 Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Еще один россиянин [...] Аркадий Бабченко, сегодня был убит. Он был откровенным критиком путинского режима. Сколько подобных случаев мы можем терпеть в то время, когда западные лидеры, такие как Макрон, едут в Россию, чтобы отдать дань Путину?", - написал в Twitter Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона и директор Центра Байдена.
Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд в своем Twitter отметил: "Это - не что иное, чем убийство российского диссидента в Украине. Ужасно!"
Позже он написал: "Каким образом очевидное убийство РФ Аркадия Бабченко в Киеве сегодня менее важно, чем неудачное убийство Сергея Скрипаля в Великобритании? Какими должны быть последствия со стороны Запада?"
Директор Института России в Королевском колледже в Лондоне Сэм Грин указал на сигнал, который можно прочитать в убийстве критика Кремля: "Короче, месседж таков: Уедете, убьем. Останетесь, тоже, наверное, убьем, но без затрат на проезд и лишнего расхода топлива. Так что сидите, враги, дома. Экологичнее будет, да и с меньшей нагрузкой на бюджет. Он ведь не резиновый".
Грин также обратил внимание на то, как быстро активизировалась российская фабрика троллей, реагируя на новость. "Не прошло даже часа, после того, как журналист и критик Кремля Аркадий Бабченко был убит в Киеве, а киберпутинисты уже работают в полную силу. Они не должны были ждать указаний. Они знают, что делать", - отметил аналитик, реагируя на комментарии, которые опубликовали некоторые пользователи под его сообщением.
Американская журналистка Джулия Дэвис, которая разоблачает российские фейковые новости, прокомментировала новость так: "Журналистов-расследователей и оппозиционных активистов, которые решаются представить Россию без Путина, убивают - одного за другим. Аркадия Бабченко застрелили в спину сегодня".
Издание указывает, что Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Он объяснял свое решение информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.
За несколько месяцев до этого, в декабре 2016-го, он заявил, что не имеет сожаление по поводу жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, на борту которого были российские военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом своих военных в Сирии. После этого в России начали собирать подписи за лишение Бабченко гражданства.
В последнее время журналист работал ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
расея тянет 2 войны, 2 замороженых конфликта, финансирует 2 окупированые територии, разгигает конфликты и вмешивается в выборы по миру. И все это 4 года под санкциями.
и уже 2 газопровода тянуть будет в озабоченую европу...
2 ч
У меня на поминках не будет ещё одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.
Этот «кто-то» стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, -
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.
Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он - в крови, но для следствия - нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!
P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова - «в спину»),
кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном «Абрамсе».