 Убийство Бабченко в Киеве - провокация, требуем доступа к материалам следствия для российских и украинских правозащитников, - СПЧ при президенте РФ

"Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - цитирует Федотова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

"Мы требуем, чтобы расследование этого убийства было проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы к материалам следствия были допущены российские и украинские правозащитники", - добавил он.

Глава СПЧ сообщил, что направит соответствующее письмо в среду уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Украины Людмиле Денисовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.