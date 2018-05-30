 Посол США в ООН Никки Хейли согласилась посетить Украину, - Ельченко

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью журналистке "Голоса Америки" Татьяне Ворожко, передает Цензор.НЕТ.

"Так случилось, что буквально если не с первого, то с третьего дня своего вхождения в офис постоянного представителя США, она приехала к нам, мы с ней час или больше говорили. И с тех пор у нас сложился контакт или, как здесь говорят, "химия". С того дня у нас тесные, теплые отношения, она постоянно звонит, интересуется. Кстати, мы пригласили ее в Украину и она дала согласие. Но никак не может найти время. Мне кажется, было бы очень интересно и полезно, чтобы она посетила Донбасс. У нас половина министров иностранных дел в Донбассе уже побывали. И это совсем по-другому воспринимается, когда ты видишь все своими глазами. Я думаю, что ее приезд в Украину также имел бы положительный эффект", - сообщил Ельченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко. ВИДЕО

По его словам, украинские дипломаты активно работают со всеми странами мира, поскольку в условиях военного конфликта с Россией Украина нуждается как можно больше политической поддержки и не только от традиционных партнеров. В то же время, подчеркнул Ельченко, российскими дипломатами контакта фактически нет.

"Я помню был в Совете Безопасности Сенегал. Это достаточно большая страна. Будет Кения через год. Нам нужно расширять географию поддержки. Те далекие страны, которые раньше нас интересовали с точки зрения бизнеса, сегодня представляют интерес с точки зрения безопасности. Нам важна их позиция в отношении Украины. Это - Африка, Латинская Америка, Азия, которые вместе составляют большинство членов ООН. Резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму поддержало 70 стран - немало, но это меньше половины стран-членов. Усилий постпредства здесь мало", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Америка бездействовала, когда Россия проглотила Крым, - постпред США при ООН Хейли

Доносить до дипломатов из почти двухсот стран-членов ООН правду о действиях России, ситуацию на Донбассе и в Крыму, украинском миссии помогают визиты украинских политиков, активистов и правозащитников. Одними из самых активных есть лидеры крымских татар.

Результатом сотрудничества с дипломатами из разных стран-членов ООН, в частности, являются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Всего было принято две резолюции, инициированные Украины.

Также читайте: Мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса по миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно продвигаться дальше, - Штайнмайер