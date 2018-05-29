 В общежитии колледжа в Белой Церкви распылили газ, 11 студентов обратились в больницу, - полиция

По данным следствия, студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору, во время которой один из несовершеннолетних использовал газовый баллончик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По состоянию на 18:00 в больницу обратились 11 студентов колледжа. Все они находятся под наблюдением медиков, отметили в полиции.
Правоохранители предварительно квалифицируют произошедшее как хулиганство (статья 296 Уголовного кодекса Украины).
Родители всё тупеют, малолетки = от яблони недалеко падают.