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Все про:Белая_Церковь (95) Газ (8836) отравление (1040)

 В общежитии колледжа в Белой Церкви распылили газ, 11 студентов обратились в больницу, - полиция

В одном из общежитий в Белой Церкви Киевской области распылили перечный газ.

По данным следствия, студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору, во время которой один из несовершеннолетних использовал газовый баллончик, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По состоянию на 18:00 в больницу обратились 11 студентов колледжа. Все они находятся под наблюдением медиков, отметили в полиции.

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Правоохранители предварительно квалифицируют произошедшее как хулиганство (статья 296 Уголовного кодекса Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3068715
 
 
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У малолеток игры всё страннее.
Родители всё тупеют, малолетки = от яблони недалеко падают.
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Да, не та нынче молодежь...Если бы не баллончик то это недоразумение прыснуло бы себе в штаны. Не газом.А может быть и газом но не перцовым.
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Это нынче какие то сильнодействующие газы пошли или просто люди слабые? Я помню в школьные годы, больше 10 лет назад был конфликт и тоже распылили газ в помещении... Так не было каких то сильных последствий, не обращались к медикам.
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