 Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ

Об этом говорится на facebook-странице МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль. Выражаем искренние соболезнования родным и близким А.А.Бабченко", - пишут в ведомстве.
В то же время, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram сообщила, что обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой взять на свой контроль расследование убийства Аркадия Бабченко. "Выражаю свои соболезнования близким и родным убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", - написала Москалькова.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Мені просто цікаво, хто огидніший - брехуха Лєнка-ригоаналка, чи брехун-порохобот Кук.
Убийство Немцова бы помогла путину раскрыть.
Кремль пошел в наступление.
сегодня СМИ обосРашки ужемвовсю распространяли новость, что де Украина потеряла контроль над территориями прилегающими к Крыму. речь шла о Херсонской области.
эти слова якобы были произнесены предствавителем Порошенко в Крыму.
если это правда и этот назначенец произнес эту хрень, его нужно гнать ссаными тряпками, чтобы зря не жрал народный хлеб. сколько же идиотов среди украинских чинуш...
умеют кацапы плюнуть в рожу нашим спецслужбам.
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без сопливых обойдемся..
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Как заявил украинским журналистам бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас проживает в Киеве, к убийству могут быть причастны члены украинских добровольческих батальонов. Пономарев заявил, что ему достоверно известно о том, что бывших бойцов добробатов привлекли к заказным убийствам троих оппозиционных российских политиков и журналистов, которые сейчас проживают за пределами РФ.