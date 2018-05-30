 Убежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, глава правительства написал в Facebook.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.