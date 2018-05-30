 Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ

Об этом говорится на facebook-странице МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль. Выражаем искренние соболезнования родным и близким А.А.Бабченко", - пишут в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

В то же время, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram сообщила, что обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой взять на свой контроль расследование убийства Аркадия Бабченко. "Выражаю свои соболезнования близким и родным убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", - написала Москалькова.

Также читайте: Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.