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 Убежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает российского журналиста Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, убийство которого организовала "российская тоталитарная машина".

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, глава правительства написал в Facebook.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - подчеркнул Гройсман.

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Убежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман 01

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068722
 
 
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вы с петей свою честность и принципиальность продали за доллары давно
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Грося убежден. Вывод: всё ещё хреновей, чем я себе представлял. Эх, Аркаша... подставили тебя, по-полной. На шо ты надеялся??? Неведомо мне. Царствие Тебе Небесное.
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Илья Пономарев написал что знает о трёх заказах на убийство российских журналистов в Украине. Первым был как раз Бабченко. Если он это знает, то неужели это было тайной для СБУ?☹️
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За вбивство Вороненкова "отвєтка" не пошла. Кацапи й далі давай. Кацап же розуміє токо силу. Коли з кірзача в ряху, козломорду.
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Грося о честности и принципиальности.... Без комментариев.
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Что то огромногО стада козломордых не вижу ,,, это все что ли ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман
 
 
 
 
 
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