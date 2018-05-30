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 В ОБСЕ призвали Украину "немедленно провести полномасштабное расследование" убийства журналиста Бабченко

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины провести полномасштабное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер ООН.

"Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира "ужаснуло" сообщение об убийстве Аркадия Бабченко в его квартире в Киеве. Он призвал украинские власти немедленно провести полномасштабное расследование", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

По информации народного депутата Антона Геращенко, Бабченко стреляли в спину на пороге его квартиры. Он умер к карете скорой помощи.

Полиция составила фоторобот возможного убийцы журналиста.

В ОБСЕ призвали Украину немедленно провести полномасштабное расследование убийства журналиста Бабченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068713
 
 
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