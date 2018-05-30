 Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Еще один россиянин [...] Аркадий Бабченко, сегодня был убит. Он был откровенным критиком путинского режима. Сколько подобных случаев мы можем терпеть в то время, когда западные лидеры, такие как Макрон, едут в Россию, чтобы отдать дань Путину?", - написал в Twitter Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона и директор Центра Байдена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО

Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд в своем Twitter отметил: "Это - не что иное, чем убийство российского диссидента в Украине. Ужасно!"

Также смотрите: Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

Позже он написал: "Каким образом очевидное убийство РФ Аркадия Бабченко в Киеве сегодня менее важно, чем неудачное убийство Сергея Скрипаля в Великобритании? Какими должны быть последствия со стороны Запада?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Директор Института России в Королевском колледже в Лондоне Сэм Грин указал на сигнал, который можно прочитать в убийстве критика Кремля: "Короче, месседж таков: Уедете, убьем. Останетесь, тоже, наверное, убьем, но без затрат на проезд и лишнего расхода топлива. Так что сидите, враги, дома. Экологичнее будет, да и с меньшей нагрузкой на бюджет. Он ведь не резиновый".

Также читайте: Первая очевидная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность, - Крищенко

Грин также обратил внимание на то, как быстро активизировалась российская фабрика троллей, реагируя на новость. "Не прошло даже часа, после того, как журналист и критик Кремля Аркадий Бабченко был убит в Киеве, а киберпутинисты уже работают в полную силу. Они не должны были ждать указаний. Они знают, что делать", - отметил аналитик, реагируя на комментарии, которые опубликовали некоторые пользователи под его сообщением.

Американская журналистка Джулия Дэвис, которая разоблачает российские фейковые новости, прокомментировала новость так: "Журналистов-расследователей и оппозиционных активистов, которые решаются представить Россию без Путина, убивают - одного за другим. Аркадия Бабченко застрелили в спину сегодня".

Читайте также: "Россияне перестанут лезть "за поребрик", когда вместо России будет Московия", - российский журналист Бабченко

Издание указывает, что Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Он объяснял свое решение информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.

За несколько месяцев до этого, в декабре 2016-го, он заявил, что не имеет сожаление по поводу жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, на борту которого были российские военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом своих военных в Сирии. После этого в России начали собирать подписи за лишение Бабченко гражданства.

В последнее время журналист работал ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.