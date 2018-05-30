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Все про:МИД РФ (1136) Бабченко Аркадий (13) Москалькова (25)

 Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало к оперативному расследованию убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится на facebook-странице МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль. Выражаем искренние соболезнования родным и близким А.А.Бабченко", - пишут в ведомстве.

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Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ 01

В то же время, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram сообщила, что обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой взять на свой контроль расследование убийства Аркадия Бабченко. "Выражаю свои соболезнования близким и родным убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", - написала Москалькова.

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Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ 02

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068719
 
 
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Кто громче всех кричит: "Держи вора!", Все знают? Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1881
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Шидевр, а де там у пості "це порошенко його вбив"? Чи це твої таємні бажання?
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Я ще поки нікого не захищаю, лише цікавлюсь - навіщо ти брешеш?
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ти читати вмієш ? до чого тут я ?це написала лєнка
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В пості не було, як ти стверджуєш - "це порошенко його вбив".
Мені просто цікаво, хто огидніший - брехуха Лєнка-ригоаналка, чи брехун-порохобот Кук.
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Ти читати не вмієш чи з оченятами проблеми? З яких пір висміювання брехні порохобота автоматично стає захистом ригоанала?
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Ленка Лукаш подпевала еще та.
Убийство Немцова бы помогла путину раскрыть.
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Штанмайер и формула провалились.
Кремль пошел в наступление.
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Ты посмотри как их прет.))) А балалайку без струн, не?
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паРаша теперь поглумится и попиарится на ею же заказанном очередном убийстве -мама не горюй. причем выставит Украину как несостоявшееся государство,которое абсолютно не в состоянии защитить и собственных граждан и своих гостей-друзей Украины.

сегодня СМИ обосРашки ужемвовсю распространяли новость, что де Украина потеряла контроль над территориями прилегающими к Крыму. речь шла о Херсонской области.
эти слова якобы были произнесены предствавителем Порошенко в Крыму.
если это правда и этот назначенец произнес эту хрень, его нужно гнать ссаными тряпками, чтобы зря не жрал народный хлеб. сколько же идиотов среди украинских чинуш...







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я как житель херсонщины чегото этого не заметил. Но то что к соевым ляшкам у нас лютая ненависть это факт.
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"Вашим салом вам же по мусалам." - так это называется.
умеют кацапы плюнуть в рожу нашим спецслужбам.
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да вроде как присягали на верность народу Украины ..., хотя ...
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Смысл войны, как сказал Паттон, не в том, чтобы умереть за свою родину, а в том, чтобы сукин сын с той стороны умер за свою!
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То есть для тебя нормально писать название своей страны с маленькой буквы, как для Геращенко на Украине?
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Это уже не смешно. Что за идиотская кацапская привычка переходить на личность? Ну, придумай уже что-нибудь новое, ну например, что я работала в предвыборном штабе хуйла. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5998 Как тебе? Тебе же все равно что языком трепать. А факт остается фактом - гражданин Украины никогда не напишет название своей страны с маленькой буквы, а вот из-за поребрика запросто.
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"То есть для тебя нормально писать название своей страны с маленькой буквы" - я не видел ни одного поста, в котором бы кук написал Польша - с маленькой.
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мрази не палитесь , пиложите усилия найти кто заказал Немцова , это одна и тс же мразь.
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Симоньян обожралась бобрятины и похоронила Парасюка

Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9259
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В ее список, совершенно случайный, содержащий и живого придурка парасюка, можно было включать и ее.
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Эта шлюха пусть сначала американским флагом помахает, как обещала.
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вони і нехбираються відмиватись це росія вони ще і нетаке витворяли ! боєнга збили і дурачка валяють надсміхаються
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И по поводу беспредела в Киеве и убийстве. Напомнить орде где убили Немцова? Прямо возле кремля.
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Шедевры неуемной мысли от некоторых индивидумов
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После предоставление автокефалии Киевскому Патриархату у свинопсов вообще крышу сорвет
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Кацапня замочит Гундяя и обвинит Украину
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"Оперативно" будет, если вы придете с повинной.
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Кстати пидр..лу бузыну грохнули во время прямой линии путлера
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Щас выползет Путин и потребует расследования убийства Бандеры и Троцкого.
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Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ
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без сопливых обойдемся..
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чикатилло потребовал у правоохранительных органов приложить все усилия чтобы раскрыть убийтсва десятков женщин и детей неким беспощадным маньяком...
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Требуют они, ты посмотри на них. На параше требовать будете, когда вместо руського мира будет в кацапии китайский мир.
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Думаю под выборы грохнут кацапы Лещенко или Найема, ну что бы точно юлька победила
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Народ, вам не кажется, что уже давно пора разорвать дип. отношения с орками?
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а вот и консерва..
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Как заявил украинским журналистам бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас проживает в Киеве, к убийству могут быть причастны члены украинских добровольческих батальонов. Пономарев заявил, что ему достоверно известно о том, что бывших бойцов добробатов привлекли к заказным убийствам троих оппозиционных российских политиков и журналистов, которые сейчас проживают за пределами РФ.
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Кой нах консерва??? Он просто нужен, именно с такой заявой. Прежде всего- нашим нужен. Высокопоставленным.
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хуйло,чтобы отвлечь внимание от голодовки Сенцова и результаты по боингу,совершает показательную казнь своего врага(рос.гражданина),вой россми обеспечен
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Бабченко вроде ж Чехию уезжал, зачем в Украину вернулся?
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Це лицемірство, в дусі кремлівського гобліна і його обслуги, замовити вбивство, а потім звинувачувати інших, досить згадати історію зі збитим Боїнгом і свіжу зі Скрипалем.
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Что-то новое. Раньше такого крокодильего скулежа ни по Немцову, ни по Шеремету или Вороненкову не было. С чего бы им так "заботиться" оппозиционером и "русофобом", даже упоминания о которых стараются за километр не допускать к пропагандистскому эфиру?
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