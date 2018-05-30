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 Политика Украины
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 Только путем увеличения международного давления можно заставить РФ согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе, - Климкин

Усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе и согласиться на условия, которые отстаивают Украину, США и ряд других стран.

Об этом в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке сообщил журналистам министр иностранных спра Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Только путем увеличения давления на Россию (можно заставить ее согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе. - Ред.). И сейчас начинается не только политическое и санкционное давление, но и моральное", - сказал Климкин.

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По словам министра, для Москвы ситуацию сейчас значительно ухудшают последние результаты расследования авиакатастрофы лайнера малазийских авиалиний в небе над Донбассом, которые 24 мая обнародовала международная Совместная следственная группа (JIT) в Нидерландах. Эксперты заявили, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск.

"Все поняли, откуда пришел тот "Бук", который сбил малазийский самолет. Это ответственность не только военная или политическая России - это уже ответственность моральная. И мы работаем над тем, чтобы доказать ответственность России - как страны - за сбивание этого самолета", - рассказал Климкин.

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Глава украинского МИД сообщил журналистам, что украинский план развертывания миротворцев поддерживают сейчас не только Соединенные Штаты, но и европейские страны, в частности, Германия. По его словам, у Киева есть общее видение с партнерами по ЕС относительно "дорожной карты" и формата миротворческой миссии на Донбассе.

"Как это должно выглядеть? Это сначала установление реальной безопасности - чтобы не стреляли. Затем миротворцы и международная администрация получают контроль над оккупированным Донбассом - чтобы там прекратили существовать эти оккупационные администрации. И только потом - реальная подготовка к выборам", - пояснил Климкин.

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Министр добавил, что Украина открыта для обсуждения порядка и временных границ размещения миротворцев, но выдвигает принципиальное требование, что размещение миротворческой миссии должно начинаться не в отдельных районах, а на всей территории Донбасса одновременно.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3068717
 
 
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Смерть пархатому кондитеру и его своре х.есосов.
Только военным путём возвращаются свои территории , остальное - жыдовские сказки.
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"Развёртывание миротворцев" = Шоколадная Липецкая мечта.
Этим действом "конфликт" замораживается на десятилетия, как в Придестровье.
И шобла может под этим соусом грабить и грабить.
А если припечет - тут же введет "военное положение", при котором "выборы" замораживаются.
Короче = т.н. "миротворцы дамбаса" = это хрень, при которой вы не доживете до нормальной жизни в нашей Украине.
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Стерилизация.
Огнём.
Без соплей.
И всё там будет.
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Климкина,что то, беспокоит. Заговорил, об увеличении. O tempora, o mores!
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не заставите вы росию пустить миротворцев. тянете время пока всем это надоест.
кацапы тянут 2 войны, 4 замороженых конфликта, финансирование 2-х окупированых територий и это все уже 4 года под санкциями.
и им насрать. 2 ветки газопроводов уже тянут....
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Петля на шею и эффективность подскочит до ста процентов за один день.
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А я то думаю зачем раше сп2... а тут прям все по полочкам разложили. Штайнмайер и Макрон видимо перед капитуляцией карлика решили напоследок прогнутся. Свистешь о вечном.
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Вся неприятность в том, что, судя по всему, капитуляция карлика будет после капитуляций франций, германий и прочих канцлеров-газпромовцев
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У них тандем против влияния америки.
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Не обязательно. Пастор месяц говорил тоже самое, нам стоит рассчитывать только на самих себя.
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Главное самим с давлением не переусердствовать, а то торговые партнеры обидятся.
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Тільки коли переодінуть НАТОвські війська в форму ЗСУ і вони разом з технікою свею відвоюють Донецьк і Луганск.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТолько путем увеличения международного давления можно заставить РФ согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе, - Климкин
 
 
 
 
 
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