркадий Бабченко был убит в Киеве, а киберпутинисты уже работают в полную силу. Они не должны были ждать указаний. Они знают, что делать", - отметил аналитик, реагируя на комментарии, которые опубликовали некоторые пользователи под его сообщением.

Американская журналистка Джулия Дэвис, которая разоблачает российские фейковые новости, прокомментировала новость так: "Журналистов-расследователей и оппозиционных активистов, которые решаются представить Россию без Путина, убивают - одного за другим. Аркадия Бабченко застрелили в спину сегодня".

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Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают отдавать ему дань 05

Издание указывает, что Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Он объяснял свое решение информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.

За несколько месяцев до этого, в декабре 2016-го, он заявил, что не имеет сожаление по поводу жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, на борту которого были российские военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом своих военных в Сирии. После этого в России начали собирать подписи за лишение Бабченко гражданства.

В последнее время журналист работал ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068724
 
 
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и все хуйлу сходит с рук. в какойто степени коцапы могут им гордится.
расея тянет 2 войны, 2 замороженых конфликта, финансирует 2 окупированые територии, разгигает конфликты и вмешивается в выборы по миру. И все это 4 года под санкциями.
и уже 2 газопровода тянуть будет в озабоченую европу...
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И шо СССР по более вёли и по крупнее убивал и толку то
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От только не надо сраного шыкаладника выгораживать. ..под его крышей раздают паспорта киллерам. ...короче, fuck out with your Pety
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Шо не день то пэрэмога соевого лайна.... Ну ни чё, скоро бумерангом по фейсу отгребут нехило!
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А про Меркель почему ничего не сказал?
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Россия возбудила уголовное дело ??? это те кто хочет наказать виновного хуйла или отмазать так сказать его причастность ,,, ай да рашка, а й да засрашка Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань" - Цензор.НЕТ 7292 развалить рашку до каменного века надо Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань" - Цензор.НЕТ 7292
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Андрей Орлов

2 ч

У меня на поминках не будет ещё одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот «кто-то» стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, -
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.
Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он - в крови, но для следствия - нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова - «в спину»),
кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном «Абрамсе».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"
 
 
 
 
 
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