EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  388  17
Материалы по теме:
Все про:Киев (15923) убийство (4844) Совет по правам человека (3) Бабченко Аркадий (13)

 Убийство Бабченко в Киеве - провокация, требуем доступа к материалам следствия для российских и украинских правозащитников, - СПЧ при президенте РФ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является провокацией, будет добиваться допуска правозащитников к материалам дела, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - цитирует Федотова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

"Мы требуем, чтобы расследование этого убийства было проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы к материалам следствия были допущены российские и украинские правозащитники", - добавил он.

Глава СПЧ сообщил, что направит соответствующее письмо в среду уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Украины Людмиле Денисовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068716
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Следком рф пиши, дура лупоглазая- они расследуют.
 показать весь комментарий
 
 
А лично перед хуйлом отчитаться не требуете...?!... - гуляйте лесом убийцы...!...
 показать весь комментарий
 
 
Убийство Бабченко - это русофобия.
 показать весь комментарий
 
Уверен, что президент Порошенко сделает все, для честного и быстрого расследования этого возмутительного преступления.
 показать весь комментарий
 
с убийством немцова сначала разберитесь, правозащитники ху..вы
 показать весь комментарий
 
 
Список убитых в раше журналистов огромен .
 показать весь комментарий
 
К расследованию по боингу требование допустить проигнорировали теперь тут вовсю требовать будут.
Психические какие то.
 показать весь комментарий
 
 
кацапы взвыли. Как там,у этих чертей?...На воре шапка горит? Или пилотки подгорают?)
 показать весь комментарий
 
Керівництво СБУ повинно піти у відставку.
 показать весь комментарий
 
А когда они допустят украинских представителей к политзаключенным в раше? К Сенцова и другим?
Почему эти мрази позволяют себе чтото требовать от Украины , когда сами нарушают все нормы права
 показать весь комментарий
 
 
Они все заранее знали: как оперативно пошла вонь . Не спали ждали чтобы отреагировать или заранее уже все бумаги подготовили ???
 показать весь комментарий
 
 
СПЧ розии - как права заключённых в концлагере Убийство Бабченко в Киеве - провокация, требуем доступа к материалам следствия для российских и украинских правозащитников, - СПЧ при президенте РФ - Цензор.НЕТ 4189
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Бабченко в Киеве - провокация, требуем доступа к материалам следствия для российских и украинских правозащитников, - СПЧ при президенте РФ
 
 
 
 
 
 вверх